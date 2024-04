Tirsdag lanserte Mushaga Bakenga boken Drømmen og skyggen, ført i pennen av forfatteren Eivind Hofstad Evjemo.



Der forteller angrepsspilleren åpent om sin rikholdige karriere, som har bydd på proffopphold i Belgia, Danmark, Tyskland, Japan og Kypros, i tillegg til Molde, Tromsø, Ranheim, Odd, Stabæk og to opphold i Rosenborg her hjemme.

Kalt inn på kontoret

I løpet av Bakengas andre opphold i RBK, gjorde Rosenborg sin mest høyprofilerte signering noen gang.

Danske Nicklas Bendtner, med en fortid i klubber for Arsenal og Juventus, ble signert.

I boken forteller Bakenga om en episode der han ble kalt inn kalt inn på kontoret til daværende sportslig leder Stig Inge Bjørnebye og tidligere hovedtrener Kåre Ingebrigtsen.

«Vi hører ting om deg, sa Stig Inge. Kåre sa: Det er viktig at du holder fokus på fotballen nå. Jeg skjønte ikke hva han mente. Så kom det fram at Bendtner hadde påstått at jeg hadde dårlig innvirkning på ham og laget. Nicklas sier at du bringer dårlig kultur inn i gruppa», skriver Bakenga.

«Han la seg flat»

Ifølge Bakenga la Bendtner seg flat da han tok det opp med ham i ettertid.

«Etterpå snakket jeg med Nicklas, og han la seg flat og beklaget det han hadde sagt. Han hadde kastet meg foran bussen for å redde sitt eget skinn. Unnskyldningen hans var jeg «håper du forstår». Og hva kunne jeg gjøre?»

NY BOK: Mushaga Bakenga er aktuell med «Drømmen og skyggen».

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Nicklas Bendtner om omtalen i Bakengas bok.

Noen uker før hadde Rosenborg tapt 1–2 mot Tromsø i den tradisjonelle 16. mai-kampen på Lerkendal. I boken forteller Bakenga at Bendtner på forhånd hadde invitert spillerne og kjærestene deres på fest i danskens villa.

«Det første vi måtte gjøre, var å levere inn mobiltelefonen, for han ville ikke at noen skulle ta bilder. Folk skulle slappe av. Likevel hadde han, som hadde blitt fulgt av paparazzier i årevis, lagt opp til fri bar og dansegulv foran de digre vinduene i stua, så hvem som helst kunne stå utenfor og følge med», skriver Bakenga, som hevder det ble en ny fest etter at laget hadde gått borgertoget i Trondheim dagen etter.

«Etter at vi hadde gått, tok jeg med laget til Solsiden der jeg hadde booka bord. Men Bendtner foreslo i stedet at vi bare skulle stikke hjem til ham og fortsette festen.»

«Mindre verdt»

I boken legger ikke Bakenga skjul på at han mener Bendtner-signeringen ødela dynamikken i laget og effekten klubbens lønnstak hadde hatt.

«Med Bendtner ble hele denne logikken sprengt, og det oppsto plutselig et hierarki. Han skulle tjene ti ganger mer enn noen av oss andre, og dessuten slapp han alle sponsoropp­drag, autografskriving på fotballskoler og kunne nærmest komme og gå som han ville. Det skapte en følelse av at vi andre var mindre verdt», skriver Bakenga.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: I sin nye bok forteller Mushaga Bakenga (til venstre) om både gode og dårlige opplevelser med Nicklas Bendtner (til høyre) Foto: Ole Martin Wold

Likevel er han også full av lovord om den danske stjernen.

«Han fikk alt til å se så jævlig enkelt ut og minnet meg om en dansk Steffen Iversen. Når han skulle heade, ble han lang som en sjiraff. Han besatt en slentrende teknikk og hadde et fantastisk overblikk. Dessuten var han en strålende tilrettelegger for spillerne rundt seg», beskriver Bakenga.

Og selv om signeringen rokket voldsomt ved hierarkiet, er han klar på at Bedtner også tilførte gode ting også utenfor banen.

«Jeg likte Nicklas. Han tilførte en annen energi til garde­roben. Han var slepen og uhøytidelig. Han var mer enn «bare» fotballspiller», beskriver Bakenga.