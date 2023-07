– Kan Rosenborg rykke ned? Ja!

Se Aalesund-Rosenborg på TV 2 Play kl. 17

Svein Maalens første kamp som Rosenborg-trener gikk ikke slik han, klubben eller supporterne håpet på. Etter 0-3 hjemme mot Sarpsborg 08 ligger Rosenborg på 11. plass i Eliteserien. Trønderne har spilt minst én kamp mer enn konkurrentene i bunnen. Avstanden ned til Sandefjord på kvalikplass er fire poeng.

Søndag venter Aalesund, som ligger helt sist med fattige fire poeng. Rosenborgs svake sesongstart blir lagt merke til i Fotball-Norge. I «Fotballrådet» var Bodø/Glimt-duoen Patrick Berg og Marius Lode gjester hos Vegard Vaagbø og Kristoffer Løkberg.

Løkberg, Lode og Berg svarer alle ja på spørsmål om Rosenborg kan rykke ned.

– De må ikke tenke at de ikke kan rykke ned. Det er skummelt. Når de først havner der nede må du kjempe med nebb og klør for å komme deg ut av det, sier Berg.

– Alle store klubber som havner der nede innser det ikke før det er for sent. At det faktisk er en kamp for å overleve. Så kan du gange presset et vanlig nedrykkslag opplever på høsten med 100, skyter Løkberg inn.

– For stor til å rykke ned

Markus Henriksen, som gikk skadet av banen mot Sarpsborg 08, mener bunnkampen mot Aalesund blir svært viktig.

– Det er ingen lag som er for gode til å rykke ned. Vi er ennå ikke halvspilt, og hvis man tenker i de baner tror jeg det bare er hemmende. Men det er viktig å være realistisk. Det er en grunn til at vi er der vi er. Det vi har prestert er for dårlig. Da handler det om å vinne kampene mot de lagene som er tettest på og helst dem som er bak deg, sier Henriksen.

HINKET AV BANEN: Markus Henriksen mister store deler av sesongen etter skaden han fikk mot Sarpsborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Carlo Holse er tydelig på at trønderne er for gode til å rykke ned.

– Ja, det er vi. Klubben er i alle fall for stor til å rykke ned, så det skjer ikke, er den klare beskjeden fra dansken.

Den uttalelsen er imidlertid ikke klubbens «løve» helt enig i.

– Nei. Vi har gode nok enkeltspillere til å ikke rykke ned, men vi er nødt til å fungere sammen. Ingen er for store til å rykke ned, det så du da Brann rykket ned. Det er ingen som er for store til å rykke ned. Det må man bare erkjenne og så legge ned jobben deretter, sier Ole Sæter og fortsetter:

– Det skumleste man begynner å tenke nå er at «vi er Rosenborg og vinner på Lerkendal uansett». Den får du billig av meg. Vi er nødt til å ta opp hansken her hele gjengen, hvis ikke så kan vi snakkes 19. desember, RBK-Moss på Lerkendal. Det tror jeg ingen i garderoben her har spesielt lyst til.

NEDTUR: Svein Maalen og Rosenborg gikk på en stjernesmell i forrige runde. Foto: Ole Martin Wold

Skal gjøre ting enklere

Maalen var ikke fornøyd med det han så på Lerkendal forrige helg. Det har gjort noe med inngangen til Aalesund-kampen.

– Jeg forventer fremgang. At vi ikke mister ballen så mye og ikke sprekker opp for mye. Så forventer jeg at vi går til denne kampen med ganske stor respekt for motstanderen. Det er bortekamp og vi må starte med det enkle. Være litt enklere i spillet vårt. Det er kortversjonen, sier Maalen til TV 2.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah er spent på hvordan RBK vil se ut på Color Line.

– Det er en vanskelig spagat for Maalen - som gikk hardt ut og lovet offensiv fotball - om han nå skal gå tilbake til en mer kynisk og pragmatisk tilnærming allerede etter én kamp.

– På en måte optimalt for RBK at det er Aalesund som er neste motstander, fordi AaFK har vært så svake. Samtidig er det en kamp hvor de har alt å tape. Om de skulle tape den kampen er det ikke tvil om at nedrykksspøkelset får feste i noen av spillernes hoder, sier TV 2-eksperten.

Han er også spent på hvordan Rosenborg vil klare seg uten kapteinen.

– Alle som har fulgt RBK vet hvor viktig Markus Henriksen har vært når det har buttet. Det blir ekstremt interessant å se hvordan dette laget håndterer å skulle spille uten sin soleklare leder resten av sesongen, sier han.



Søndag: Fem kamper i Eliteserien på TV 2 Play.