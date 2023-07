Klar beskjed fra RBK-sjefene: – Vi er nødt til å selge

Det ble omsider en opptur for Rosenborg og Svein Maalen da de slo Tromsø 2-1 på Lerkendal søndag.

Men tallenes tale er klar. 10. plass i Eliteserien etter halvspilt sesong, et langt stykke bak der klubben skal være.

1. august åpner det norske overgangsmarkedet, og klubber får muligheten til å forbedre sine spillerstaller.

Med salget av Casper Tengstedt til Benfica for 100 millioner i vinter, så er det nok flere RBK-supportere som ønsker at klubben skal bruke noe av pengene i sommervinduet.

Det kan ikke klubbens daglige leder, Tore Bjørseth Berdal, love.

– Det vi har sagt og vært ganske tydelige på er at vi må selge før vi kan kjøpe noe nytt i år. Det har vært policyen hele veien, sier Berdal til TV 2.

Rosenborgs sportslige leder, Mikael Dorsin, sier dette om utfordringen:

– Vi er nødt å selge for å få den perfekte sammensetningen i stallen, som vi vil ha, sier han til TV 2.

– Vi må være smarte, grundige og nøye med hva vi gjør framover.

100 MILLIONER: Casper Tengstedt ble solgt til Benfica for 100 millioner i januar. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Venter på Tengstedt-millioner



Men hvorfor er Rosenborg i den situasjonen når de har solgt en spiller for 100 millioner kroner for bare noen måneder siden?

– Det er jo slik at når en selger en spiller så får en ikke betalt dagen etterpå. Det aller fleste overganger har en betalingsplan, der en får pengene litt etter litt og slik er det vel litt her og, forklarer Berdal.

– Så dere har ikke fått de 100 millionene?

– Nei, men det går mer på likviditet og ikke så mye på resultatet for året. Casper var et godt salg for Rosenborg.

DAGLIG LEDER: Torde Bjørseth Berdal. Foto: Joakim Halvorsen

Interesse for Sæter og Holse: – Alle er aktuelle for salg

Nå jobber klubben for å få til flere gode salg. Mikael Dorsin er klar på at troppen er for stor. Sportssjefen bekrefter at det er aktivitet rundt flere av RBKs spillere.

– Alle våre spillere er aktuelle for salg, sier Dorsin.

– Vi har alltid interesse. Selv om det går litt trått for Rosenborg poengmessig i serien, så er vi fremdeles et relativt stort navn der ute for våre spillere.

TV 2 erfarte i starten av juli at Bodø/Glimt ønsker å hente Carlo Holse til Aspmyra.

– Jeg har sagt at hvis det rette tilbudet kommer, så vil jeg sette meg ned med klubben og se om vi kan få løst det. Jeg er også veldig glad i å være her, så vi får se hva som skjer, sier Holse til TV 2.

INTERESSE: Carlo Holse leverte en assist mot Tromsø. Dansken er ønsket av Bodø/Glimt. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg har selvfølgelig lyst å komme meg ut og prøve meg i en større liga. Nå har jeg vært her i tre og et halvt år, og jeg håper jeg kan ta et steg videre, legger han til, og påpeker at timingen må stemme for RBK og ham selv.

Dorsin sier det foreløpig er rolig rundt Holse, men utelukker ikke et salg av profilen.



– Ja, så klart. Carlo har sin verdi, markedsverdi. Men han har en enorm verdi for laget også. Alt henger sammen. Han er en viktig spiller for oss, med halvannet år igjen på kontrakten. Vi er glade i ham og vil ha ham her. Så får vi se, kommer det bud, så får vi vurdere det.

MÅ SELGE: Micke Dorsin er nødt til å selge spillere før han kan kjøpe nye denne sommeren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/ NTB

Også Ole Sæters fremtid er usikker. Spissen er på utgående kontrakt på Lerkendal.

Til Adresseavisa sier daglig leder Berdal at det ikke har kommet noen tilbud til Sæter, men hovedpersonen selv sier det ikke stemmer helt:

– Jeg har fått tilbud fra klubber. Ikke nødvendigvis at de skal hente meg nå, men fra 1. januar, sier RBK-spissen til TV 2.

Sæter sier klubbene kommer fra hele verden.

– Ting kan skje fort, ting kan ta tid. Jeg har det ikke travelt. Jeg har det veldig bra og trives med det vi holder på med og prosjektet vi holder på med her.

Styrer mot underskudd



Så gjenstår det å se hvor mye penger Rosenborg kan få inn i løpet av august. TV 2 erfarer at klubben per nå styrer mot et klart underskudd i 2023, før eventuelle spillersalg.

– Hvor kritisk er situasjonen?

– Vi ligger ikke an til å gå med veldig mye underskudd i år, svarer Berdal, og forklarer:



– Vi har jo solgt Casper som var et veldig godt salg for Rosenborg. Det betyr jo at det året her blir et relativt ok år for Rosenborg. Så får vi se når sesongen er ferdig om vi blir på den positive eller negative siden.



Klubbens daglige leder sier videre:

– Økonomien i Rosenborg er noe vi har kontroll på. Vi er blant de lagene i Norge som har det største budsjettet. Så er det alltid slik at det er noen ting som vi kommer til å nå budsjettet på og noen ting vi kanskje ikke kommer til å nå budsjettet på i det året som vi er inne.