– Jeg tror de gremmer seg

Den rekordtidlige «seriefinalen» mellom Bodø/Glimt og Molde ga få sikre svar om hvem som skal løfte trofeet på slutten av sesongen.

Etter kampen var både Molde-trener Erling Moe og Glimt-trener Kjetil Knutsen fornøyd med eget lag.

Ville ikke bli med på stikk

– Totalt sett skal vi ta med oss den her. Vi er fornøyd med at vi står så godt at vi hører stadion bli stille til slutt. Det eneste de roper på er dommeren, da begynner de å bli frustrerte, og det var dit vi ville ha dem. Det var godt! sa Moe på karakteristisk vis.



Knutsen ville ikke bli med på en ordkrig.

– La oss prate om kampen. Nå blir det så mye stikk vi skal svare på frem og tilbake her. Jeg føler at Molde gjør en god forsvarskamp, det gjør egentlig vi også. De har én ting i hele kampen. Vi sover, det er én mann som ikke gjør jobben sin på én dødball.

FORNØYD: Kjetil Knutsen mener laget hans burde vunnet. Foto: Javad Parsa / NTB.

– Vi har nok sjanser til å vinne denne kampen, og så er det et enormt potensial på siste tredjedel der vi rett og slett ikke er gode nok. Vi blir for utålmodig, vi blir for upresis. Det blir litt rotete, synes jeg. Det er detaljer. Men publikum var med dem, jeg er ikke så veldig bekymret over det, sier Knutsen.

Molde måtte klare seg uten den skadde trioen Fredrik Gulbrandsen, Martin Linnes og Veton Berisha. I tillegg ble Magnus Wolff Eikrem sittende på benken med sykdom.

KNUST: Mats Møller Dæhli måtte ut med det som antas å være en strekk i leggen, Foto: Mats Torbergsen / NTB.

Og verre skulle det bli. I løpet av kampen i Bodø mistet blåtrøyene to nøkkelspillere til. Mats Møller Dæhli og Emil Breivik måtte begge gi seg underveis.

– Jeg tror ikke på Knutsen

Knutsen avfeier at det gjorde ting enklere for Glimt.

– Men jeg er skuffet over at vi ikke klarer å spille kortene våre bedre i sum enn det vi gjorde i en kamp vi har kontroll nesten fra A til Å.

– Etter mitt syn, var Bodø/Glimt det klart beste laget. Vi må spille mot dem vi spiller mot. Kanskje var det for mange eks-Bodø-spillere i forsvarsrekken deres som vet for mye?

Glimt har kun slått Molde én gang de på de sju siste forsøkene. TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener Glimt aldri vil få en bedre sjanse enn den de fikk på søndag.

– Jeg tror ikke på Kjetil Knutsen. Jeg tror ikke det kommer en bedre anledning til å slå Molde, med så vanskelig utgangspunkt de hadde i dag. Jeg tror Glimt gremmer seg over at de ikke klarer å slå Molde på hjemmebane i dag, sier Amankwah.



Spår kjøpefest

Ekspertkollega Martin Langli spår at sommerens overgangsvindu vil bli avgjørende for gullkampen.

– Dette er de to største lagene med best ressurser, best staller, store lommebøker og investorer som kan dytte inn. Vi vet hva som ligger i potten for serievinneren denne sesongen, det er direkte inn i playoff til Champions League. Disse to lagene kommer ikke til å sitte stille under overgangsvinduet i sommer, sier Langli.



– Bodø/Glimt er gode dem, men de må jo spille inn et nytt angrep de også. Det er en del scoringer fra Faris og Pellegrino som er borte. Selv om de har hentet gode erstattere, så vil det kanskje ta litt tid før de kommer seg opp på det absolutte toppnivået fra forrige sesong.



Og Langli tror søndagens resultat gir Molde blod på tann.

– Molde må ikke føle at de er særlig heldig her. De kommer opp med et sterkt redusert mannskap og havner under, så forsvarer de seg bra. Jeg tror det er en skikkelig motivasjonsboost for Molde at de reiser derfra med ett poeng.