– Jeg vil bevise at det går an å lykkes for en ungdom fra Oslo øst

VIL GJØRE FOLK STOLTE: Omar Bully Drammeh, her på vei inn til T-banestasjonen på Romsås, vokste opp på østkanten og har i alle år hatt et sterkt forhold til Vålerenga. Foto: Øyvind Brattegard

– Jeg spiller for flere enn bare meg selv, sier Omar Bully Drammeh.

For mange i Vålerenga vil akkurat den strofen være noe man tar i sin munn uten at det betyr mer enn en henvisning til den kjente strofen i klubblåten «Mitt Vålerenga».

Slik er det ikke med Omar Bully Drammeh.

Han er født og oppvokst på Oslo Øst – et område som historisk sett har hatt et frynsete rykte.

15 år gammel ble han selv regelrett kastet ut av Vålerenga.

Nå er han tilbake i klubben – mer motivert enn noen gang.

– Jeg spiller for hele Groruddalen og alle drabantstedene. Jeg spiller for massevis av ungdommer, som kommer fra en lik situasjon som meg med en litt tøff oppvekst. Jeg skal gjøre alle stolte og bevise at det går an å lykkes for en ungdom fra Oslo øst, sier Omar Bully Drammeh.

SPILTE HELE TIDEN: Fotball var den store lidenskapen for Omar Bully Drammeh i oppveksten. Her i lag med brødrene Saine og Sana Drammeh.

Vil være et forbilde

Selv vokste han opp på Romsås, et sted han har en enorm forkjærlighet til. I gatene, og på løkka, ble han formet til den fotballspilleren han er i dag.

På vei ned til T-banen, er det «Bully» selv som oppfordrer TV 2 om å få fram «ROMSÅS»-skiltet i denne reportasjen.

– Romsås er en perle i Oslo ikke mange vet om, sier Omar Bully Drammeh.

KJÆRLIGHET TIL HJEMSTEDET: Omar Bully Drammeh er stolt over å være fra Romsås. Foto: Øyvind Brattegard

Stedet er midt i Groruddalen. Joshua King er den store stjernen fra Romsås, men bortsett fra det er det få fra området som virkelig har blomstret på den internasjonale fotballscenen.

– Romsås er noe litt utenom det vanlige. Folk pleier å si at det er noe rart i vannet man drikker på Romsås. Det er et sted der alle kjenner alle. Et fantastisk sted med mye kjærlighet, sier Omar Bully Drammeh.

Samtidig er det en kjensgjerning at innbyggerne i Grorud har hatt dårligst levekår i Oslo. Tradisjonelt sett har Groruddalen hatt et frynsete rykte. Det mener «Bully» er feil.

– Ryktet er at det kan være farlig der. At du ikke kan gå der om du er norsk eller om du er fra Vestkanten. At du kan bli ranet. Men det er ikke sånn i det hele tatt, sier Omar Bully Drammeh.

Han synes det er synd at stedet han er så glad i har fått et frynsete rykte. Og nå vil han bruke sin posisjon som fotballspiller i Vålerenga til å gjøre noe med det.

– Det er faktisk en av mine aller største motivasjoner med at jeg spiller i Vålerenga nå: At jeg representerer alle innvandrergutter i Oslo. Det har jeg lyst å gjøre på en god måte. Jeg ønsker å motbevise alle. Jeg spiller for noe større enn meg selv, sier han.

Moren var skeptisk

Personlig har han også nødt til å motbevise. Det er nemlig ikke alle som har hatt full tiltro til Omar Bully Drammeh opp gjennom karrieren.

I TV 2-serien Grorud Underdogs, der første episode er viet til det som da var 17 år «Bully», kommer det tydelig fram at unggutten har helt spesielle fotballferdigheter.

Samtidig kommer det fram at han er et rykte på seg for å være en krevende person som sliter med å forholde seg til reglene.

15 år gammel ble han kastet ut av Vålerenga. Turen gikk deretter videre til Lillestrøm, men han fikk ikke være med opp til juniorlaget.

I stedet gikk turen til Grorud.

Da han nylig fortalte moren at han kunne være på vei tilbake til drømmeklubben hans, Vålerenga, var ikke reaksjonen stormende jubel.

– Hun var litt skeptisk i starten. Det var sånn «Vålerenga igjen, liksom? Der du ble kastet ut!?». Men hun kan ikke så mye om fotball, og da jeg fortalte henne at det er annerledes nå, så ble hun stolt og glad, sier Omar Bully Drammeh.

