– Jeg må ha sinnemestring

ASPMYRA (TV 2): Kjetil Knutsen er lettet over at han kan lede Bodø/Glimt mot Rosenborg.

Kjetil Knutsen ser fram til å sitte på trenerbenken mot Rosenborg til helgen.

Det var en periode usikkert, etter at Glimt-treneren leverte en dommertirade mot HamKam.

– Jeg har sagt at jeg må ha sånn sinnemestring innimellom. Det er bare en iver for at vårt produkt skal bli aller best. Så skal vi ta lærdom av ting, sier Knutsen med et smil.

Det var etter 4–4 mot HamKam at Glimt-treneren kom med en kraftsalve i retning dommer Sigurd Kringstad og hans team.

– Det går ikke an å kommunisere. Det er helt komplett umulig å kommunisere, for det er en mann som er mye viktigere enn det andre laget her. Det er sjelden jeg henger meg opp i dommerne, men det er en standard som ikke holder, sa han.

– Kunne ordlagt meg bedre

– Angrer du på utblåsningen?

– Nei, jeg er ikke ute etter å ta noen, men jeg kunne ha ordlagt meg bedre. Jeg har et ansvar for hvordan ord kommer ut og det må jeg jobbe med, svarer 54-åringen.

– Jeg føler fortsatt at jeg hadde en sak, selv om ingen eksperter har sett det enda. Budskapet kom ikke fram og det må jeg ta ansvar for, legger Knutsen til.

Saken ble sendt til NFF påtalenemnd, men bergenseren slapp unna straff.



Lagets toppscorer, Amahl Pellegrino, svarer kraftfullt på spørsmål om han er glad for at Knutsen fikk «gå fri».

– Det er mange andre som burde ha fått straff og sett seg selv i speilet, responderer Glimts nummer sju kryptisk.



Kantspilleren kaller landslagspauser for «gørrkjedelig» og ser nå fremover mot en travel periode. På tre uker skal de gulkledde spille seks kamper.

– Vi har alle forutsetninger for at det blir en kul høst. Det blir gøy, spår Pellegrino.

Viking-melding

Knutsen forteller at de har tatt grep i landslagsoppholdet og jobbet med balansespill.

– Vi står ofte høyt og det er vår måte å spille på. Det skal vi ikke slutte med. Vi strammer opp defensiv struktur og det å få fram en bedre «attitude» i den perioden vi er inne i nå.



Glimt leder Eliteserien på målforskjell over Viking, der begge lag har 45 poeng.

– Viking har lagt alt presset over på oss. Det blir ti tøffe kamper og det må vi like og håndtere, sier Glimt-sjefen.



Første hinder på veien blir som nevnt Svein Maalens RBK.

– Først og fremst gleder vi oss til en kamp hvor vi møter et lag som ligner litt på Glimt. Vi skal i hvert fall være godt forberedt mot et Rosenborg-lag som er veldig gode på hjemmebane, sier Knutsen.