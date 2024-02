– Klart det er en guttedrøm

GLEMMER ALDRI: – Opplevelsen av å spille for over 50.000 på Johan Cruijff Arena er noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Jostein Gundersen. Foto: Jan Langhaug/TV 2.

Det kom som et stort sjokk da Jostein Gundersen forlot Tromsø IL og signerte en treårskontrakt med erkerivalen Bodø/Glimt tidlig i januar i år.

Nå har det snart gått to måneder, og 27-åringen har så langt imponert i gult.

– Det har vært litt nytt for meg etter at jeg kom hit. Det er rask læring, og jeg har blitt pushet fra dag én på en del nye ting som jeg ikke gjorde så mye av i Tromsø.

– Jeg syns egentlig at jeg har kommet godt i gang, og er sulten på fortsettelsen, forteller Gundersen.

Så bra har det gått at tromsøværingen var i startoppstillingen da Glimt møtte Ajax i Uefa Conference League på ærverdige Johan Cruijff Arena i forrige uke.

MEKTIG ARENA: Det er har vært mange historiske kamper på Johan Cruijff Arena. Bildet er tatt en time før avspark mellom Ajax og Glimt forrige torsdag. Foto: Roy-Arne Salater/TV 2.

Der var det over 50 tusen tilskuere på stadion, og den opplevelsen glemmer han ikke med det første.

– Det var stor stas å spille på en slik arena. Jeg har aldri vært i nærheten av å få oppleve noe slik, så dette er noe jeg kommer til å ta med meg for resten av livet, sa en oppglødd Gundersen rett etter kampen.

Etter en god sesong i Tromsø i fjor, og etter en god prestasjon mot Ajax, er det flere som mener at 27-åringen snart bør få en plass på landslaget.

– Er det en guttedrøm å spille for landslaget?

– Jeg tror helt klart at alle fotballspillere drømmer om det. Det gjelder for meg også. Og så var det en guttedrøm bare det å oppleve en kamp som borte mot Ajax.

MÅL: Her jubler Albert Grønbæk etter å ha scoret sitt andre mål mot Ajax i UEFA Conference League. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

– Jeg var superfornøyd med det. Det var stort, og det ga selvfølgelig mersmaks til å få ting til ute på banen. Jeg skal fortsette med å bli enda bedre, sier Gundersen.

Glimt er fokuset

Han har lagt merke til at det er flere Glimt-spillere de siste årene som har fått realisert sine drømmer igjennom godt spill i Bodø.

– Er du klar for landslagsspill?

– Det er det ikke opp til meg å avgjøre. Jeg er sulten på å prestere i Bodø/Glimt og det vi holder på med her. Det er det som er mitt fokus nå, men alle har drømmer, sier Gundersen.

En som kjenner 27-åringen veldig godt, er Gaute Helstrup fra tiden i Tromsø og nå som trener i Glimt.

– Jeg syns han har gjort veldig mye bra, og det har han gjort helt siden han kom hit. Jostein har et veldig offensivt hode og han liker utfordringer. Han liker å prøve seg på nye ting så.

– Det er en litt annen måte vi forsvarer oss på her, og det er enda mer ansvar i frispillingen. Jeg synes at begge de to tingene har han tatt på strak arm. Det er fortsatt slik at det er flere ting som Jostein kan gjøre enda bedre. Det skal vi jobbe med, sier Helstrup.

– Syns du han holder landslagsnivå?

– Jeg syns Jostein har vært god i eliteserien over en bra periode og han viser at han kan matche gode europeiske lag. Han har fått vist frem en del gode kvaliteter allerede, sier Helstrup.

REVANSJESUGNE: – Det var en artig og fin kamp i forrige uke. Det blir det på Aspmyra også, tror Glimt-trener Gaute Helstrup. Foto: Jan Langhaug/TV 2.

– Hvor nære føler du at Jostein Gundersen er å komme inn på landslaget?

– Da får du ringe Ståle og høre. Som sagt tar han utviklingen fint her, og han er en god fotballspiller. Samtidig er det mange andre gode fotballspillere i Norge, sier Helstrup.

I likhet med Gundersen fikk også Helstrup sin første offisielle kamp for Bodø/Glimt borte mot Ajax.

– Nå nærmer jeg meg 50 år og jeg har aldri som verken spiller eller trener fått oppleve det å få spille i Europa, så dette var veldig gøy, sier Helstrup.

Bodø/Glimt ledet 2–0 og sjokkerte hjemmesupporterne, med så tok kreftene slutt helt på tampen.

– Vi gleder oss

Ajax scoret to mål i sluttminuttene, og kampen endte 2–2. Det er uansett et godt resultat borte.

– Vi føler at vi er gode i vårt angrepsspill når vi får spilt av presset, også får vi til noe fine kontringer mot Ajax. Det håper vi å få til nå også. Det var en artig og jevn fin kamp, så vi er positive i troen på at på dette bør gå bra i returkampen på torsdag, sier Helstrup.

Det var noen slitne bein på tampen av kampen, men det fleste er klare igjen.

Sondre Brunstad Fet derimot er ikke klar.

– Torsdag er nok litt for tidlig for Sondre, sier Helstrup.

Flere av Glimt spilleren hang litt med hodet etter 2–2 kampen, men nå er de klare for revansje.

– Det er en åpen kamp, også ser vi at vi har gode muligheter. Vi føler at det er masse bra vi kan ta med oss fra den kampen i forrige uke. Også er det ting vi gleder oss til å få til i angrepsspillet. Vi gleder oss til kampen, sier Helstrup.

Det gjør også Jostein Gundersen. Han skal for første gang spille for en fullsatt Aspmyra i gult.

– Vi kom oss raskt oppe på hesten igjen og vi skal kline til foran et fullsatt Aspmyra. Det blir en spennende og artig kamp. Vi har 2–2 og alle muligheter til å gå videre hvis vi spiller slik vi ønsker. Har vi bra fokus på det vi er gode på, så kan vi straffe dem. Det er det vi håper på, sier Gundersen.