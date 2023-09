– Kan bli en såpeopera

Mandag annonserte FK Haugesund at Jostein Grindhaug gir seg som klubbens trener.

Tidspunktet for avgangen er likevel ikke klart. Grindhaug fungerer som klubbens trener frem til de har funnet en erstatning.

– Nå er dette forholdsvis ferskt for oss. Vi har allerede intensivert trenerjakten. Det er en viktig oppgave som står foran oss. Det handler om Eliteserieplass i 2024, sier styreleder i FKH, Christoffer Falkeid.



Avgangsdato i det blå

Det er uvisst om 50-åringen leder laget mot Viking i neste kamp den 16. september.

– Det er litt tidlig å si. Vårt mål er å finne en erstatter som blir vår nye hovedtrener. Hvis vi ikke føler vi har funnet den riktige kandidaten til den kampen, så rusher vi ikke det.

– Det er en fin sikkerhet for oss at vi kan stå med det trenerteamet vi har frem til vi finner den riktige erstatteren.



– Kan det være at Grindhaug sitter ut sesongen?

– Man skal aldri si aldri, men det er ikke det som er målet nå. Han har bedt oss om å se etter en erstatter, og da gjør vi det, sier Falkeid.



Han sier klubben ikke kommer til å forhaste seg, men i stedet finne en ny trener som de føler seg sikre på at kan gi et løft fremover.

Skepsis

TV 2s fotballekspert synes det høres ut som en dårlig idé.

– Det høres merkelig ut. Det vil være en såpeopera.

Han mener timingen er god nå som det er landslagspause, men det er et problem at klubben ikke har noen formening om hvem som skal ta over.

Han påpeker at litt av grunnen til avgangen er konflikter med deler av spillergruppen. Samtidig er klubben såpass i villrede at de kan havne i en unødvendig rotete situasjon.

– Da skjønner jeg ikke at de går ut med pressemeldingen, sier Amankwah.



LEDER JAKTEN: Sportssjef Eirik Opedal er mannen som skal kartlegge den nye hovedtreneren. Foto: Jan Kåre Ness

Han får støtte av ekspertkollega Jesper Mathisen.

– Får de på plass en ny trener nå, så kan dette gjøre at de kommer styrket ut av dette. Går de med Grindhaug på en slags oppsigelse resten av sesongen, så kan det føre til at Haugesunds sjanser for å rykke ned faktisk øker, og gjøre det vanskeligere å spille i Eliteserien neste sesong.



– Jeg vil tro FKH gjør det de kan for å intensivere jakten, og det blir spennende å se hvem som får muligheten. Det sier seg selv at det ikke er en optimal løsning når han nå har gitt beskjed om at de tror det er bedre for FKH og han selv at ikke han er hovedtrener, sier Mathisen.

FKH-blogger og medlem i Haugesunds Avis sin FKH-podkast Frelst, Johannes Dale Husebø, tror det fort kan ta litt tid.



Han spår imidlertid at FKH kan få en positiv høst med Grindhaug.

– Det jeg tror kan skje er at de ikke finner noen, men at de får energiutløsningen, og at Jostein Grindhaug blir sittende ut sesongen. Det kan jeg se for meg at kan skje, sier Husebø.