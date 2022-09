Knallhardt oppgjør: – Må være brutalt ærlige

Glimt-trener Kjetil Knutsen mener laget denne sesongen sliter med et vedvarende problem.

Se drømmescoringen fra Molde som var med å senke Glimt i videovinduet øverst!

Med et utsolgt Aspmyra lå alt til rette for en festkveld for Bodø/Glimt, men Molde ydmyket vertene og tok et stort steg mot gull.

Det frustrerte Glimt-sjefen, som nå skal til Nederland og møte det som på papiret er et sterkere lag i PSV, i klubbens første gruppespillskamp i Europa League.

– Vi er syltynne i egen boks og det blir et stygt resultat. Jeg mener ganske klart at den defensive strukturen og adferden i Molde-laget er på et høyere nivå enn oss, slår Kjetil Knutsen fast overfor TV 2.

– Jeg er selvfølgelig skuffet, men vi må erkjenne dette og bruke det som motivasjon til å heve oss, fortsetter han.

IKKE IMPONERT: Kjetil Knutsen mener Bodø/Glimt har mye å gå på fra tapet mot Molde. Foto: Marius Simensen / Bildebyrån

På spørsmål om laget slipper inn for enkle mål denne sesongen svarer Knutsen følgende:

– Det er jeg veldig enig i og det er noe vi har prøvd å jobbe med. Vi skal evaluere kampen og må være brutalt ærlige ... Det er noe med samhandlingen i laget vårt. Kollektivt må vi skape mer ut av mulighetene vi får, er dommen fra Knutsen.

Holder pusten

Med historisk Europa-kamp rett rundt hjørnet (torsdag) passer det svært dårlig at toppscorer Amahl Pellegrino måtte av med tydelige smerter i låret.

– Jeg vet ingenting, vi får bare folde hendene. Det ble dumt for oss å miste «Pelle», for han er den største målgjøreren vi har, den beste i Norge faktisk. Det er en del av fotballen det óg. Vi får bare håpe det ikke er noe langvarig, sier Knutsen.

Bodø/Glimts fysioterapeut, Mike Brown, forteller til TV 2 at de ikke forventer å få noen klare svar på omfanget av Pellegrinos skade de kommende dagene.

NEDTUR: Bodø/Glimts Amahl Pellegrino (t.v.) måtte kaste inn håndkleet etter 20 minutter. Foto: Mats Torbergsen

– Revansjelystne

Det ble ingen drømmeretur for Patrick Berg, som mente prestasjonen var «altfor dårlig».

Mannen som re-signerte for klubben for en drøy uke siden forteller at det nå handler om å glemme raskt og rette fokus mot PSV.

– Vi har ikke mye tid. Det handler om å nullstille. Det blir utrolig artig i det som er en historisk kamp for klubben. Vi må glede oss til det og vi vil være revansjelystne, advarer 24-åringen.

– Det er fotball, ingenting snur like fort. Vi må bare se litt på kampen her og lære av dette, sier Ulrik Saltnes til TV 2.

Berg vil heller ikke gi opp gullhåpet helt.

– Jeg vil ikke si at det er over, men så klart er det vanskelig. Vi må ha fokus på oss selv og kan ikke tenke på at det er ti poeng opp.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er derimot ikke i tvil:

– Jeg tror Molde avgjorde Eliteserien med denne seieren. Med den bredden, erfaringen og kvaliteten de har i stallen sin kommer de aldri til å kollapse.

Molde, som er det andre norske bidraget i Europa, tar torsdag imot belgiske Gent på Aker Stadion, i første runde av Conference League-gruppespillet.

– Det blir ikke mye trening. Det blir å spille kamper og restituere til neste. Sånn har det blitt, men det er slik vi ønsker og vi er veldig godt fornøyd med det, sa en smørblid Erling Moe til TV 2 etter bragden i Bodø.