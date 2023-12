– Jeg har vært her siden jeg var ung og har blitt så glad i klubben. Det er en stor indre motivasjon for meg å hjelpe klubben til å holde seg i Eliteserien.

– Det er det eneste som står i hodet mitt.



Søndagens kamp mot sin kommende klubb Lillestrøm, kan bli spesiell for den unge Sandefjord-kapteinen. Nå vil han ofre alt for klubben i en intens serieavslutning.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for de blå i den byen her. Jeg skal gi mitt siste til Sandefjord, forteller Moen Foss til TV 2.



VIL GI TILBAKE: Sander Moen Foss vil legge ned all innsats på banen for å holde Sandefjord i Eliteserien. Foto: Trond R. Teigen

Den unge kapteinen har spilt for de blå siden 2016. På nyåret venter en ny tilværelse i Lillestrøm. 24-åringen har kun Sandefjord i tankene, og er innstilt på å ta farvel med klubben på en verdig måte.

– For min del er Lillestrøm et kapittel som ikke har begynt ennå. Mitt kapittel med Sandefjord er ikke ferdig. Vi skal ta tre poeng og sikre fornyet plass i Eliteserien. Det kan bli en nydelig avslutning med en god fest, sier Sandefjords kaptein.



FULLT FOKUS: Sandefjords kaptein er innstilt på å berge plassen. Foto: Trond R. Teigen

– Vi lever av å spille sånne kamper

Nok en gang går Sandefjord inn i en serieavslutning med alt å spille for. Skal man tro deres kaptein er det ingen ulempe.

– Spenningen ligger der, og alle vet hva som står på spill. Samtidig så har vi vært i denne situasjonen før, og vet hva som vil skje med kroppen og hele pakka.



– Det er absolutt en fordel. Vi hadde en ganske lik situasjon i fjor da vi fikset «biffen» selv på overtid, så vi er veldig forberedt på den helgen som kommer, forklarer Moen Foss.



Før siste runde er både Sandefjord, Vålerenga, Stabæk og Haugesund involvert i nedrykksstriden. Små marginer vil skille suksess fra fiasko.

– Det er klart at det er en spesiell situasjon. Det er mange lag som kjemper om det samme. Vi må gjøre om den nervøsiteten til spenning og glede. Vi lever av å spille sånne kamper. Det kommer bare til å bli gøy, er signalet fra Sandefjords hærfører.



FORDEL: Sander Moen Foss tror erfaring fra tidligere nedrykksstrider kan slå positivt ut. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Ingen spillere har lyst til å tape kamper

Det har vært spekulert fra flere hold om Lillestrøm egentlig er villige til å gi sin erkerival Vålerenga en hjelpende hånd ved å slå Sandefjord. Lillestrøm-spillerne er tydelige på at de spiller for å vinne fotballkamper. Sandefjord-kapteinen er ikke bekymret for at søndagens motstander ikke vil gi de kamp.

– Jeg tipper de kommer med det beste de har. Ingen fotballspillere har lyst til å tape fotballkamper. Så enkelt er det, konstaterer Moen Foss.



Sandefjord-leiren er offensive på mulighetene til å redde plassen, til tross for den høydramatiske overtidsscoringen de fikk i mot på Nadderud sist helg.

– Vi må bare finne fram til det gode vi gjorde mot Stabæk sist. Vi var mye bedre enn de, så ble vi felt av noen tvilsomme situasjoner. Vi var veldig gode i store deler av kampen, så det skal ikke være vanskelig å finne lyspunkter fra den kampen, oppsummerer Moen Foss.



JEVN BATALJE: Det var mange tette dueller på Nadderud sist helg. Foto: Annika Byrde

Midtstopperen var direkte involvert i situasjonen som ga Stabæk straffesparket langt inn i overtiden i bunnoppgjøret på Nadderud.

– Jeg synes den var billig. Det er to karer som slenger seg begge to, så er det en fyr som mener at det er straffespark. Det får han stå for, konkluderer Sandefjords stopperkjempe.



Nå ser stopperbautaen framover for skjebnekampen mot Lillestrøm på hjemmebane søndag.

– Vi vet at med seier så har vi ekstremt gode muligheter. Vi er et lag der alle stoler på hverandre, så jeg er sikker på at alle kommer til å takle den den anledningen fint, sier Moen Foss.