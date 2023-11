Kan sende kompisene ned: – Klart de kjenner på det

– Det blir en spesiell kamp. Jeg er veldig glad for at vi ikke skal inn i kampen med Eliteserien-kontrakten på spill.



Det sier Henrik Udahl om søndagens skjebnekamp.



Når HamKam tar imot et Vålerenga-lag med kniven på strupen på Briskeby, så blir det ekstra spesielt for 26-åringen.

Udahl har flere sesonger i Oslo-klubben, men byttet ut Intility med Briskeby før årets sesong.

I VIF-troppen har han fortsatt mange gode venner, og til TV 2 forteller Udahl at han holder kontakt med flere.

– Jeg har flere av mine bestevenner i Vålerenga, så jeg har jo en løpende dialog med dem. Akkurat denne kampen er jo mer betent, men vi snakker om det. Det er klart at det er morsommere å sitte på min side, enn deres, påpeker spydspissen.

– Merker du det på dem, at de er nervøse?

– Dersom de ikke hadde merket at det er et ekstra trøkk der, så hadde de ikke vært menneskelige. Det er klart at de kjenner på det, sier han om sine gamle venner i hovedstaden.

VIF-FORTID: Henrik Udahl feirer en VIF-scoring mot Sarpsborg. Her avbildet med Tobias Christensen (t.v.) og Christian Borchgrevink. Sistnevnte står på motsatt banehalvdel på søndag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Klar tale: Dette er Vålerengas største problem

Den energiske spissen ble fostret opp i Oslo-klubben, før han dro til USA for å spille collegefotball i 2016.



Men Askim-gutten ble hentet tilbake til VIF av Dag-Eilev Fagermo i 2021, etter å ha blitt toppscorer for Åsane i OBOS-ligaen.

Udahl klarte imidlertid aldri å gjøre spissplassen til sin i hovedstaden, og forlot klubben før årets sesong.

MÅLSNIK: Henrik Udahl feirer etter scoring mot Kristiansund på Intility Arena. Foto: Javad Parsa / NTB

På et spørsmål om hva han mener ligger bak gamleklubbens problemer, så er han tydelig på hva som er hovedproblemet.

– Når jeg ser tilbake på tiden min som Vålerenga-spiller, så tror jeg fasiten ligger i den manglende kontinuiteten i spillergruppen. Det krever ikke mye å se hvor mye som har endret seg fra overgangsvindu til overgangsvindu, sier han, og fortsetter:

– Bare siden jeg forlot klubben før sesongen, så har det skjedd store endringer. Det er noe jeg har bemerket.



Overganger inn og ut for Vålerenga det siste året INN: Vintervinduet: Omar Bully Drammeh (Grorud) Jacob Storevik (Sandefjord) Aaron Kiil Olsen (KFUM Oslo) Mohamed Ofkir (Sandefjord) Magnus Stær-Jensen (Grorud) Daniel Håkans (Jerv) Vitinho (lån fra Palmeiras, Brasil) Henrik Heggheim (lån fra Brøndby, Danmark, frem til sommeren) Sommervinduet: Martin Kreuzriegler (Widzew Lodz, Polen) Elias K. Hagen (IFK Göteborg, Sverige) Andrej Ilić (Rīgas FS, Latvia) Eneo Bitri (Banik Ostrava, Tsjekkia) UT: Vintervinduet: Jonatan Tollås Nation (lagt opp) Henrik Udahl (Hamarkameratene) Tobias Christensen (MOL Fehérvár, Ungarn) Osame Sahraoui (Heerenveen, Nederland) Amor Layouni (lån til Western Sydney Wanderers) William Silfver-Ramage (KFUM Oslo) Andreas Stensrud (Skeid) Brynjar Ingi Bjarnason (HamKam) Sommervinduet: Odin Thiago Holm (Celtic, Skottland) Henrik Heggheim (tilbake til Brøndby, Danmark etter lån) Amor Layouni (Häcken, Sverige) Mathias Johnsrud Emilsen (Ranheim) Jones El-Abdellaoui (lån til KFUM Oslo ut sesongen) Seedy Jatta (Sturm Graz, Østerrike) Leonard Zuta (Brommapojkarna, Sverige)

Sportssjef Joacim Jonsson er blant de som har pekt på kulturen i klubben som et problem. Udahl, som selv har vært på innsiden på Valle, peker på hva som må til for å bygge en solid kultur.



