Klar melding til Bakke: – Du må ha på rustning

Etter at Geir Bakke sa sine første ord som VIF-trener, hadde Lillestrøm sin pressekonferanse der de forklarte sjokkovergangen.

– Det er fort å bli historieløse i fotball, og ofte blir vi historieløse når vi glemmer hva som skjedde forrige helg, men flere internt har sagt at dette er noe av det sykeste. Det er jeg enig i. Jeg tror ikke at vi kommer til å oppleve dette her … Det blir lenge mellom hver gang man opplever dette her, sier Mesfin.



Han sier han har snakket mye med Bakke det siste døgnet, men ikke prøvd å overbevise ham om å fortsette.

– Jeg er uenig, jeg tenker man går ikke fra Lillestrøm til Vålerenga.



Han begrunner:

– Jeg har kjent Geir siden han var 16 år. Jeg er ikke enig i valget han har tatt. Jeg respekterer valget han har tatt for egen karriere. Jeg respekterer ikke at han går til Vålerenga. Han har fått vite hva jeg mener om det, og det holder jeg mellom oss.

– Jeg har sagt at han må flytte kjappest mulig ut av leiligheten i Lillestrøm, og at han ikke trenger å komme til Lillestrøm med det første. Nå er han trener hos rivalen, og vi har lyst til å slå dem.



– Ufattelig dårlig

Den 22. oktober returnerer Bakke til Åråsen som Vålerenga-sjef.

– De oppgjørene har fyrt voldsomt de siste årene i takt med at LSK har tatt store steg. Geir Bakke lurte på om han måtte ha hjelm når han kommer. Jeg har sagt at det ikke hjelper med hjelm. Du må ha på rustning, for dette blir fyr i teltet.

MIDLERTIDIGE TRENERE: Sportssjef i Lillestrøm, Simon Mesfin og Frode Kippe på treningsfeltet til Lillestrøm etter at det ble opplyst at Geir Bakke gir seg som hovedtrener i Lillestrøm og overtar den ledige trenerjobben i Vålerenga. Foto: Geir Olsen

– Det setter en ekstra spiss på det, men det er Geir fullstendig klar over. Han er en rutinert trener som skjønner konsekvensene av valgene han gjør. Det kommer til å bli fyr, sier Mesfin.



Bakke sa selv at han både var gul og blå under sin pressekonferanse.

– Det går ikke an. Det er en ufattelig dårlig fargekombinasjon. Jeg ville ikke gått med den genseren. Jeg skjønner ikke hva han sier der, for han vet like godt som oss at enten er du gul eller så er du blå. Han har vært gul, og så ble han blå. Han er blå. Punktum, sier Mesfin.



Spillerne uenige med Bakke

Spillerne ble overrasket da de fikk beskjeden.

– Noen sjekket vel datoen. Det var et sjokk ja, jeg legger ikke skjul på det. Vi fikk beskjed før frokost, klokken 9, sier Gjermund Åsen.

Han fikk spørsmål om slitasjen som Bakke mente det hadde blitt.– Det har vært evalueringer som har vært høyt under taket, for man vil ta det neste steget. Vi har to fjerdeplasser, og vi vil jage det neste steget. Det blir diskusjoner, men jeg ville ikke brukt ordet slitasje, sier Åsen.

Bakke selv er usikker på om han skal ha kontakt med sine tidligere elever.

– Vi må se om det passer seg og om det blir riktig. Jeg må snakke litt med Simon, som oppi alt dette har vært ekstremt moden og forståelsesfull, samtidig som han har vært litt sånn passe forbanna. Han har vært like sindig som han alltid er. Så får vi se om det er måten vi får rundet av dette på en måte som er fornuftig.



Det er Simon Mesfin og Frode Kippe som har tatt over det midlertidige ansvaret i klubben.

Assistent Petter Myhre har permisjon ut måneden i påvente av hva som skjer i fremtiden.