– Kan skape et varig skille i Eliteserien

Bodø/Glimt håver inn millioner på å spille europeisk gruppespill for andre året på rad. Det fører til både ulemper og fordeler for resten av klubbene i Eliteserien, mener ekspert på fotballøkonomi.

Bodø/Glimt var skuffet da drømmen om Champions League ble knust, men de kan i det minste glede seg over at de er kvalifisert til Europa League.

Ikke bare kan de møte lag som Manchester United, Roma og Arsenal. Nordlendingene mottar nemlig store summer for å delta i Europas nest gjeveste selskap.

Bare det å tape Champions League-playoff sørger for hele 49 millioner i inntekt. Å delta i Europa League-gruppespillet betyr for 35,7 millioner kroner på konto. I tillegg venter flere saftige beløp om klubben vinner kamper og tar seg videre i turneringen.

Se hele pengeoversikten for Europa League her:

Pengedryss Foruten at taperen av siste runde i Champions League-kvalifiseringen får utbetalt 49 millioner kroner, venter 35,7 millioner kroner for deltakelse i gruppespillet i europaligaen. Hver seier der gir 6,2 millioner kroner, mens uavgjort belønnes med 2,1 millioner. Puljevinnerne mottar 10,8 millioner og toerne halvparten. For avansement til cupspillet venter følgende premiesatser: Første utslagsrunde: 4,9 mill. kroner Åttedelsfinale: 11,8 Kvartfinale: 17,7 Semifinale: 27,6 Finale: 45,3 Vinner: 39,4. Kilde: NTB

Dette er summer de fleste andre lagene i Eliteserien bare kan drømme om.

Professor ved NTNU og ekspert på fotballøkonomi Harry Arne Solberg sier at Bodø/Glimt skaffer seg et godt forsprang til de andre lagene.

– Det er kjærkomne penger for Glimt, men samtidig skaper det et skille i Eliteserien. Hvis de holder seg på det sportslige nivået de er på nå, så kan skillet bli varig.

Viktig med god spillerlogistikk

Selv om Glimt har sikret seg solide ben å stå på til klubbdriften de neste årene, er det ikke gitt at de vil være en stormakt i norsk fotball i samme tidsrom, sier professoren.

– Det er alltid usikkerhetsmomenter. Man vet ikke om spillere blir en suksess, og at de kan selges videre. Jeg spår likevel at de kommer til å ha en solid pengesekk fremover.

At Bodø ikke er en særlig stor by, spiller også inn. Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det 53.000 mennesker i nordlandshovedstaden. Det gir dårligere premisser for å drive en storklubb.

– I store land er TV-inntekter viktigst, men i Norge er tilskuerinntektene veldig viktig. Da er det begrenset hvor mye de kan tjene.

Glimt-suksess er positivt

I forkant av returmøtet i Zagreb ba Kjetil Knutsen nordmenn som mener Glimt-suksess er negativt for norsk fotball om å tenke seg om. Enkelte røster har ment de økonomiske musklene ville blitt umulige for andre lag å konkurrere med.

Solberg mener derimot at det er godt nytt for norsk fotball.

– Var Rosenborg sin dominans med suksess i Europa bra for norsk fotball? Ja, det tror jeg. Det gir status og noe å strekke seg etter. Prisene for å hente spillere fra norske klubber blir presset opp, og da drypper det gode penger på se selgende klubbene.

Torsdag kveld blir det også klart om det blir flere norsk innslag i europeiske gruppespill i høst. Både Molde og Viking kan ta seg til Conference League, som også gir fine penger.

EUROPA-SUKSESS: Rosenborg sto for flere bragder i Europa 90- og 2000-tallet. Foto: JUERGEN SCHWARZ

Faktum er uansett at det skal mye til for å kopiere Rosenborgs storhetstid på 90- og 2000-tallet. Solberg peker på at pengestrømmen inn til klubben ble så stor at de slapp å selge spillere, noe som er en avgjørende inntektskilde for norske klubber.

– Rosenborg var et godt eksempel da de var i Champions League i en årrekke. De var heldige med timingen, for de hadde suksess da turneringen begynte å generere penger.

Det finnes eksempler på klubber som har gått på en stor smell etter suksess. Helsingborg nådde gruppespillet i Champions League i 2000. Men etter det gikk det galt.

– De tjente en stor lottogevinst den gangen, og kjøpte spillere og økte ambisjonsnivået. Men siden har de ikke vært i Champions League, og klubben var på randen av konkurs. Kommunen måtte til slutt redde Helsingborg, sier Harry Arne Solberg.