BOR MED MOR: Omar Bully Drammeh har den dag i dag et tett forhold til moren Awa Gaye og bor fortsatt hjemme på Romsås. – Jeg er fortsatt bare en liten gutt. Jeg må ta noen steg til, så flytter jeg kanskje ut etter hvert, sier han og gliser.

13 år gammel begynte han i Vålerenga. Men bare to år senere var det stopp. Stortalentet fikk rett og slett ikke fortsette i klubben.

– Jeg fikk en stor knekk da. Det var mitt første store nederlag her i livet. Det eneste jeg ville var å spille med vennene mine, men jeg skjønte ikke hva som måtte til, sier Omar Bully Drammeh.

Han var for useriøs, ble det sagt.

– I ettertid var det bra for meg. Den beskjeden jeg fikk, endret alt, sier Omar Bully Drammeh.

Har holdt seg unna bråk

Selv minnes han en tid der han sluntret med søvnen og heller spiste godteri enn en god middag. På trening slo han tunneler og gjorde det som passet han best.

Beskjeder fra treneren var han ikke så flink å høre på.

– Det var mye tull. Jeg ville bare le og ha det gøy, sier han.

Han avviser at han var et problembarn som var ufin med andre.

– Det har aldri vært et problem med meg. Det var ikke krangling eller slåssing og sånne ting. Jeg er bare blid, glad og liker å le, sier han.

VÅLERENGA-PATRIOT: Vålerenga har alltid vært den store drømmen for Omar Bully Drammeh. Han kan sangene til fansen og har jevnlig gått på stadion de siste årene.

Det passer med inntrykket han gir i løpet av et par timer med TV 2 – Omar Bully Drammeh er høflig og har smilet på lur.

– Kriminalitet og sånt har jeg holdt meg langt unna, sier han.

Det eneste Omar Bully Drammeh vil innrømme i ettertid, er at han kanskje ikke alltid har vært like flink å betale for seg på T-banen.

– T-banen er jeg vokst opp med og er godt kjent med. Den har jeg tatt hele livet. Vi har vant med å ta sjanser, og jeg har hatt mange dager på de setene her uten billett, sier han og ler litt.

Har slitt med skadetrøbbel

Nå mener han imidlertid at han er blitt eldre og mer moden. Han har skjønt hva som kreves, sier han.

– Nå har jeg også riktige rammer og omgivelser. Jeg har et godt team rundt meg, sier Omar Bully Drammeh.

– Har du forståelse for at folk kanskje kan tvile på deg fortsatt – på grunn av ryktet ditt?

– Folk må bare tvile. Jeg har motbevist alle gang på gang, og kommer fortsatt til å gjøre det, sier han.

Talentet hans er det i alle fall ingenting å si på. I løpet av de siste sesongene spilte «Bully» bare henholdsvis ni og ti kamper for Grorud i 1. divisjon. Likevel hentet Vålerenga han.

Skader, og spesielt vokseproblemer, har satt han ut av spill.

– Er du trygg på at de problemene er over nå?

– Ja, jeg er det. Jeg har fått god hjelp av Vålerenga og vet mer om hva som skal til. I tillegg har det handlet om vokseproblemer: Jeg har vokst såpass mye i løpet av en kort periode. Men nå har jeg jo vokst såpass at det snart må være slutt, sier Omar Bully Drammeh.

- HVIS GUD VIL: Omar Bully Drammeh prøver å be fem ganger om dagen. Han mener det bare er Guds vilje som kan stoppe ham fra å lykkes på fotballbanen. Her på T-banen på vei til Intility. Foto: Øyvind Brattegard

Var aldri i tvil

Hvis det går som Bully Drammeh håper, har VIF-supporterne mye å se fram til. At klubbens siste signering kan bli en publikumshelt, finnes det ingen som helst tvil om.

– Jeg elsker å glise. Jeg elsker det. Og det kommer det til å bli mye av på Intility. Jeg er en showmann, det vet alle. Supporterne kommer til å få se syke ting, sier han.

En annen VIF-elegant, Osame Sahraoui, er en av hans bedre venner. I en årrekke har Bully gått på Intility. Sangene kan han.

– Drømmen er å gjøre hele Klanen og Oslo stolte. Å score foran Klanen... det gleder jeg meg til, sier 20-åringen.

For han blir det en drøm som går i oppfyllelse. I alle år har Vålerenga vært klubben til Omar Bully Drammeh.

– For meg som Oslo-gutt fra Oslo Øst og fra Groruddalen: Når Vålerenga ønsker deg, så er det ikke tvil. Selv om Rosenborg, Molde eller Bodø/Glimt banker på døra: Vålerenga er det største for en Oslo-gutt, sier han.