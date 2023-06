– Jeg er bekymret for pappa

FAR OG DATTER: Pappa Kjetil og datter Sofie står sammen i tøffe tider. Her fra en julefeiring hos familien Rekdal. Foto: Privat.

«Hvor lenge tror du faren din kommer til å trene RBK, alle sier han kommer til å få sparken»



«Blir vel 1.divisjon på Rosenborg nå...»



«Stakkars faren din... 0-1 »



Dette er bare et utdrag av meldinger Sofie Rekdal får tilsendt gjennom den anonyme tjenesten Tellonym, som man finner på Snapchat.

– Når det først kommer, er det sterke meninger, forteller hun til TV 2.



Kjetil Rekdals datter Sofie bor i Molde sammen med sin samboer Kristoffer Haugen og deres seks uker gamle datter.

FOTBALL OG LIVET: Sofies samboer Kristoffer Haugen spiller for Molde. Foto: Privat.

Med en kjæreste som spiller for fjorårets seriemester og en far som er en av landets mest omtalte trenere, er fotballen og livet tett sammensveiset.

Dette deler hun glimt av til 5800 følgere på Instagram og 7300 følgere på Snapchat. Og når det stormer rundt faren, får også Sofie høre det.

ANONYM KRITIKK: Sofie får tilsendt mye meldinger og spørsmål om farens trenerkarriere. Et utdrag av meldinger som Sofie får på Tellonym.

– Nå er det mange som er imot ham



Etter en sesongstart som ikke har levd opp til Rosenborgs forventninger har det vært flere som har kritisert Kjetil Rekdal. Når det stormer rundt faren merker Sofie det på mer enn bare innboksen.

– Jeg blir litt bekymret. Bekymret for at pappa skal miste jobben, for han gjør jo så godt han kan. Pappa trives i jobben, trives som trener i Rosenborg.



Hun lar seg også bekymre av at folk bruker tid og krefter på å skrive negative meldinger til henne om farens karriere.

– Jeg begynner å lure på hva som er hensikten med det. Det er kanskje lettere å få tilgang til meg enn pappa, og siden jeg svarer på mye som blir sendt inn er det lettere å få respons.



– Det hadde aldri falt meg inn å si det de skriver til meg, til ham.



Likevel er ikke det hun får høre hennes største bekymring. I tøffe tider kjenner Sofie et sterkt behov for å forsvare faren sin, noe hun mener klubben ikke alltid har gjort.

– Nå er det mange som er imot ham. Jeg har ringt ham flere ganger og spurt om det går bra med han.

– Han står alene i stormen. Det er ingen som går ut og støtter ham.



Onsdag kveld ble det klart at Kjetil Rekdal fortsetter som trener i Rosenborg. Da fortalte romsdalingen selv om hvordan de siste dagene har vært.

– Det har vært slik det har vært siden jeg kom hit. Det har vært et voldsomt kjør fra dag én. Uansett om det går bra eller dårlig, sa Rekdal til TV 2.

– I fjor vant vi mange kamper. Da var det samme kjøret, men på en litt annen måte. Det er prisen for å være Rosenborg-trener.

Får kritikken tilsendt

I tider med mye fokus rundt faren og fotballen, er det vanskelig å unngå å få med seg kritikken. Ikke bare fordi det slås opp i media, men fordi hun får meldinger selv.

– Jeg sitter ikke febrilsk og leser Nidaros og Adressa. Jeg kommer ikke unna kritikken fordi folk sender den direkte til meg.



I tillegg til meldinger om farens karriere, er det også flere som sender inn spørsmål om samboer Kristoffer Haugen, som nylig har kommet tilbake fra en skade.

Et utdrag av meldinger Sofie får om samboeren. Foto: Skjermbilde. Meldinger Sofie har fått om samboer Kristoffer Haugen.

Å høre hva andre tenker om faren, eller samboerens, prestasjoner beskriver Sofie som et «hat/elsk-forhold». Samtidig som hun får høre hva folk mener, blir hun lei seg når hun får høre negative meninger om de hun er glad i.

Hun drar frem spesielt en hendelse som hun husker godt.

– Da jeg var 16 og pappa fikk sparken i Ålesund, fikk jeg 200 meldinger. Jeg så jo ikke det komme, det var som et lynnedslag fra blå himmel. Jeg ringte og ringte og fikk ikke svar fra pappa. Da skulle jeg liksom forsvare han uten å vite hva som hadde skjedd.

– Heldigvis er det veldig mange fine mennesker som syns det er rart at jeg må svare for ham. Det er de i styret som bestemmer, ikke jeg. Jeg bor i Molde, men må likevel forsvare hva han gjør i Rosenborg.



– Han rekker ikke sende melding



Når TV 2 snakker med Sofie Rekdal over telefonen er det bare timer til det skal være styremøte i Rosenborg, hvor Kjetil Rekdals framtid skal diskuteres. Sofie fortalte da at hun nylig pratet med faren.

– Jeg snakket med ham for ikke så lenge siden. Han ringer støtt og stadig for å se barnebarnet på video. Akkurat der er han litt myk.

I VINDEN: Det stormer rundt Kjetil Rekdal. Foto: Carina Johansen / NTB

For Sofie er det vanskelig ikke å gjøre seg opp en mening rundt det som skjer på Brakka.

– Jeg tror at uansett om pappa går så blir det ingen forandring, og det tror jeg styret også vet.

Styret kom til en avgjørelse onsdag kveld, og Kjetil Rekdal fortsetter som trener for Rosenborg. Det kom ikke overraskende på Sofie, selv om hun innrømmer at det kan bli nervepirrende å vente.

– Jeg har hatt roen hele dagen, men jeg kjente det litt like før avgjørelsen kom. Pappa rekker jo ikke sende meg melding før journalistene har spurt han ihjel.

– Jeg har sendt ham en melding nå, hvor jeg skrev: «You rock» og la til en stjerne.