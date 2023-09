Illsint Knutsen med dommertirade: – Så lavt nivå at jeg er helt sjokkert

Det ble en heseblesende målfest mellom HamKam og Bodø/Glimt som endte 4–4.

Etter kampen var Kjetil Knutsen rasende på dommeren.

– Det er flott at det tillates tøffe fotballkamper, men i hver eneste lange kast-situasjon som det blir corner på, så skal det være frispark til Bodø/Glimt. Et sted må vi forvente at dommerne legger den jævla listen på, når det er en slik kamp det blir lagt opp til.

– Det favoriserer det ene laget altfor mye. Jeg har gått gjennom ti av situasjonene, og det er konsekvent feildømt, tordner han.

– Komikveld

Han mener dommeren Sigurd Kringstad tok alt fokus.

– Det går ikke an å kommunisere. Det er helt komplett umulig å kommunisere, for det er en mann som er mye viktigere enn det andre laget her. Det er sjelden jeg henger meg opp i dommerne, men det er en standard som ikke holder.

– Den viktigste mannen på banen er dommeren, slik jeg ser det.

Han utdyper.

– Hvis det er lov å gå inn i spillerens rygg hver gang og brøyte i ryggen … Grunnen til at de ballene havner til corner er fordi det kommer en mann som løper rett inn i ryggen.



– Det er mange slike situasjoner, og vi aksepterer den krigen dette er. Vi må ha en som forstår premissene for hvordan kampen skal spilles. Vi får mye piss fra siden i forhold til fair play. Det er et flagg vi kan reise 365 dager i året i forhold til hva vi skal levere.

– Det er så lavt nivå at jeg er helt sjokkert.

– Det skal være en kampleder som er klar for en sånn oppgave, sier Knutsen.

Dette svarer dommeren

Dommer Sigurd Kringstad er uenig og reagerer på hva Knutsen.

– Det er åpenbar sterk ordbruk jeg ikke kjenner meg igjen i. Det får stå for egen regning at han mener det, men jeg skal selvfølgelig dra hjem og se kampen på nytt og evaluere og lære det jeg kan. Umiddelbart kjenner jeg meg ikke igjen, sier han til TV 2.

– Underveis opplever jeg god kommunikasjon med begge lags spillere, og benkene har jeg ikke kommunikasjon med underveis, det er helt naturlig og slik det er.

TV 2 vet at Knutsen gikk rett i dommergarderoben etter intervjuet med TV 2 og ga dommerteamet det glatte lag. Flere av de involverte skal ha reagert sterkt på Knutsens oppførsel, får TV 2 opplyst.



– Det skal være god takhøyde. Samtidig så kan det være lurt å ta en pust i bakken og kommunisere til hverandre med hvilepuls, sier Kringstad om besøket fra Knutsen i garderoben.

– Hvordan vil du beskrive tonen hans?

– Det vil jeg ikke kommentere videre.

I SENTRUM: Sigurd Kringstad ble kjeftet på av Kjetil Knutsen etter kamp. Foto: Geir Olsen

Han syns lite om den sterke ordbruken fra Bodø/Glimt-treneren.

– Det er synd. Det er 4–4 i en fantastisk kamp, med masse mål og masse moro. Jeg håper han kan ha et positivt fokus videre, og ikke holde på med det negative.

Selv er han tilfreds med egen dømming.

– Jeg er godt fornøyd med egen kamp. Foreløpig står jeg godt i de avgjørelse jeg har tatt. Jeg syns jeg landet på begge bein.

Kjetil Knutsen får støtte av Amahl Pellegrino, som opplevde dommeren på lignende vis.

– Det går ikke an å snakke til dommerne. Vi får bare arrogante svar tilbake, så det blir litt vanskelig å forstå hva dem driver med. Enten er det åpen dialog, så vi kan forstå hva de prøver å dømme på, eller så blir det komikveld, sier Bodø/Glimt-profil Amahl Pellegrino til TV 2.



HamKam slår tilbake



I HamKam-leiren er tonen en helt annen.

– Jeg synes dommeren dømte en god kamp. Hvis du går inn i garderoben vår, ligger det også spillere som har vondt, for Bodø/Glimt-spillerne er også fysiske. At ikke nummer 29 (Faris Pemi Moumbagna) fikk gult kort, kan også diskuteres, men listen ble lagt på internasjonalt nivå.

– Det burde Bodø/Glimt være mer vant til enn oss. Det ble dømt en fair kamp, det var en interessant kamp, sier HamKam-trener Jakob Michelsen til TV 2.

– Jeg vil heller fokusere på at vi tok poeng mot Bodø/Glimt. Vi har nettopp spilt 4–4. Det ville kledd Bodø/Glimt å anerkjenne HamKam. Jeg vil gjerne anerkjenne HamKam selv, for jeg synes vi spilte en god kamp og ga dem kamp helt inn, sier Michelsen.