Jubler for derby på Ullevaal

GOD STEMNING: Ønsker Bastionen og Klanen på tribunen for å skape liv under rivaloppgjør på Ullevaal Foto: Ørn E. Borgen

Å entre nasjonalarenaen er det ikke alle som får oppleve som Toppseriespiller. Men nå skal Lyn-damene få den drømmen oppfylt mot nettopp erkerivalen, Vålerenga.

– Det er en kjempenyhet. Vi fikk vite det i går og det var en veldig stor overraskelse. Det blir utrolig gøy. Nå håper vi bare å dra litt folk også, sier Julie Aune Jorde.

Lyn-profilen, som har spilt i klubben siden 2018, har i likhet med veldig mange av sine lagvenninner aldri spilt på nasjonalarenaen.

– Vålerenga-Lyn er jo et rivaloppgjør. Det hadde vært så gøy om det kom en god gjeng fra Bastionen og fra Klanen til å lage litt liv og heie oss frem til seier, smiler hun.

GLEDER SEG: Julie Aune Jorde gleder seg til å møte Vålerenga på Ullevaal. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

Håper på 5000 på Ullevaal

Vi skal noen år tilbake for et derby mellom Vålerenga og Lyn på Ullevaal stadion. Kampen har det vært jobbet med siden 2020. 3. juni kan de endelig invitere til duell på nasjonalarenaen igjen.

– Det er fantastisk å få gi denne muligheten til spillerne på Ullevaal, Norges største arena. Vi hadde egentlig avtale på plass i 2020, men da skjedde det mye som gjorde det urealistisk. Nå klarte vi endelig å få til en dato, sier Lyns markedssjef, Carl Gustav Borander.

Han gleder seg til å invitere til Toppseriekamp på Ullevaal og mener de bør ha et mål om 5000 tilskuere.

5000 TILSKUERE: Carl Gustav Borander, markedssjef i Lyn Fotball håper på 5000 tilskuere på Ullevaal. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi kan ikke være noe dårligere enn det. Det er det vi drømmer om. Vi kommer til å gå ut i alt av medier og være aktive, sosiale medier for å treffe bredt og jobbe internt for å få de yngre lagene til å komme på kamp. Vi skal jobbe med Bastionen og Vålerenga skal gjøre noe av det samme så vi i Lyn ikke blir i stor flertall på tribunen. Det er da en utfordring til Vålerenga, smiler han.

KOM PÅ KAMP: Vålerenga ber Klanen komme på kamp. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Føler seg priortert

Julie Jorde mener jentene har kommet en lang vei i norsk fotball og var oppløftet av det de ble presentert på treningsleiren på Marbella og på Toppserieseminaret før seriestart.

– Det som ble presentert så veldig bra ut. Det er mer profesjonalisert denne sesongen, mer fokus på Toppserien. Den nye TV-avtalen spiller mye bedre for oss, så vi håper den kampen vil vekke mer oppmerksomhet. Ullevaal er jo banen til landslaget vårt. Det vil skape en flott ramme rundt den kampen.

I Sportsnyhetene på TV 2 tirsdag kveld fortalte kvinnelige Toppserieprofiler om å våge å tenke stort etter at kvinnene har tatt store steg i andre idretter. Maren Lundby og co får delta i skiflyvning etter veldig mange års kamp og langrennskvinnene gikk historiske 5 mil på ski i Holmenkollen forrige helg.

– Jeg synes vi ser utviklingen allerede nå med en medieavtale som er historisk god. Mye skjer rundt kampene som har blitt spilt på Brann Stadion og på Lerkendal. Folk er interessert i kvinnefotball. Mulighetene man kan få ut er enorme. At det går an å leve av å være kvinnelig fotballspiller var fjernt for noen år siden, men er nå realistisk for mange, sier Borander.

Det gjør også til at Lyn-kvinnene tør å håpe på mer.

– Man merker det godt. At man føler seg mer prioritert og ivaretatt. Det skulle bare mangle med tanke på hvor mye tid og trening vi legger ned, men vi starter å se resultatet av en god utvikling som virkelig har skutt fart i det siste.

Det skaper også optimisme for en publikumsfest på Ullevaal.

– For noen år siden ville det vært kult bare å spille der. Men nå er målet og håpet at det kommer en del folk også, sier 18-åringen.