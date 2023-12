– Jeg tror de innser at de dreit seg ut

– Det er blytungt, lite søvn og veldig resignert.



– Vi sviktet da det gjaldt som mest. Man blir litt knust rett og slett.



Fredrik Krogstad og Nicolai Næss er blant slukørede og sønderknuste spillere i gangene på Nadderud mandag morgen. Stemningen er naturligvis ikke lystig, i det spillerne går i samlet tropp til møte med ledelsen i de kalde morgentimene på et tomt Nadderud.

PREGET STEMNING: Stabæk-spillerne var tydelig preget dagen etter nedrykket. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Stabæk i et nøtteskall

Dagens møte i brakka på stadion skal legge planen for prosessen fremover. Usikkerheten er stor på flere områder.

– Det blir spennende. Det er mye usikkerhet her, og alt har jo vært på vent fram til nå. Det er fryktelig mange på utgående kontrakter, det er usikkerhet rundt trener og det samme med sportssjef. Det er mange roller som må fylles her, forklarer Fredrik Krogstad til TV 2.



– Det er vel Stabæk i et nøtteskall. Det er mye som skal settes på plass til neste år. Vi må stå samlet og finne ut av ting, og hva som har gått galt. Det er helt åpenbart at det har gått galt, sier en preget Næss til TV 2.



SER FRAMOVER: Olav Lilleøren Veum i Stabæk-garderoben. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Spillerne ser fram til å få en avklaring for veien videre.

– Stabæk kommer alltid tilbake, men det må gjøres riktig nå. Det er ikke gunstig å rykke opp og ned annethvert år. Man er nødt til å ta en skikkelig evaluering, påpeker Krogstad.



SAMMEN OM VEIEN VIDERE: Spillerne var samlet på Nadderud dagen etter nedrykket. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Han er vårt førstevalg

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, forteller til TV 2 at det vil jobbes intensivt på kontorene framover. Sportslig leder Thomas Finstad vil holde møter med spillere på utgående kontrakt og lånespillerne.

– Man kan se på det som både en mulighet og utfordring. Vi har jobbet mye med å kartlegge spillere allerede. Vi kunne ikke begynne å signere noen før vi visste hvilken divisjon vi skulle spille i, så nå må vi intensivere det arbeidet framover, sier Tunold.



KLART ØNSKE: Stabæk-ledelsen er tydelige på at de ønsker å beholde Bob Bradley i klubben. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Stabæk kan risikere å stå uten hovedtrener og sportssjef før året er omme. Bob Bradleys kontrakt med Stabæk går ut, og om amerikaneren forblir på Nadderud er fortsatt usikkert.

Stabæk-ledelsen er tydelige på deres ønsker, men fremdeles ikke sikre på utfallet.

– Det er vanskelig å si. Vi hadde en prat med Bob (Bradley) i dag. Det er ikke utelukket at han blir, og vi ønsker han selvfølgelig. Han er vårt førstevalg, poengterer Tunold.



ETTERTRAKTET: Bob Bradley er høyt elsket i Stabæk. Nå er framtiden usikker for amerikaneren. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Finstad er også klar på at trenersituasjonen fortsatt er veldig åpen.

– Muligheten for at Bob blir er absolutt til stede. Han har bedt om litt tid til å svare, så i løpet av ti dagers tid vet vi mer, konstaterer Finstad.



– Tror de innser at de dreit seg ut

I TV 2-podkasten «Spiss Vinkel» er ikke Yaw Amankwah nådig i sin dom over gamleklubben.

– Jeg tror de innser at de dreit seg ut med å gå så langt fra strategien sin. Det er en klubb som går fullstendig vekk fra en strategi, der Lars Bohinen fikk fritt mandat til å gjøre troppen om til en gammel tropp. Det er rettferdig, og dette Stabæk-laget fortjente å rykke ned, forteller en brutalt ærlig Amankwah.



Ifølge CIES' tall er Stabæk den klubben som gir nest færrest minutter til egentrente spillere. Kun Sarpsborg er dårligere.

– Det er en så dramatisk avvikning fra strategi. Det er en del av lederne som må se seg i speilet og ta ansvar for vurderingene som er gjort. At Stabæk rykker ned, er i hvert fall ikke tilfeldig. Veien videre ser vanskelig ut, konstaterer Amankwah og presiserer:



– Ut ifra mitt syn er de dårligere stilt for et direkte opprykk fra OBOS-ligaen 2024 enn de var i 2022.



BRUTALT OPPGJØR: Yaw Amankwah er ikke imponert over Stabæk-ledelsen. Foto: Markus Engås / TV 2

Stabæks sportslige leder er allikevel klar i troen på at klubben skal reise seg og komme tilbake til Eliteserien på første forsøk.

– Jeg er veldig sterk i troen. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å ha et slagkraftig lag neste år. Den sportslige planen er at vi skal opp igjen så fort som mulig, sier Finstad.