– Ikke verdt noe om ikke det fortsetter

Treningen er over for en god stund siden, men treningsfeltet er ikke tomt.

Bård Finne har lokket med seg keeperne Mathias Dyngeland og Eirik Holmen Johansen for å trene på avslutninger.

– Hvis man ikke gidder å terpe på de situasjonene jeg har lyst til å komme i i kamp, så tror jeg det er større sjanse for at jeg bommer, sier Finne til TV 2.

Noen redninger blir det på Branns to sisteskanser, men stadig vekk hamrer Finne ballen i nettet.

FØLELSEN: Bård Finne sier scoringsform er en ferskvare som må behandles for å opprettholdes. Her etter én av totalt 16 scoringer i Obosligaen forrige sesong. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg står gjerne igjen så ofte som mulig. Det handler litt om kulturen her også - det er mange som har lyst til å ta et par nye steg, sier 28-åringen.

Finne har aldri sett bedre ut i en sesongoppkjøring. Fem mål på like mange kamper gir Eirik Horneland tro på en treffsikker sesong.

– Han er utrolig giftig og vanskelig å håndtere inne i sekstenmeteren, sier Brann-sjefen om spissen.

Den lokale måltjuven viste seg ekstremt treffsikker forrige sesong. På tross av kun 12 kamper fra start, ble det 16 nettkjenninger i Obosligaen.

– En ekstremt god avslutter har han alltid vært, sier Erik Huseklepp til TV 2.

Tatt store steg

Branns assistenttrener var selv en sentral del av laget da en beskjeden Bård Finne inntok treningsfeltet som 16-åring.

UNG MÅLSCORER: Her jubler en ung Bård Finne for scoring. Bakerst smiler Erik Huseklepp. Foto: Hommedal, Marit

– Vi så det allerede da at han har en ekstrem evne til på treffe der han skal i stressede situasjoner, sier Huseklepp.

Samtidig ser Huseklepp en spiller som nå har utvidet registeret - noe som har gjort Bård Finne enda farligere, skal man tro den tidligere driblekanten.

– Nå spiller han litt mer slik vi ønsker at han skal spille, sier Huseklepp og utdyper.

– Han er blitt flinkere til å utnytte og ikke minst skape relasjoner til de andre på banen. Det gjør at han kommer i bedre posisjoner selv, både for å kunne score, men også komme med assister. Der har han gjort en kjempejobb i vinter, sier Huseklepp til TV 2.

Ikke på jakt

Brann-ledelsen er godt fornøyde med spillerstallen. Man ser ingen grunn til å rokere for mye i en gjeng som sikret et overlegent opprykk fra nest øverste nivå.

Likevel, en av Norges største fotballklubber har kun to spisser.

FORNØYD: Eirik Horneland ser frem til sesongstart og er ikke bekymret for å gå inn i et langt fotballår med to spisser. Foto: Tore Gloppen / TV2

Uproblematisk, ifølge Eirik Horneland.

– Nei, vi spiller jo med én, så det burde jo holde, sier Brann-treneren og ler.

– Vi er veldig fornøyde med Bård Finne. Han har sett veldig bra ut her i vinter. Han har mye scora mål og scora mye mål i fjor, på gjerne litt for lite spilletid, sier Horneland til TV 2.

I full fart på vei tilbake fra lysketrøbbel er Aune Heggebø, Hornelands mest betrodde forrige sesong med 22 starter i ligaen.

KRAFTSPISS: Aune Heggebø gir motstanderne en helt annen fysikk å bryne seg på enn det Bård Finne gjør. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Når han er klar til å være med å bidra, har vi to spisser som vi føler oss veldig komfortable med. To gutter som utfyller hverandre veldig godt, sier Brann-treneren til TV 2.

– Må krige

Egentreningen vitner om at Bård Finne akter å holde rekkekamerat Heggebø mest mulig på benken denne sesongen, men 28-åringen er enig med sjefen om at de to spissalternativene har komplementære ferdigheter.

– Det er sant. Vi er to vidt forskjellige spillertyper og det er helt sikkert deilig for en trener å kunne bruke de evnene han ønsker fra kamp til kamp.

– Så handler det for vår del om å krige og vise oss frem sånn at...for min del hvert fall, at jeg står på laget.

–Tror du dette kan bli din beste sesong noen sinne?

– Det kan godt være, sier Finne.

– Mitt aller største ønske er jo at jeg virkelig skal levere en full, god sesong for Brann, så jeg har troen på det, ja.

Iveren etter å skyte Brann så høyt som mulig på tabellen er stor, men Bård Finne vil ikke legge ekstra press på seg selv ved et uttalt mål om antall scoringer.

– Jeg liker ikke å sette noe tall på det, det har jeg aldri gjort.

LYKKE: For en spiss er det få ting som gir større glede enn å score mål. Her feirer Finne scoring mot Sogndal med lagkompiser og fans. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Men jeg har lyst til å ligge helt der oppe. Det er poengspillere i Eliteserien som jeg har lyst til å vise at jeg er like god som, sier Finne.

Etter endt avslutningstrening på Nymark i Bergen er den en offensiv angriper som konkluderer.

– Forhåpentligvis blir det mye mål, så får jeg spe på med litt assist når jeg er nødt til å sentre, sier Finne med et smil.

– Ingen verdi om det ikke fortsetter

Lokalpressen i Bergen beskriver Finne som vinterens beste Brann-spiller. I Bergens Tindende fikk 28-åringen merkelappen «fit, formsterk, fenomenal foran mål».

En kruttsterk form til tross, Finne nekter å ta av før alvoret virkelig begynner.

FORTSETTE: For Bård Finne handler det om å få den gode formen til å vedvare. Scoringer i oppkjøringen betyr ingenting om det blir måltørke når sesongen kommer i gang. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg er veldig klar over at det er pre season. Det er nødt til å fortsette i sesongen ellers så er det ikke verdt noe. Men å vite for meg selv at jeg har det nivået som jeg har inne nå, det skader ingen, sier 28-åringen til TV 2.