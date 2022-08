– Jeg skal bli så god at klubben er nødt til å selge meg

Daniel Karlsbakk (19) mener at han har mye av de samme kvalitetene som Erling Braut Haaland. Vikings trener Morten Jensen skjønner at de to Bryne-guttene blir sammenlignet.

Det var i desember 2021 Daniel Karlsbakk ble hentet til Viking fra erkerival Bryne.

Angrepstalentet hadde da til tross for sin unge alder spilt 30 kamper og scoret fem mål for jærlaget, og han debuterte i PostNord-ligaen i en alder av kun 16 år.

Etter salget av Veton Berisha i sommer har den nå 19 år gamle Karlsbakk bitt seg fast som Vikings førstevalg på topp. Unggutten fikk blant annet starte som spiss i 2-1-seieren i den første playoffkampen til UEFA Europa Conference League mot FCSB i Romania.

Torsdagens returoppgjør sendes på VG+.

– Det var en syk opplevelse. Det et skikkelig kult trøkk på stadion, og det hadde kanskje vært enda sykere om det var helt fullsatt. Det var en hetebølge og 30 grader der inne, og det var beinhardt å spille, men det var skikkelig kjekt at vi klarte å vinne til slutt, sier Karlsbakk til TV 2, og fortsetter:

– For meg var det en guttedrøm å spille den kampen. Jeg har sagt tidligere at jeg har hatt en drøm om spille i Europa. Stopperne til FCSB var noen fysiske monster, så jeg fikk virkelig kjenne på hvordan det var å spille på det internasjonale nivået. Og det var utrolig kjekt, konstaterer angriperen videre.

TRIKSER: Daniel Karlsbakk viser frem teknikken på trening. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Skal bli så god at klubben blir nødt til å selge

19-åringen har nemlig store ambisjoner på fotballbanen – til tross for at han først i sommer fikk sjansen i Vikings startoppstilling.

– Jeg gleder meg til hver kamp, og vil alltid gi 100 prosent når trenerne gir meg sjansen. Jeg satser på å bli så god at jeg blir for god for klubben, og at de blir nødt til å selge meg. Ambisjonene mine er å spille utlandet, røper Karlsbakk.

– Drømmen er i hvert fall å spille for en topp fem-liga i Europa. Det er et mål. I tillegg er det å bli så god at jeg kommer meg på A-landslaget. Det hadde vært kult å spille der. Det er selvfølgelig høye ambisjoner, men nå har jeg kommet meg til Eliteserien, og vil ikke stoppe her, utdyper spissen om sine videre ambisjoner på fotballbanen.

Likhetene med Braut Haaland

Karlsbakk er oppvokst på Bryne, og som de fleste nå sikkert har fått med seg, er det fra samme sted som superspissen Erling Braut Haaland. Den nåværende Manchester City-stjernen er tre år eldre enn Viking-spissen.

– Jeg bruker Erling Braut Haaland som inspirasjon, og jeg ser på ham som en lik spillertype som meg. Vi er spisser fra Jæren begge to, og da er det normalt at jeg ser på hva han gjør og forsøker å lære av ham. Samtidig har jeg egne kvaliteter, og fokuserer på å utvikle egne ferdigheter. Men det er kult det Erling får til, det er stort for Norge, og ikke minst er det stort for Bryne, bedyrer Karlsbakk.

– Hva er de samme kvalitetene du har som Erling Braut Haaland besitter?

– Det er høyden, og hurtigheten, for det er jo han og. Han har jo venstrefoten, men jeg er høyrefotet, samtidig har vi den samme kraften vi har fått fra Bryne. Den kraften vi har fått fra Jæren tar vi med oss i spillet, svarer Karlsbakk.

Det er ikke bare Erling Braut Haaland som inspirerer Karlsbakk. I likhet med Manchester Citys verdensberømte stjerne har også Vikings spisstalent en far som spilt fotball.

SÅ RØDT: Daniels far, Eivind Karlsbakk, ble berømt for dette røde kortet. Foto: Scanpix.

Følger i farens fotspor

Pappaen til Viking-spissen, Eivind Karlsbakk, har spilt 119 kamper i Eliteserien blant annet for Brann, Sogndal og Bryne. Han ble landskjent da han ble utvist i cupfinalen i 1995 før det var gått 15 minutter, men deretter frikjent i etterkant og fikk spille omkampen.

– Ja, jeg snakker mye med ham om Eliteserien, men han har ikke som meg erfaring i Europa. Han sier alltid at jeg må ut på banen og vise hvem jeg er, og sette meg i respekt for motstanderne. Samtidig er han en støttespiller for meg uansett hvordan det går. Han har erfaring fra norsk toppfotball, og vet hva som skal til for å spille spiss. Jeg lærer mye av ham, samtidig som jeg har flinke trenere i Viking som hjelper meg til å utvikle meg enda mer, sier Daniel Karlsbakk om faren Eivind Karlsbakk, som debuterte i Eliteserien som 19-åring for Brann tilbake i 1994.

Skjønner Braut Haaland-sammenligningen

Vikings hovedtrener Morten Jensen er godt fornøyd med formstigningen og utviklingen Daniel Karlsbakk har vist den siste tiden.

– I den første kampen mot FCSB jobbet han som resten av laget og slet og løp og ofret alt i duellene. Det er fantastisk for unge spillere å kjenne på nivået i Europa. Da blir de bedre og bedre, og når han nå får spilletid, så blir det nye steg og utvikling helg for helg, sier Jensen til TV 2.

Treneren er klar over 19-åringen har ambisjoner om å bli så god at han om noen år kan bli kjøpt av en toppklubb i Europa.

– Det er bra med ambisjoner, og at han har sulten og driven til å ta steget videre. Samtidig skal han få ro til å utvikle seg i Viking, bedyrer han.

Jensen skjønner sammenligningen mellom Braut Haaland og Karlsbakk, men mener 19-åringen først og fremst må fokusere på å være seg selv.

– Erling Braut Haaland er på et annet nivå enn Daniel. Men jeg skjønner sammenligningen. Begge har størrelsen, begge har den ekstreme farten, og begge har «deng» i beina. Men Daniel må først og fremst være seg selv, og fokusere på å lykkes i Viking, så kan vi begynne å snakke om andre ting, sier Jensen og smiler nøkternt.