«Kniklas» forlenger med Brann

Niklas Jensen Wassberg (18) har forlenget med Brann. Det melder klubben på sine nettsider.

Den forlengede avtalen strekker seg ut 2024.

– Det føles veldig bra å få ny kontrakt i orden. Brann betyr veldig mye for meg, og nå gleder jeg meg skikkelig til ny sesong, sier Jensen Wassberg.

Med merkenavnet «barnebarnet til Kniksen» er Jensen Wassberg den lokale helten Brann-supporterne knytter enorme forventninger til.

– Jeg gleder meg til å spille her i flere år til. Jeg setter utrolig stor pris på tilliten fra klubben og gleder meg til fortsettelsen, sier Jensen Wassberg til TV 2.

PÅ PLASS: «Kniklas» var med på årets første Brann-trening. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Talentet har forhandlet med klubben om ny kontrakt en god stund. Hans forrige kontrakt gikk ut ved utgangen av 2023.

– Hvordan har det vært å ikke være sikker på hva de neste årene bringer?

– Det er selvfølgelig noe man tenker på når det er slik som det har vært, men jeg er trygg på Brann og er glad for at jeg vet at jeg skal være her nå og kan bare fokusere på fotballen, sier 18-åringen.

–Et steg på veien

Men talentet hans er det ikke bare Brann-fansen som har lagt merke til. TV 2 har tidligere meldt at Bodø/Glimt har vært interessert i å hente 18-åringen.

Han vil ikke gå inn i detaljer på kontrakten, men forteller at han drømmer om utlandet.

– Alle unge spillere drømmer om å komme ut og spille i Europa og de beste ligaene i verden. Det er en drøm jeg har, å komme så langt som mulig. Et steg på veien er å være her i Brann.

Men først venter ett steg opp fra i fjor.

– Jeg gleder meg til å spille i Eliteserien, fordi det er en veldig bra liga, sier Jensen Wassberg.

FORLENGER: Niklas Jensen Wassberg er barnebarnet til Brann-legenden Roald «Kniksen» Jensen. Foto: Erik Teige / TV 2

– Verdifull spiller

Jensen Wassberg kom til Brann fra FK Fyllingsdalen før 2021-sesongen. I sin første seniorkamp scoret han mot nettopp Bodø/Glimt under en treningskamp i Vestlandshallen. Jensen Wassberg debuterte i Eliteserien borte mot Molde 16. mai 2021.

18-åringen står med 34 kamper for klubben og har scoret fem mål.

– Vi er veldig glad for hans del at fokuset kan dreie seg om fotball og det som skjer i sesongen, fremfor kontraktsjaget og utenlandske klubber, sier daglig leder Christian Kalvenes til TV 2.

BESTEFAR: Niklas Jensen Wassberg med statuen av Roald «Kniksen» Jensen. Foto: Erik Teige / TV 2

– Det betyr at vi har fått på plass enda en viktig rolle i laget. Niklas er en verdifull spiller for oss og han har en god, lokal profil. Vi ser at han kan ta nye steg ut i Europa etter hvert også, så får tiden vise hvordan det utvikler seg, utdyper Kalvenes.