– Det er store summer, sier David Møller Wolfe til TV 2.

Brann-backen er en ettertraktet mann etter storspill for serietoeren.

Etter det TV 2 erfarer ble et bud på 20 millioner kroner fra AZ Alkmaar avslått av Brann i forrige uke.

– Da jeg vokste opp, hadde jeg ikke trodd at noen skulle avslå et 20-millionersbud på meg. I dagens marked er det kanskje ikke så altfor mye, sier 21-åringen.

Etter det TV 2 kjenner krever Brann rundt 30 millioner kroner for å slippe Wolfe.

TAUS OM WOLFE: Branns sportslige leder Jimmi Nagel Jacobsen vil ikke kommentere konkrete navn. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Nå skal jeg ikke ta deg inn i alle forhandlinger og dialoger vi har, og jeg skal ikke kommentere konkrete navn, men jeg kan si at vi som klubb er glade for at vi er attraktive for andre. Så får vi se hva det blir til, sier Branns sportslige leder Jimmi Nagel Jacobsen til TV 2.

– Ekstremt tålmodig

Rekordsalget til Brann er fortsatt østerrikske Paul Scharner til Wigan etter 2005-sesongen for 29,7 millioner kroner.

– Er det på tide at noen slår den overgangsrekorden?

– Det er vel kanskje det, men om det blir nå til sommeren, vinteren eller neste sommer, har jeg ikke så mye hastverk med, svarer Wolfe.

Hevder sparket var med vilje: – Forbanna unødvendig

Venstrebacken lar seg ikke stresse.

– Jeg er ekstremt tålmodig. Det har jeg vært i den korte karrieren min. Jeg var lenge i Bergen Nord før jeg dro til Brann, sier han.

Wolfe ser på en mulig overgang til Nederland som et mellomsteg i karrieren. Drømmen er en toppklubb i en av de fem beste ligaene i Europa, men han ser ikke lett på å skulle forlate Brann.

– Om jeg blir i Brann i ti år og så blir sparket ut av klubben, så kommer det til å bli ekstremt trist den dagen Brann er over for min del, sier han.

BRANN-YNDLING: David Møller Wolfe, her mot Bodø/Glimts Patrick Berg. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Garderobens midtpunkt

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen forventer en storovergang for lagets energiske forsvarsspiller.

– Jeg sa til ham at hvis det ikke blir en topp fire-liga, blir jeg skuffet, sier Heltne Nilsen, som forstår godt at lagkameraten vekker interesse.

– Hvis han går, håper jeg at han går til en fin klubb som satser på ham, for Wolfe er god nok. Jeg regner med at han er i landslagsdiskusjonen også, sier midtbanesjefen til Brann.

Heltne Nilsen får støtte av lagkamerat Ole Didrik Blomberg.

– Han er en meget fin gutt, en veldig god fotballspiller og han har en enorm løpskraft, så det er ikke rart folk kikker på ham, sier han.



HYLLER LAGKAMERATEN: Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen mener lagkamerat David Møller Wolfe bør komme seg til en topp fire-liga i Europa. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Det er ikke måte på hvor god han kan bli, sier Blomberg til TV 2.

Det er ikke bare en god fotballspiller Brann vil miste dersom David Møller Wolfe drar til sommeren, mener Heltne Nilsen.

– Han er midtpunktet i garderoben med humør og god stemning, så jeg håper virkelig vi klarer å beholde ham, for det er en ganske stor verdi å ha ham, sier Brann-kapteinen.