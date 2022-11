Kan ha spilt sin siste kamp for Rosenborg: – Det er vondt

Ole Sæter mister siste serierunde med karantene. Det kan fort bety at at spissen har spilt sine siste minutter i hvitt og svart.

Etter ett gult kort og én omgang med fotball søndag ble Ole Sæter henvist til benken av Kjetil Rekdal.

Førsteomgangen borte mot Jerv på Levermyr kan fort ha vært «løvens» siste i Rosenborg-drakt.

– Man ønsker jo å spille foran sine egne når det kommer til den siste kampen, uansett når det skulle være så er jo det det man ønsker. Det er klart at det er kjempekjedelig.

– Tanken på at det kan ha vært det gjør meg veldig trist, men det er selvsagt ingenting som er hugd i stein, sier Sæter til TV 2.

Skuffelsen var lett å spore i 26-åringens blikk da han pådro seg sesongens fjerde gule kort i duell med Jerv-keeper Øystein Øvretveit etter 40 minutter søndag.

Det betyr nemlig at trønderen må sone karantene når Sarpsborg 08 kommer på besøk til siste seriekamp på Lerkendal til helgen.

– Det er jo kjempekjipt, vondt og alt som fører med akkurat de tankene der. Uansett så er man ikke Rosenborg-spiller for alltid og den dagen man ikke er det og avslutter på bortebane, så er det utrolig kjedelig, sier Sæter.

– Jævlig stort

Han vil uansett være på plass på Lerkendal da bronse- eller sølvmedaljen skal deles ut kommende søndag.

Det kan være siste gang Ole Sæter tusler ut på Lerkendal-matta.

– Det blir veldig, veldig spesielt. Det er jo den banen, stadion, bygget og monumentet som jeg har sett opp til og drømt om i alle disse årene. Det vil bli ganske emosjonelt.

Han forteller at Lerkendal er den stadionen han alltid har ønsket å få til ting på.

– Så er det jo den plassen jeg har levert varene på i år. Det er jo det som er så gledelig. Det har på en måte ikke vært et år der jeg bare har flytt med, det har vært et år der jeg har preget og satt mine spor. Det er jeg veldig stolt over at jeg har klart.

Sæter ender på 14 mål og seks målgivende pasninger på 19 kamper i 2022. Han er også nominert som én av fem som kan vinne prisen for årets spiller i Eliteserien.

– At jeg har oppnådd det synes jeg er enormt stort. Så ønsker jeg jo bare å bli bedre og bedre. Jeg føler egentlig at det året her bare vært en eneste opptur. Vi ender på medalje og Europa, og det med meg på topp. Det er jævlig stort.

Men...

Men Sæter er tydelig på at ting fortsatt ikke er opplest og vedtatt.

Det er stadig et men.

Spissen, som har kontrakt på Lerkendal ut neste sesongen, har fortsatt ikke signert en ny kontrakt med klubben. Allikevel vil ikke den frittalende trønderen avvise Rosenborg helt.

– Uansett hva som skjer, uansett hvor lang kontrakt man har og uansett hvor mange eller få som ønsker deg, så vet man ikke, så man må aldri ta noe for gitt. Det blir vel kanskje det som blir det vanskeligste, at man ikke vet.

– Plutselig spiller jeg 30 kamper her neste år også, så det er jo helt umulig å si. Men det blir veldig merkelig om man ikke skal tilbake, sier Sæter.

Spissen bekrefter til TV 2 at han og hans nye agent, Jim Solbakken, har vært i dialog med Rosenborg, men at situasjonen foreløpig er uendret.

– Inntil videre står vi der jeg sto før jeg signerte med Jim, det er ikke så voldsomt mye som har skjedd. Det kommer nok kanskje ikke til å skje så mye enda uansett, nå som sesongen er i gang. Min sesong er over, men det betyr ikke at den er over for de elleve som går utpå banen på søndag.

Han forteller at det er i respekt for spillerne, omgivelsene og klubben at han lar ting ligge til sesongen er over for alle.

– Det blir nok en «sitdown» med Jim etter sesongen. Vi får se hva han mener, hva jeg mener og hva klubben mener, og så teller vi opp etter det.

Flere beilere

TV 2 er kjent med at det er flere klubber som er interesserte i RBK-spissen og all den tid han ikke signerer en ny kontrakt går det mot et salg i januar.

Hovedpersonen selv innrømmer imidlertid at det er vanskeligere å skulle forlate Rosenborg nå som klubben har kvalifisert seg for Europa neste sesong.

– Ja, det hadde jo vært steinkult og spilt Europa på Lerkendal. Så er det jo sånn at man må også tenke på seg selv, framtiden og hvor man har mulighet til å bli best. Det er mye man må veie opp og ned, men det er klart at man ønsker ikke å forlate en klubb der toget har begynt å få rimelig høy fart, sier Sæter og fortsetter:

– Jeg føler at det kan bli en veldig, veldig artig sesong neste år. Det er noe jeg ønsker å være med på. Så får man veie opp, for og imot på hva andre kan gi. Det er jo ikke bare meg i dette, det er Rosenborg også.

Men etter flere samtaler med RBK i høst, er avstanden mellom partene fortsatt for stor.

Dermed kan det altså bety at Sæter mottar sin medalje søndag, før han så forlater Lerkendal-matta for aller siste gang.

– Det får tiden vise, egentlig. Nå er det en kamp som må vinnes på søndag, og så tenker jeg man får en avklaring etter det. Vi får bare ta dag for dag og måned for måned, og se hvor vi står i januar. Det eneste jeg vet er at dette året har vært en eneste opptur.

– Uansett hva som skjer så har jeg kost meg hver eneste dag, og der har jeg alt å takke Rosenborg for. Det har vært et fantastisk år og det ender veldig godt også, så det er jeg veldig, veldig glad for, avslutter spissen.