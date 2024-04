– Jeg kan være en hestkuk på banen

KJERNEKAR: Heine Gikling Bruseth lover at han er en fin gutt. Utenom et par sekunder ute på banen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det kan gå litt over stokk og stein for stjerneskuddet Heine (19).

Se Kristiansund-KFUM på TV 2 Play fra klokken 14.20.

– Han er den tredje ungen min, sier Kristiansund-trener Amund Skiri med et smil.

Han snakker om U-landslagsspilleren Heine Gikling Bruseth, som returnerte til Eliteserien med brask og bram.

19-åringen vartet opp med mål og målgivende da Lillestrøm ble slått.

Unggutten flirer av trenerens utspill og forteller en historie fra treningsleiren på Marbella før sesongen.

Bruseth hadde fått gnagsår av nye sko og måtte avbryte en økt.

– Da sammenlignet han meg med datteren sin på åtte år og sa at det skal ikke gå an, røper den talentfulle kantspilleren.

Klar beskjed om assistenten

Og når han er med på trening, gjør han seg bemerket.

– Han er en fin fyr å jobbe med. Han er veldig egenrådig, sta og vet hva han vil, beskriver Skiri, før han forteller med et glimt i øyet:

– Det er ikke enkelt å styre ham på trening. For han har en sånn vinnerskalle. Det betyr at han ikke liker dømmingen på trening, for eksempel. Det får vår dommer, assistenttrener Sander Håskjold Nyland, merke veldig ofte med hans vrede. Så skal vi jobbe med å få ham best mulig ute på banen til enhver tid.

UTFORDRING: Stortalentet Heine (19) gir Amund Skiri litt å stri med, men det løses med godt humør. Foto: Annika Byrde / NTB

Treneren motsies ikke av Bruseth.

– Jeg kan jo si at dommeren på trening, Sondre Nyland, må komme seg på jobb!



– Jeg tror de gjør det litt med vilje av og til for å teste meg. Men det har begynt å funke, for jeg har klart å ta det litt til meg. Jeg må bruke det til noe positivt, slik at det ikke går ut over meg selv, reflekterer stortalentet, som lover at han ikke er ufin eller går over streken.

Innrømmelse

For Bruseth handler det først og fremst om å bruke temperamentet til noe positivt ute på banen.

Kanskje er det da han spiller sine aller beste kamper, når han er litt sur.

– Det kan komme fra mye rart. Hvis jeg blir taklet, eller hvis folk er på etterskudd og sånt. Da blir jeg forbannet, men det er kanskje da jeg er på mitt beste. At folk prøver å terge litt og sånt. Da får jeg litt lyst til å vise hvem som er sjefen, forklarer Bruseth, og erkjenner:

– På banen kan jeg være en hestkuk. Enkelt og greit. Jeg hater jo ikke å terge litt, da. Det handler kanskje om det mentale, å komme litt inn i hodet på spillerne. Men jeg kan ikke sammenligne meg selv på og utenfor banen. Det er to forskjellige verdener.

VINNERINSTINKT: Heine Giking Bruseth sier at han er helt annerledes på privaten. Her fra en reportasje i julen. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Amund Skiri er godt fornøyd med kantjuvelen fra Nordmøre.

– Han er en naturlig ballspiller med bra forståelse for spillet.

– Han er en gutt som fortsatt fysisk er kanskje litt bak Eliteserien-toppnivå, så han skal få vokse inn i det bokstavelig talt ved å kjenne på nivået og bygge fotballkropp med tiden. Han har bare startet karrieren. Forhåpentligvis skal ikke den stoppe i KBK. Vi skal utfordre og jobbe med han slik at han blir for god for KBK, varsler treneren – før han passer på å holde Bruseth nede på jorden:

– Vi skal ikke skryte for mye. Nå har han spilt én god kamp, og det hjelper ikke hvis du skal bli skikkelig god. Da må du spille mange, mange, mange gode kamper på rad.

Søndag er det hjemmekamp mot KFUM.

– Som lag skal vi bygge videre på det vi gjorde mot Lillestrøm, sier Bruseth lavmælt.

Klarer de det, blir det show. Se kampen på TV 2 Play kl. 14.30.