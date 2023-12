– Ingen stjernenavn fra Eliteserien kommer inn

– Det kommer til å bli historisk i OBOS-sammenheng. Jeg tror ikke OBOS-ligaen kommer til å få se den type kamper og rammer noensinne.



Offensiviteten fra Lyns sportslige leder, Glenn Hartmann, gjenspeiler hans unge fremadstormende mannskap. Byderbyet mot Vålerenga neste sesong kommer til å bli helt spesielt.

Nå går klubbene inn i noen spennende uker på overgangsfronten. Hartmann innrømmer at Lyn er for fullt i gang med forberedelsene inn mot sin comebacksesong i OBOS-ligaen.

– Jeg har ikke rukket å smake på opprykket engang. Fra dommeren blåste i fløyta, så har det gått i hundre. Spillerlogistikken er i gang, sier Hartmann til TV 2.



– Vi er jo på en bra reise nå. Det har vært mye oppmerksomhet, og jeg tror mange ser på oss som en kul og attraktiv klubb å spille for om dagen. Jeg ser lyst på markedet og det å finne spillere. Det handler mer om å treffe på det vi går for, forklarer Lyns sportslige leder.



GJENFORENES: Vålerenga og Lyn vil møtes igjen på Bislett neste sesong. Foto: Rodrigo Freitas

– Det er ikke gunstig

Lyn har på imponerende vis rykket opp to år på rad. Nå vil klubben sette tydelige premisser for overgangsvinteren.

– Det har gått ekstremt fort sportslig. Vi har tatt en kalkulert risiko med å gå med noen røde tall. Det blir mer inntekter i OBOS, samtidig som det blir mer kostnader på andre ting enn bare spillere. Vi kommer ikke til å være med på noen lønnskaruseller med enkeltspillere, konstaterer Hartmann.



– Det blir ikke noen stjernenavn fra Eliteserien som hentes inn.



UTELUKKER STJERNESIGNERINGER: Glenn Hartmann og Lyn vil gjøre tydelige prioriteringer denne overgangsvinteren. Foto: Jonas Olsson / TV 2

Med Vålerengas nedrykk friskt i minne, vil det skje bevegelse på markedet. Sportslig leder i VIF, Joacim Jonsson, vil ikke slippe sine nøkkelspillere på billigsalg.

– Det er sjelden at prisen går opp etter nedrykk, men det er ikke sånn at vi legger ut spillere på salg bare fordi vi har rykket ned. Vi har god verdi på flere spillere, men det er ikke gunstig, uttalte Jonsson til TV 2 i etterkant av nedrykket.



Jonsson legger ikke skjul på hvilken effekt nedrykket får for januarvinduet.

– Det blir naturligvis et spesielt januarvindu. I Eliteserien kunne vi ventet til sommeren med eventuelle salg, men nå må vi kanskje gjøre det i januar, for det er klart at dette er et inntektstap for klubben også, sa Jonsson og presiserte:



– Da er det en post som kan hjelpe på det, og det er spillerlogistikk. Spillerlogistikken blir påvirket av et nedrykk. Vi skal ikke legge skjul på det. Da må vi nok selge noen spillere. Sånn er det, fortsatte Jonsson.



VARSLER SPILLERSALG: Sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, varsler at det vil bli noen utskiftninger i klubben denne vinteren. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Kommer til å leke i en egen liga

Det betyr at Vålerenga også må ut på markedet denne vinteren. Lyns sportslige leder, Glenn Hartmann, forventer at Vålerenga vil dominere markedet i OBOS-ligaen.

– Jeg tror Vålerenga kommer til å leke i en egen liga når det kommer til økonomi og spillere de kan hente, selv om de også må ta noen kutt. De kommer til å være en soleklar ener, påpeker Hartmann.



– Det skumleste for de er jo ikke at de rykket ned nå. Faren er jo hvis de ikke kommer rett opp igjen. Det blir det viktigste for Vålerenga, så de kommer til å stå der som ganske dominante sånn sett.



VIL DOMINERE: Konkurrentene i vest er tydelige på hvilken posisjon Vålerenga har på overgangsmarkedet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Hartmann forventer ikke budkriger mellom klubbene om spillere på markedet.

– Jeg tror ikke vi og Vålerenga konkurrerer om de samme spillerne. Mellom KFUM og oss så ser jeg flere likhetstrekk der. Jeg tror heller ikke de kommer til å gå av skaftet bare fordi de har rykket opp til Eliteserien. Jeg tipper de vil holde det nøkternt og utvikle spillere, samtidig som de må forsterke med 2-3 bedre spillere. Det samme gjelder oss, konstaterer Lyns sportslige leder.



Strategien for vinteren er lagt for Lyn, samtidig som de ønsker flere muligheter åpne helt fram mot seriestart.

– Det er masse bevegelse i markedet. Man har OBOS-spillere som ønsker seg til Eliteserien, og som prøvespiller med flere klubber. Så kommer man til januar, februar, og da står de der plutselig uten klubb. Da har vi muligheten til å snappe opp noe spennende. Vi må ha litt is i magen, og ting kan skje helt fram mot seriestart, fastslår Hartmann.