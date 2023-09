Klar tale før møtet med gamleklubben: – Trives bedre her

TRIVES I OSLO: Elias Hagen hadde ikke sett for seg at det skulle være så stas å spille for Vålerenga. Nå håper 23-åringen å bidra til å gjøre fansen fornøyd de kommende ukene. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Vel 16 måneder er gått siden Elias Hagen var i cupfinalen sist.

Det ble ingen høydare. Glimt tapte 0-1 mot Molde, og Hagen ble byttet ut i pausen.

Siden har mye skjedd i livet til 23-åringen.

Patrick Berg ble hentet hjem fra Frankrike på sommeren og Elias Hagen havnet på benken i Bodø.

I vinter ble Hagen solgt til IFK Gøteborg, men i Sverige ble det ikke fullklaff.

I sommer fikk Vålerenga endelig kloa i spilleren de hadde jaktet i lang tid, og torsdag kveld jakter Elias Hagen nok en cupfinale:

Som VIF-spiller mot gamleklubben Bodø/Glimt.

– Jeg tror vi slår de, sier Elias Hagen før semifinalen på Intility.



ÅPNET MÅLKONTOEN: Elias Hagen banket inn en suser mot Ålesund i forrige hjemmekamp. Nå venter tøffere motstand i Bodø/Glimt. Foto: Lise Åserud

– Har lyst å vise Glimt

Han legger ikke skjul på at kampen blir spesiell for ham.

Riktig nok var han tilbake på Apsmyra så sent som i helga (2-3-tap), men en semifinale på hjemmebane betyr noe eget.

– Spesielt for meg som er fra Oslo vil det være noe ekstra å ta seg til en finale med Vålerenga. Også hadde det vært fint å revansjere cupfinalen i fjor, påpeker han.



– Hva med Glimt: Har du litt lyst å vise dem?

– Ja, på en måte har jeg jo lyst til det. Samtidig føler jeg at jeg mange ganger har vist at jeg kan spille på et høyt nivå, enten det har vært i Glimt eller for VIF. Men det hadde jo vært gøy å slå Glimt, erkjenner Hagen.



Han er ærlig på at han ble overrasket da Patrick Berg vendte hjem til norsk fotball etter bare noen måneder i utlandet.

– Og når det først skjedde, så ble jeg mest irritert på at det ikke ble kommunisert til meg. Da kunne jeg funnet en løsning raskere, sier han.



FORSVANT UT AV LAGET: Da Patrick Berg ble hentet hjem fra Frankrike, skjønte Elias Hagen at Bodø/Glimt-karrieren gikk mot slutten. Foto: Mats Torbergsen

– Trives bedre nå



En omvei via Sverige førte imidlertid Veitvedt-gutten til Oslo. I ettertid virker 23-åringen happy med at det ble løsningen.

– Det er morsommere enn jeg hadde sett for meg å spille for Vålerenga. Da jeg spilte i Glimt, tenkte jeg ikke at det var noe ekstra med VIF. Men når jeg er her selv, er det veldig gøy, sier han.



Han minnes selv at han gikk på VIF-kamper da han var yngre. Mohammed Abdellaoue – som scoret to mål da Vålerenga sist vant cupen i 2008 – var en av heltene.

– Når jeg tenker på hvordan jeg hadde det i Bodø og hvordan jeg har det nå, så trives jeg bedre her, sier Elias Hagen.



Han sier det handler om helheten.

– Jeg har venner, familie og bekjente. Jeg trives godt på banen. Jeg får tillit. Jeg har gode kompiser rundt meg, sier han.



I VIF er man meget fornøyd med inntredenen til østkantgutten. Hittil har han spilt sju VIF-kamper og bare tapt en gang.

– Elias er ambisiøs. Han legger ned enorme treningsmengder som smitter over på andre. Han puster, tenker og sover fotball, skryter VIF-trener Geir Bakke.



– Spør du samboeren min, så har han nok rett i det, erkjenner hovedpersonen selv.



HAPPY: Geir Bakke mener Elias Hagen er en framtidens idrettsutøver siden han er så dedikert til idretten gjennom hele døgnet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Rådet for å stoppe gamleklubben

Foran torsdagens oppgjør, er det liten tvil om at Elias Hagen kan sitte på nøkkelen til hvordan Bodø/Glimt skal stoppes.

– Bodø/Glimt er ikke så gode som de ønsker å være når andre lag tør å holde i ballen. Vi må tørre å være litt frampå og vise at vi vil være med i kampen. Jeg tror vi må bruke litt mer tid med ballen enn vi vanligvis gjør. Glimt vil ha høyt tempo og stor intensitet uansett. Jeg tror vi må være mer tålmodig, sier han.

– Kan en cupfinale og Europa neste år på en måte berge sesongen for Vålerenga?



– Ja, på en måte kan du si det. Et trofé skal du heller ikke kimse av. Det er et stykke dit, og det blir vanskelig, men om vi ikke hadde hatt trua kunne vi bare drite i det, sier Elias Hagen.

KUN ETT TAP: Selv om det bare er målforskjellen som skiller VIF fra kvalifiseringsplassen for nedrykk, har Elias Hagen bidratt til at Vålerenga er et vanskelig lag å slå. På sju forsøk i Eliteserien som VIF-spiller har han bare vært med på å tape en gang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Flinkere til å holde fokus på seg selv før

Men først må Glimt stoppes. Et Glimt-lag som kjemper om gull og som har herjet i norsk fotball de siste årene, men som i det siste har blitt kritisert for å være mindre sjarmerende enn tidligere år.

Konfrontert med dette, ønsker ikke Elias Hagen å fyre for mye opp.

Han røper likevel litt om hvordan han ser på Bodø/Glimt nå fra utsiden.

– Sett utenifra, så virker det kanskje som om de var flinkere til å holde fokus på seg selv før. Da jeg kom til Glimt, og hele perioden jeg var der, så var fokuset at dommerne får vi ikke gjort noe med. Om motstanderen brukte lang tid på et kast, så var det ikke noe man fikk gjort noe med. Men nå virker de som de melder mer utad at dommeren var dårlig eller at det andre laget spiller dårlig fotball, sier Hagen.