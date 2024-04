Knallhard beskjed til egen spiller: – Du må ofre tennene!

FRESTE: Johannes Moesgaard var ikke fornøyd med hvordan laget slapp inn de to første målene hjemme mot Strømsgodset. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

KFUM – Strømsgodset 1–2 (0–2) Kampen pågår!

KFUM gikk til pause med 0–2 mot Strømsgodset. Begge baklengsmålene kom etter spill inne i boksen.

I pausen var Momodou Njie kritisk til en høy fot fra Godsets Logi Tómasson på 0-2-scoringen og forteller at han rett og slett holdt igjen.

Se situasjonen nede i saken.

TRAKK SEG: – Jeg tør jo ikke å gå inn ordentlig når foten er såpass høy, sier KFUM-spiller Momodou Lion Njie Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg tør jo ikke å gå inn ordentlig når foten hans er såpass høy. Hvis jeg blir sparket i ansiktet, får jeg jo vondt. Men det er tydeligvis lov innenfor motsatt 16-meter å score mål, sier KFUM-forsvareren til TV 2.



– Synes du målet burde vært annullert?



– Jeg vet ikke. Kanskje det er fordi det ikke er nok folk fra «Kåffa» som klager på dem så de kan gjøre hva de vil. Det er vanskelig å kommentere. Jeg vil ikke si noe jeg ikke burde si, men det er jævla frustrerende.



Men Njie får ingen sympati fra trener Johannes Moesgaard–tvert imot. KFUM-treneren sier følgende om pausepraten:

– Jeg sa ingenting, jeg ropte. Det vi gjør i egen boks holder ikke eliteserie-standard i det hele tatt. To ganger innenfor 16-meteren, to skudd på mål, to scoringer, det er ikke den standarden vi skal ha, så det går ikke.



– Njie sier han er redd for å ta hodet inn i situasjonen på 2–0. Hvordan ser du situasjonen?



– Ja, det er et høyt spark, men jeg sier du må ofre tennene. Den må du ta i ansiktet, for da blåser dommeren. Hvis ikke du gjør det, får vi ikke noe. Vi kan ikke drive og trekke oss sånn som det. Jeg må ha mer hjerte og sjel enn det der, er den klare beskjeden fra Moesgaard.

IKKE FORNØYD: – Jeg må ha mer hjerte og sjel enn det der, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Eirik Ulland Andersen sendte Strømsgodset i ledelsen etter syv minutter. Like før pause doblet Herman Stengel ledelsen for gjestene.

I det 66. spilleminutt reduserte Simen Hestnes for KFUM, stillingen er nå 1-2.

Fem minutter før full tid økte Stengel til 3-1 med sin andre scoring for kvelden.

Saken oppdateres!

Resten av KFUM–Strømsgodset ser du på TV 2 Play nå.