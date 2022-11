Kjetil Rekdals advarsel: – Livsfarlig

Men det er lettere sagt enn gjort, skal man skal tro Roseborg-sjef, Kjetil Rekdal.

– Alle resultat er mulig i fotball. Det er ingen lag som er sjanseløse i Eliteserien. Jerv har tatt nitten poeng, de har spilt uavgjort mot Molde og de har slått Lillestrøm hjemme, påpeker Rekdal.

I kjent stil har han stålkontroll på Jervs resultater i Eliteserien. Kun seier er godt nok dersom gjengen fra Grimstad skal unngå nedrykk.

Rosenborg, som foreløpig ligger på én tredjeplass, må på sin side ha tre poeng for å befeste tabellposisjon.

– Vi kan jo langt på vei sikre Europa med seier. Vi har ti mål å gå på til Lillestrøm og det skal ekstremt mye til for at de skal klare å ta igjen det på to kamper. Det er det første forsøket på å spikre Europa. Vi har to kamper, men vi har ikke gitt opp kampen om sølvet heller. Men da er det viktig at vi vinner og legger press på Bodø/Glimt, sier Rekdal.

– Livsfarlig

Med to kamper igjen er moldenserens trøndere kun ett poeng bak nevnte Bodø/Glimt og tre poeng foran Lillestrøm.

Nå håper Rekdal at Rosenborg klarer å følge opp seieren mot nettopp Glimt forrige helg.

– Det går rette veien, litt mer i rykk og napp en det vi egentlig er komfortable med, men det er mest borte det da. Hjemme klarer vi å ri det av i kritiske faser. Vi må bli litt mer voksne og robuste i bortekampene våre, sier han og erkjenner samtidig at hans mannskap må tåle å være favoritter søndag.

– Vi vil være store favoritter på søndag, selvfølgelig, men vi møter også et lag som har fått brukbare resultater i det siste. Å tro at man skal reise ned til Grimstad å vinne mot et lag som er desperate etter poeng for å berge plassen, på en enkel måte, det tror jeg man bare kan legge bort. Noe undervurdering er livsfarlig. Vi må ha en god prestasjon for å få tre poeng der.

Ingen «assist-konge »

De tre poengene må imidlertid sikres uten Carlo Holse. Dansken, som har levert 14 målgivende pasninger og tre scoringer, pådro seg en vridning i kneet på trening onsdag og er ute resten av sesongen.

– Han har vært veldig god i lang tid, så det vil jo merkes. Men sånt skjer med alle lag. Vi skal ikke spille med ti mann, nei, forsikrer Rekdal.

Jerv må på sin side klare seg uten sin stopperbauta John Olav Norheim, som er ute med karantene.

27-åringen lover imidlertid å be en stille bønn fra tribunen.

– Ja, jeg må jo heie - og kanskje også be om litt ekstra styrke til guttene. Jeg ber aldri om seier, men om gode prestasjoner. Vi får håpe det holder, sier han og smiler, sier han til TV 2.

– Kommer Rekdal til å gjøre det samme?

– Nei, det har jeg ikke tenkt å gjøre, humrer RBK-sjefen.