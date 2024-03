Ingen planer om å avvikle VAR: – Blir ren spekulasjon

Tromsø 20231008. Dommer Ajdin Medic sjekker VAR under eliteseriekampen i fotball mellom Tromsø og Aalesund på Romssa Arena. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Foto: Rune Stoltz Bertinussen

VAR-debatten var ikke et tema under NFFs forbundsting på Ullevaal stadion denne helgen. Meningene er allikevel mange og nå kommer NFF med en klar beskjed.

VAR sto ikke på agendaen under NFFs forbundsting denne helgen.

Etter debattene rundt om i norske klubber den siste tiden ventet nok mange at dette kanskje ble tatt opp i løpet av de to dagene norsk fotball var samlet på Ullevaal stadion. Så skjedde imidlertid ikke.

TV 2 tok allikevel tempen blant fotballtoppene.



– Det er selvfølgelig fritt frem for å diskutere ting i norsk fotball, det skulle jo bare mangle. Vi har et fotballdemokrati. Så er vårt fokus fremdeles det å videreutvikle VAR. Selvfølgelig vil vi lytte til det som skjer rundt om i Fotball-Norge, men vi har som sagt fokus på å gjøre VAR bedre, sier generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken til TV 2.

Vil fjerne VAR

De siste ukene har flere norske toppklubber stemt over hvorvidt de skal jobbe aktivt mot å avskaffe VAR eller ikke.



KFUM, Kristiansund, Molde, Odd og Viking har på sine årsmøter kommet frem til at de vil beholde VAR, mens klubber som Brann, Rosenborg, Lillestrøm og Strømsgodset har vedtatt at de ikke ønsker VAR i norsk fotball.

VAR-PROTEST: Kanarifansen var blant mange supportergrupper som protesterte mot VAR i 2023. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Det er en diskusjon som går andre steder også. Du ser hvordan VAR fungerer i andre land som har hatt det mye lenger og har mer utstyr for at det skal fungere. Jeg synes ikke det fungerer der heller. Jeg tror det tvinger seg frem her i norsk fotball på et eller annet tidspunkt, sier Lillestrøm-styreleder Morten Kokkim til TV 2.

Norsk fotball gikk samlet inn for å innføre VAR fra og med 2023-sesongen. Det ble inngått en forpliktende TV-avtale med varighet fram til 2028, der VAR er en del av denne pakken.



– Jeg er jo jurist og kan litt om erstatningsrett. Jeg kan ikke helt se at være noe argumentasjon for at TV 2 skal kunne gå etter fotballforbundet å kreve penger dersom man går bort fra VAR i løpet av den perioden, sier Kokkim.

Ønsker å videreutvikle VAR

Å gå ut av den opprinnelige avtalen er uansett ikke et tema for NFF og generalsekretær Løken.

– Hva om 17 av 32 toppklubber for eksempel hadde stemt imot? Er det da flertallet som avgjør?

– Nei, det blir ren spekulasjon inntil videre. Dette er noe norsk fotball har vedtatt i fellesskap og vi har foreløpig bare brukt det i ett år. Jeg synes det er et hypotetisk spørsmål inntil videre. Vårt fokus er å forbedre det vi gjorde i fjor, sier Løken.

VIL VIDEREUTVIKLE VAR: Generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, er tydelig på at VAR ikke skal fjernes med det første. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Flere toppklubber har nå stemt og vedtatt at de skal jobbe aktivt for å avskaffe VAR. Får det noen konsekvenser?

– Nei, ikke sånn umiddelbart. Vi må jo lytte til hva Fotball-Norge etter hvert mener, det er ikke noen tvil om det. Vi ønsker jo å gå i takt med hva fotballen selv mener, men inntil videre ønsker vi å videreutvikle VAR som produkt, sier Løken og fortsetter:

– Vi har jo selv møter med supporterne og vi prater åpent med dem. Vi vet hva mange av de mener og det er legitimt og slik vi skal ha det i Norge. Men som sagt, vårt fokus er å forbedre VAR i forhold til hvordan det var i 2023.

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, som er klubbenes interesseorganisasjon, Leif Øverland, sier at det ikke er bare bare å bryte den opprinnelige avtalen.

– Sånn som jeg opplever det er stemningen at alle står i denne seksårsperioden. Vi har jo solgt medierettighetene for seks år. Vi har investert i en seksårshorisont og vi har fått et spleiselag på dette mellom forbund, rettighetshaver og oss i Norsk Toppfotball, toppklubbene. 15 av 16 klubber var jo med på denne beslutningen og det var ikke en kortsiktig beslutning, sier han til TV 2.