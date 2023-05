– Jeg håper han sitter igjen med en dårlig smak i munnen

Supertalentet Sverre Nypan markerte seg igjen i sin første 16. mai-kamp på Lerkendal. For Haugesund ble det tungt da Magnus Christensen ble utvist.

RØDT KORT: Haugesunds Magnus Christensen fikk to gule kort og måtte gå i garderoben mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg - Haugesund 1- 0 (0-0)

Selv etter å ha blitt redusert til ti mann forsvarte Haugesund seg godt mot et Rosenborg som ikke fikk det til å stemme offensivt.

Men etter timen spilt sendte Sverre Nypan og Morten Bjørlo Lerkendal til himmels.

– Det var veldig artig å få spille foran 21.000. Det er noe jeg kommer til å huske veldig lenge. Jeg må egentlig bare takke Morten for assisten, for den var ikke ferdigscoret den der. Vi stod og stanget litt med en mann mer, og vi følte vi burde scoret, sier Nypan til TV 2 og legger til:



– Når ballen gikk inn, var det deilig å få et mål. Men jeg synes vi skulle hevet oss enda litt mer etter scoringen, fortsetter 16-åringen.



– Sverre Nypan er en meget lovende spiller og viktig for Rosenborg. Han gjør det smart, og se på den fra Bjørlo med hans gode høyrefot. Nypan og Bjørlo sender Lerkendal til Himmels. Nypan kommer til å bli en stor, stor spiller på Lerkendal, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.



Rødt kort: – Voldsomt dømt

Etter 28 minutter fikk Magnus Christensen gult kort for å ha taklet Kristall Ingason. Seks minutter senere var Haugesund-forsvareren igjen for hard i taklingen, denne gang mot Morten Bjørlo.

Christensen fikk sitt andre gule kort på få minutter og måtte i garderoben. Haugesund var dermed redusert til ti mann.

– Det er Voldsomt dømt, det må jeg si. Jeg håper han (dommeren) sitter igjen med en dårlig smak i munnen, sier Christensen til TV 2 etter kampen.



RØDT KORT: Magnus Christensen ble utvist etter å ha pådratt seg to gule kort på seks minutter. Foto: Ole Martin Wold

– Er det litt dommerens skyld at dere ender opp med tap?



– Det blir en annen kamp, en helt annerledes fotball. Vi må ligge lavere og prøve å få til noen kontringer. Jeg vil ikke si det er dommerens skyld, men vi følte det var en kamp vi kunne fått mer ut av. Men de fikk fordelen etter 30 minutter og det er selvfølgelig ergerlig for oss.

Dette sier dommeren

Dommer Rohit Saggi forklarer de to gule kortene slik:

– Vi dommere må vurdere kriterier. Kriteriene er at han har høy fart, intensitet og kraft. Han treffer først på ball, men sklir også inn med kneet inn i leggen og meier jo egentlig ned spilleren sånn sett, sier Saggi.



– Den andre situasjonen er å frata en positiv angrepsmulighet. Om han ikke hadde blitt taklet der, hadde han kommet forbi og da hadde det vært tre mot tre med ganske mye rom, utdyper dommer Saggi.



– Får du dårlig smak i munnen?



– Nei, jeg får ikke dårlig smak i munnen. Jeg har også fått bekreftet fra flere kollegaer som har sett situasjonen. Taklingen ser mild ut i seg selv, og hadde aldri utgjort et gult kort. Men vi må se på den positive angrepsmuligheten som blir hindret. Det er det vi må legge til grunn.



Forsvarte seg godt

Rosenborg hadde slitt før Haugesunds utvisning, men selv med en mann mer hadde RBK problemer med å skape sjanser. I løpet av de første 45 minuttene hadde vertene på Lerkendal én stor sjanse, og de fortsatte å skape lite i starten av den andre omgangen.

– Som i andre kamper sliter jeg med å se hva som egentlig er Rosenborgs offensive plan. Jeg tror det begynner å bli en noe stresset Kjetil Rekdal på benken, for han hører at Kjernen er misfornøyd. Han ser også et lag som absolutt ikke fungerer mot denne typen motstand, sier Mathisen i FotballXtra.

Men i det 57. minutt kunne både Kjernen og Rekdal juble da Sverre Nypan, som ikke fikk avsluttet selv, serverte Morten Bjørlo som banket ballen i krysset.

– Vi trengte en seier nå, så det var deilig å se den gå inn. Det var ikke godt nok det vi leverte i dag, heller. Men vi tok en seier og må bygge videre på det, sier Bjørlo til TV 2.



16 år gamle Nypan ble sesongens første RBK-spiss som scoret i kampen mot Bodø/Glimt forrige runde.

– Driter litt i det



Rosenborg kom fra tre strake tap, og kveldens seier gjør at de nå står med ni poeng, fem poeng opp til Brann på bronseplass og Viking på sølvplass.

– Vi kunne vært litt mer truende, men for å være ærlig så driter jeg litt i det nå. Vi måtte vinne, og det gjorde vi. Det er ingen tvil om at det har vært litt høye skuldre, sier RBK-kaptein Markus Henriksen.



– Jeg tror det hjelper på selvtilliten å vinne en kamp igjen. Det har vært høye skuldre, det ser du tendenser til i dag også. Vi må bli tryggere, skape mer sjanser og score mer mål. Men det var utrolig viktig for oss å få tre poeng, sier trener Kjetil Rekdal.