Ikke skjedd siden 1977 – Rekdal med innrømmelse

Etter to strake hjemmetap og seks kamper uten seier er det kun tre poeng som er godt nok for Rosenborg på fotballens festdag.

MÅ VINNE: For at det skal bli en fredfull 17. mai-feiring i Trondheim bør Kjetil Rekdal og Rosenborg ha tre poeng mot Haugesund tirsdag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Tirsdag fra kl. 17.50: Se Rosenborg-Haugesund på TV 2 Play.

Med en mager poengfangst i innledningen av sesongen har Rosenborg sakket akterut i medaljestriden de var spådd til å være en del av før seriestart.

Seks poeng på sju kamper har ført trønderne ned til bunnen av tabellen.

Med tap mot Haugesund tirsdag risikerer Kjetil Rekdal og co. å feire 17. mai på nedrykksplass.

– Jeg tenker motsatt, at vi har klatret på tabellen. Jeg går alltid inn i kamp med troen på at vi skal vinne. I utgangspunktet er det, fra vårt ståsted, hvordan vi skal angripe motstanderen som er det absolutt viktigste. Jeg vet at det er mange som går og maser om at det ikke er sånn, men sånn er det faktisk, er den klare beskjeden fra RBK-sjefen, som likevel innrømmer at også han merker presset fra omgivelsene.

– Det har jeg gjort fra dag én, så det har ikke endret seg, men det hadde vært sabla artig å få til en bra hjemmekamp med god stemning og seier, sier Rekdal.

Rekorder står for fall

Før Haugesund kommer til Trondheim på fotballens festdag står Rosenborg med tre strake tap.

Først ble Brann og Vålerenga for sterke på Lerkendal, før Bodø/Glimt gikk seirende ut av en jevn batalje på Aspmyra i helga.

Nå skriker Trøndelag etter en opptur.

– Det er ikke noe tvil om at det er viktig. Først er det veldig gledelig at vi har fullsatt. Det er den artigste kampen å spille i Norge, 16. mai på Lerkendal, det tror jeg Haugesund gleder seg til også. Jeg tror det blir en veldig artig kamp, sier RBK-kaptein Markus Henriksen, og fortsetter:

– Så er det sånn at vi er klar over situasjonen. Det vi har prestert har vært under pari, så det er viktig å gi tilbake med gode prestasjoner om man skal fortsette den trenden med at det kommer mye folk på kamp.

TØFF START: Markus Henriksen og Rosenborg har fått en blytung start på sesongen. Nå håper kapteinen at vinden snur foran et fullsatt Lerkendal på fotballens festdag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Vi må tilbake til 1977 for å finne forrige gang trønderne tapte tre hjemmekamper på rad. Det er en rekord Henriksen vil holde seg langt unna.

– Jeg tror du lyver om du sier at du ikke kjenner noe på presset. Vi er klar over situasjonen og vi er ikke «happy» i det hele tatt med sånn som ståa er, men den eneste måten å snu det på er at vi står sammen og har troen på det vi holder på med. Jeg er skapt litt sånn at det er viktig å ikke tenke for mye konsekvenser. Det tror jeg bare fører negativt med seg.

Tilbake i troppen

Men selv om det har vært en del motgang i Trondheim innledningsvis denne sesongen, er det gode nyheter å finne før årets fjerde hjemmekamp.

Olaus Skarsem, som sist startet en fotballkamp i oktober i fjor, er trolig en del av Kjetil Rekdals tropp.

I mars gikk midtbanespilleren gjennom en lyskeoperasjon og har derfor fulgt sesongens sju første kamper fra tribuneplass.

MOT COMEBACK: Olaus Skarsem kan få sine første minutter med Eliteserie-fotball siden oktober i fjor. Foto: Ole Martin Wold

– Du sitter jo oppå der og gremmes. Du har lyst til å være med å bidra og støtte guttene. Det er ikke noe artig, men nå er jeg frisk igjen og da ser ting bedre ut, sier Skarsem til TV 2, og legger til at han bør være en del av troppen til tirsdagens batalje.



En annen mann som var tilbake i lett trening mandag, var Carlo Holse. Kampen mot Haugesund kommer likevel for tidlig for dansken, som måtte opereres for blindtarmbetennelse i begynnelsen av mai.

Trønderne må også klare seg uten Isak Thorvaldsson, Ole Sæter og Per Ciljan Skjelbred. Der de to førstnevnte sliter med henholdsvis hjernerystelse og en strekkskade, soner Skjelbred karantene etter utvisningen på Aspmyra lørdag.

Mot ny start for vidunderbarnet

Forfallene på topp fører trolig for en ny sjanse for Sverre Nypan. Mandag ble også 16-åringen drillet på topp sammen med Kristall Máni Ingason.

– Vi har fått brukt Sverre mindre enn vi trodde. Det er vi litt lei oss for, men vi ser jo hvordan nivå han har, sier Rekdal.



Høy belastning har bidratt til at tenåringen har slitt med diverse småskader i oppkjøringen.

Nå er han imidlertid i ferd med å finne formen. Mot Bodø/Glimt takket Nardo-gutten med scoring da han fikk tillit fra start.

MÅLSNIK? Mot Bodø/Glimt takket Sverre Nypan like gjerne for tilliten med sin første scoring i Eliteserien. Foto: Terje Pedersen

– Jeg er selvfølgelig fornøyd. Jeg fikk vist fram det jeg kan og sånne ting, men det ble jo tap, så jeg får håpe at jeg får være med på en seier. Jeg kjenner at jeg ikke har den oppkjøringen som jeg burde ha hatt. Kroppen er ikke hundre prosent, men den er mer enn god nok til å spille, sier Nypan til TV 2.

Og den kroppen spiller trolig fra start på 16. mai, foran et fullsatt Lerkendal Stadion.

En slik opplevelse ville vanligvis ført til nerver for noen og enhver, men ikke for denne 16-åringen.

– Jeg tenker mer at om du er 16 er det i alle fall ingen grunn til å være redd, for du har liksom ingenting å tape. Det er ingen som forventer noe, da er det i alle fall bare å gå utpå der, være uredd og gjøre det beste du kan, avslutter unggutten med et smil.

Fra kl. 17.00: Lad opp til alle 16. mai-kampene med FotballXtra på TV 2 Play.