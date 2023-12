FULLT HUS: Amund Skiri gleder seg til at over 4000 KBK-patrioter skal fylle Nordmøre stadion når gamleklubben Vålerenga kommer på besøk onsdag. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Der har du overskriften din, sier 45-åringen til TV 2 med et stort smil.



Han har nettopp svart «jeg vet at de skjelver» på spørsmål om han tror Vålerenga skjelver foran de to kampene som vil avgjøre hvilke divisjon de spiller i neste sesong.

– De kommer seg ikke unna at de er kjempefavoritter, at fallhøyden er like stor, og at vi i Kristiansund er ekle for dem, poengterer Skiri.

Mens gradestokken viser minus 1 så gjør han unna en lett treningsøkt på Nordmøre stadion.

I andre enden av banen fyrer dugnadsgjengen opp et dieselaggregat som skal spre varm luft utover kunstgresset ettersom undervarme-anlegget ikke fungerer helt som det skal - samtidig som de bråkjekt melder at hovedstadslaget skal få det hett i møte med kristiansundspublikumet.

– Vålerenga kan grue seg noe inni granskauen! De skal få en tøff tur hjemover til Oslo, melder gamlegutta med Alf Sæther i spissen.

Koker i Kristiansund

Inne i klubblokalene forsøker daglig leder Kjetil Thorsen å konsentrere seg der han skal sende ut mail til samarbeidspartnerne for å understreke viktigheten av at sesongkortene de sitter på blir brukt på onsdag. Ikke ett sete skal være ledig på stadion under jakten på eliteseriekontrakt, er budskapet.

Men det er ikke lett å holde fokus. Fra treningsrommet vegg-i-vegg med kontoret dunker nemlig musikken ut fra store høyttalere.

VIL OPP IGJEN: – Vi har ikke verdens største stadion, men vi har verdens beste trøkk, melder daglig leder Kjetil Thorsen.

– Det er umulig å få gjort noe her på dagtid, melder Thorsen med glimt i øyet.

Fra sitt sparsommelige kontor har han utsikt ut til banen og de 4444 setene som omkranser den intime stadion, som er kjent for et voldsomt trøkk fra tribunen når det er fullsatt.

– Kristiansund er en fotballby. Og vi kjenner at en sånn kamp får kjelen til å koke igjen. Nå snakkes det fotball i alle kriker og kroker av Nordmøre igjen, forteller Thorsen.

Mandag ble det klart at Amund Skiri har skrevet treårskontrakt med Kristiansund BK.

KBK rykket ned fra Eliteserien på dramatisk vis i siste serierunde i fjor. I høst tok Amund Skiri over treneransvaret for klubben. Med romsdalingen som sjef har de mørkeblå tatt 21 poeng på elleve kamper, samt slått ut både Bryne og Kongsvinger i kvaliken.

– Etter at Skiri kom inn så har det snudd til noe positivt, sier Leif Kåre Kirksæther fra dugnadsgjengen.

– Jeg har vært depressiv i ett år, så det betyr alt for oss å rykke opp, legger han til.

Siterer Jim Carrey

Amund Skiri - som fikk 12 kamper fra start da Vålerenga vant seriegull i 2005 - har endret formasjon og er i ferd med å gjennomføre et generasjonsskifte i KBK. Da Kongsvinger ble slått 4-2 på søndag var det med fire tenåringer på banen.

BEDRE TIDER: Amund Skiri vant seriegull med Vålerenga i 2005, men huskes først og fremst som en klubblegende i AaFK. Foto: Morten Holm / NTB

– Vi fokuserer på at dette blir en opplevelse for livet. Uansett hvordan dette ender, så blir dette to kamper som våre gutter vil huske resten av fotballkarrieren sin. Den muligheten må vi ta. Vi skal slippe oss løs, være energiske og angripe dette med ungdommelig pågangsmot. Vi har alt å vinne, mens Vålerenga har alt å tape, sier KBK-treneren som også var assistenten til Ronny Deila for Oslo-klubben i 2017.

– Hva slags sjanser har Kristiansund?

– Hva er det Jim Carrey sier i «Dum dummere»? «So you are telling me there is a chance»? Vi har muligheten, men VIF er definitivt favoritter.

