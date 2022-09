Klokkeklar Sæter: – Signerer ikke uten å få som fortjent

Med 16 målpoeng på ti starter i Eliteserien har Ole Sæter tiltrukket seg interesse fra utlandet. Nå må RBK bla opp for å beholde 26-åringen.

ETTERTRAKTET: Ole Sæters storspill for Rosenborg tiltrekker seg interesse utenfor Norges landegrenser. Foto: Ole Martin Wold

Med to scoringer og én målgivende i søndagens 4-1 seier mot Viking, er Ole Sæter oppe i vanvittige 16 målpoeng på ti starter i Eliteserien denne sesongen.

Det hadde ikke mange, inkludert ham selv, trodd før inneværende sesong.

Sæter forklarer at han så på seg selv som en 2. divisjonsspiller.

– Jeg hadde rykket ned med Ull/Kisa, jeg hadde ingenting å tape og jeg visste at om jeg følger planen min, som jeg la 1. januar, så kom det her til å gå veldig bra, sier Rosenborg-profilen til TV 2, og legger til:

– Så er det klart at man kan drømme og tenke på hvor man skal, men mitt første delmål var å score et mål i Eliteserien. Det gikk veldig greit. Så har det vært mye rundt. Det har vært mange saker og mye tvil rundt meg, men jeg vet at hvis jeg fortsetter, så blir det suksess.

Interesse fra utlandet

Og suksess kan man trygt si at det har blitt. Etter sin første eliteserie-scoring borte mot Vålerenga i slutten av mai, har målene kommet på bestilling.

Nå er ikke lenger spørsmålet lenger hvorvidt Ole Sæter er god nok for Rosenborg, men hvor lenge trønderne klarer å beholde ham.

– Ja, det må vi jo se da. Jeg signerer ikke uten å få som fortjent. Jeg blir dyrere enn det jeg er nå, sier Sæter og smiler i sedvanlig stil.

TV 2 vet at flere utenlandske klubber har forhørt seg om RBK-spissen i løpet av vinduet, deriblant fra Russland.

– Han er jo i Rosenborg, ikke sant. Du har jo Molde og Bodø/Glimt som sikkert kunne ha vært villig til å bla opp, men det har ikke vært aktuelt for Ole. Han lever drømmen. Med tanke på alder og utvikling, som vi har snakket opp, er det jo eventuelt et utenlandseventyr da, kan du si, sier Sæters agent Sverre Mauseth, før han legger til:

– Det er litt for tidlig. Ole har så mye å gå på i norsk fotball. Han har kontrakt med Rosenborg ut 2023, så det skal fryktelig mye til per i dag. Det er jo ikke vindu igjen før i januar.

Venter på tilbud

Det er ingen hemmelighet at Rosenborg ønsker å forlenge kontrakten med 26-åringen, en kontrakt som per nå strekker seg ut 2023-sesongen.

Etter kampen mot Viking søndag, svarte Kjetil Rekdal følgende da TV 2 spurte om det bare var å signere ny kontrakt med trønderen:

– Ja, det er det. Det har vi sagt lenge. Det skjer vel i tiden framover, sier Rekdal.

Foreløpig har det ikke kommet noe konkret på bordet fra Rosenborgs side, men Sæter understreker at han er klar for samtaler.

– Det er tre parter i det her, så da får den andre parten bestemme seg snart. Det er opp til dem. Ballen er på deres halvdel, sier Sæter.

– Mye skit

Skal vi tro Sæter, er det imidlertid mye som har forandret seg siden han signerte for Rosenborg i januar 2021.

Etterspørselen etter den frittalende toppscoren har skutt i været, og selv innrømmer trønderen at han er åpen for det meste.

– Jeg har lukrative tilbud som i alle fall overskrider det her, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg vil ha det. Vi må sette oss ned og se hva som kan tilbys. Hva som kan tilbys her og hva som kan tilbys andre plasser. Jeg ønsker å makse ut karrieren min. Så vet man ikke hvor man gjør det, men det får man bare finne ut, sier han.

Sæter blir uansett værende på Lerkendal ut denne sesongen. Det betyr at samarbeidet med Casper Tengstedt kan fortsette.

Så gjenstår det bare å se hvor mye «løven» og «leoparden» kan utrette sammen i tiden som kommer.

– Ja, jeg har sagt det før, og det er vel et av de utsagnene jeg har sagt som viser seg å stemme. Jeg har kastet ut mye skit som bare har blafret bort i vinden, men denne traff jeg veldig godt med. Jeg følte meg ganske sikker da jeg sa det der, at Casper kom til å bli en kjempesuksess. Han er fantastisk, avslutter Sæter.