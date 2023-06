Klanen: – Svært mange er negative og har null tro

– Vi tenker at problemene i Vålerenga sitter dypere enn treneren. Vi sliter med å se at bare det å bytte ut trener i dag skal løse veldig mye, men samtidig så vil det gi en god vitamininnsprøyting på tribunen. For det er svært mange i dag som er negative og har null tro på prosjekt-Fagermo.

Det sier talsmann i Klanen, Sebastian Hytten, som gjest i Sportsnyhetene mandag morgen.

– Vil gi ny giv



Søndag gikk Vålerenga på sitt fjerde hjemmetap for sesongen. Så langt har VIF totalt seks tap, tre seire og en uavgjort.

– Jeg tenker det vil gi en ny giv på tribunen, men som sagt, jeg tror ikke det er eneste løsningen for å få Vålerenga inn i toppen igjen, der vi hører hjemme, sier Hytten.

– Hva er problemet i Vålerenga slik du ser det?



Talsmann i Klanen, Sebastian Hytten. Foto: Skjermdump, TV 2 Nyheter.

– Det er vanskelig å si. Nå har vi tre trenere på rad som kommer fra suksess, går videre til suksess, men i Vålerenga går alt i stå. Det er nok en helhetlig problemstilling her med flere deler. Om det er administrasjon, ledelse, det sportslige og forventninger … alt peker i forskjellige retninger.

– Vi er Europas dårligste hovedstadsklubb år etter år. Det er null fremgang. Vi spytter inn penger og får sjuendeplasser tilbake. Det er rett og slett skuffende, poengterer Hytten.

Har ingen kandidater

VIF-eier Tor Olav Trøim skal etter planen møte supporterne til medlemsmøte mandag. Etter det TV 2 får opplyst skal det også være planlagt et styremøte i Vålerenga i forkant av møtet med supporterne.

– Jeg forventer at det blir snakket om hvordan sesongen har gått så langt, og så får vi se om de tar en beslutning. Men som sagt, jeg tror man må se mer på hele klubbstrukturen og ikke bare treneren.

Men om Fagermo skulle få sparken, sliter Klanen med å se hvem som kan ta over trenerjobben.

– Det er litt av problemet vi sitter med, det at det ikke er noen klar kandidat på markedet nå som står parat til å ta over. Da er spørsmålet, er gresset grønnere på andre siden?