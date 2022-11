André Sødlund (25) velger å avslutte sin karriere som profesjonell fotballspiller. Det for å prioritere sin egen mentale helse.

For tre dager siden la André Sødlund ut et innlegg på sin Instagram-konto hvor han delte nyheten om at han legger opp som fotballspiller.

Søndag kveld var han på plass på Release Arena for å se sitt kjære Sandefjord kjempe om overlevelse i Eliteserien. Sandefjord klarte å ta ett poeng etter en fantastisk snuoperasjon og skal dermed ut i to kvalifiseringskamper mot Kongsvinger denne uken.

Men det blir uten Sødlund.

– Det har vært en veldig vanskelig prosess. Jeg har tatt mange runder med meg selv, familie, samboer og andre rundt meg. Det er ikke et lett valg. Fotball er noe jeg har elsket siden jeg var liten, men å erkjenne at den kjærligheten har blitt mindre og mindre var ikke enkelt, sier han til TV 2.

– Ganske tungt

Årsaken er personlige problemer knyttet til angst og depresjon.

Han innrømmer å ha slitt i mange år. Det han beskriver som det tøffeste med hele prosessen er å innse selv at han har slitt med det.

25-åringen ønsker ikke på nåværende tidspunkt å fortelle absolutt hele historien.

– Men det har vært ganske tungt. Det å ikke glede seg til en eneste trening, føle at kamper kun er stress og rett og slett ikke ha det gøy, har vært tøft, understreker Sødlund.

Jeg hadde litt tårer i øynene da jeg våknet den dagen. André Sødlund

Det å være brutalt ærlig med seg selv var noe som tok tid.

Men smilet sitter løst og er bredt hos 25-åringen. Nå som valget er tatt kjenner han på en lettelse.

– Jeg hadde litt tårer i øynene da jeg våknet den dagen. Jeg visste ikke hva jeg kunne forvente, men responsen har vært utrolig. Jeg er takknemlig for alle som sender melding og setter pris på at jeg delte min historie.

BAMSEKLEM: Etter at Sødlund ble intervjuet av TV 2 sto det flere personer på rekke og rad som ønsket å gi en klem til 25-åringen. Her får han en ordentlig god klem fra en av klubbens frivillige. Foto: Magnus Nøkland/TV 2.

– Kjenner ikke «kicket»

Han forteller at noe av motivasjonen med å stå frem med historien sin var å kunne nå hjem til kanskje én eller to personer. Men innboksen til Sødlund viser at han har nådd frem til mange flere.

25-åringen påpeker at han er ydmyk for at han i sin posisjon kan fortelle sin historie. Han ønsker nå å fortsette å bruke plattformen sin til å hjelpe andre i samme båt.

TV 2 intervjuer Sødlund i pausen av oppgjøret mellom Sandefjord og Haugesund i den siste serierunden. Dramatikken lever da i aller høyeste grad. Når han skuer ut over gressmatta er han ikke i tvil.

– Jeg føler avgjørelsen er helt riktig. Det kribler ikke når jeg ser kamper. Når jeg i tillegg tenker på alt rundt som kommer med det så blir jeg helt sikker på at avgjørelsen er riktig for meg, påpeker han.

Sødlund forteller at han for kort tid siden var ute på en tur med sin samboer. Da endte de opp på fotballbanen han tilbragte store deler av sin barndom på.

– Da tenkte jeg på hvor lenge jeg selv sto der og det var spesielt og vondt.

Fått ny jobb

Til tross for at kjærligheten til fotballen gradvis har blitt mindre og mindre ser han tilbake på mange fine minner.

Noe av det han setter mest pris på er relasjonene han har bygget gjennom et langt liv i fotballen.

Fra ungdomsårene i Sandefjord og engelske Bolton. Fra sine første år som A-lagspiller i Sandefjord og Øygarden, før veien gikk videre til Odd og Sandnes Ulf. Nå har ringen sluttet når det er i Sandefjord det avsluttes.

Nå skal han begynne ny jobb i Sandefjord Ballklubb. Der skal han jobbe med fotballrettet fritidsordning for barn, samtidig som han skal bli hovedtrener for klubbens juniorlag.

SIKKER: André Sødlund angrer ikke på valget sitt om å legge opp og stå frem med sin problematikk knyttet til mental helse. Foto: Magnus Nøkland/TV 2.

– Det var noe jeg ønsket. Jeg grublet over å gi meg helt med fotball, men å dele erfaringer med yngre og kanskje hjelpe de på veien er noe jeg ser frem til. Så håper jeg at alle føler seg sett. Det blir målet.

– Det står respekt av at han står frem

En av de som er tettest på Sødlund, og som har kjent 25-åringen siden han var et barn er søndagens Sandefjord-helt William Kurtović.

– Vi har veldig mange fine minner sammen på og utenfor banen. Det er tøft, men det står respekt av at han står frem med det. Det er nok mange andre som sliter med det samme, sier Kurtović til TV 2.

Kurtović følger så opp med at det er planlagt et ordentlig farvel mellom Sødlund og spillergruppen denne uken. Det tror han blir både fint og trist samtidig.

Videre forteller han at det på grunn av Sødlund var ekstra deilig at Sandefjord sikret kvalik-plassen og at målet Kurtović scoret på overtid var dedisert til Sødlund.

Sandefjord-kaptein Harmeet Singh kaster seg på rosen fra Kurtović.

– Det viser veldig stort mot fra André. Jeg savner allerede å ha han på laget mitt. Men jeg støtter han og vi trenger slike helter som kan være et ansikt for flere der ute. Det er ikke lett. Man må jobbe med seg selv og mental helse er veldig viktig. Å jobbe med mental helse er egentlig det beste rådet jeg kan gi barn og unge som vil satse, sier Singh.