– Jeg skal ikke si at de har satt seg selv i denne posisjonen, men det er vanskelig å opprettholde kvaliteten når spillertroppen endrer seg så mye fra sesong til sesong. Jeg tror de må starte med å se på det, for det er vanskelig å bygge en kultur med så mange utskiftninger, mener 26-åringen.

I TRØBBEL: Geir Bakke tok over for Dag Eilev-Fagermo, men har slitt med å få fart på Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Ekspert slår alarm

Vålerenga ligger på direkte nedrykk med to kamper igjen. En HamKam-seier søndag, samt en Stabæk-seier hjemme mot Sandefjord, så er Geir Bakkes menn så godt som nede.

Nedrykksstriden Tabellen: Sandefjord 28p -8 Stabæk 26p -16 Vålerenga 25p -13 Resterende kamper: Sandefjord: Stabæk (B) og Lillestrøm (H) Stabæk: Sandefjord H) og FKH (B) Vålerenga: HamKam (B) og Tromsø (B)

TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, tror nedrykksspøkelset kan prege VIF i de siste to kampene.

– Det er ikke tvil om at en nedrykksstrid er mer belastende for lag og spillere som aldri hadde forventet å være i den situasjonen. Alle i VIF vet hvor katastrofalt et nedrykk ville vært og det er naturligvis ingen på banen som ønsker å bli syndebukk, sier Amankwah.



TRENGER POENG: VIF-kaptein Stefan Strandberg, her i munnhuggeri med Stabæks Nikolas Walstad, og Oslo-klubben er på desperat poengjakt. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Hovedstadsklubben klarte kun 0–0 hjemme mot Stabæk i forrige serierunde. I den kampen kom det tydelig fram at situasjonen påvirker laget, mener Amankwah.

– Det var ekstremt tydelig i kampen mot Stabæk: Stort sett alle valg ble tatt med lav risiko, noe som gjør det vanskelig å bryte ned motstanderen. Med en gang frykten for å bli syndebukk blir større enn lysten til å bli helt er man ille ute, og det er sånn VIF har sett ut, spesielt de siste kampene, er hans analyse.

SLÅR ALARM: Yaw Amankwah ser en skremmende trend hos Geir Bakkes menn. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Skadefryden er stor på Hamar

HamKam sikret plassen i forrige serierunde, og kan nå invitere til en fotballfest på Hamar, med lave skuldre.

Lederen for Briskebybanden, Simen Brænden Mortensen, ser fram mot søndagens oppgjør.

– Det blir en veldig tøff kamp, for Vålerenga har virkelig alt å spille for. Det bidrar til en god ramme for kampen. Skulle det vise seg at vi har en avgjørende rolle i at VIF rykker ned, så vil det bli veldig godt tatt imot på Hamar, sier han til TV 2.

Sikret plassen: Tar av i HamKam-garderoben

Å ha muligheten til å gjøre vondt til verre for VIF, er noe folk på Hamar gleder seg over, skal man tro Briskebybanden-lederen.

– Skadefryden er stor på Hamar. Så det fryder vi oss over, gliser Mortensen.



LIDENSKAP: Spissen fra Askim jubler for nettkjenning. Foto: Geir Olsen / NTB

Udahl, som står med sju mål og to målgivende i Eliteserien denne sesongen, mener Hamar-klubben har slitt til tider, men er imponert over at de klarte målsettingen for sesongen.

– At vi holder oss med de forutsetningene vi har, og sitter trygt nå, synes jeg er imponerende. Vi er godt fornøyde med sesongen, sier 26-åringen.

