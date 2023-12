I spesiell situasjon: – I verste fall blir det et plaster på såret

Nervene er i høyspenn før søndagens Eliteserie-avslutning. Rundens hovedkamp er oppgjøret mellom Vålerenga og Tromsø på Intility.

Den kampen blir ekstra spesiell for Tromsø-spiss Lasse Nordås.

TIL kan bli alt fra nummer to til nummer fire, men angriperen er allerede sikret medalje grunnet hans ti seriekamper for Glimt før sommeren.

NFF bekrefter til TV 2 at en spiller bare kan motta én medalje og man får for den klubben man spiller for. Det vil si at Nordås får sølv eller bronse med Tromsø, men dersom «Gutan» ender fjerdeplass, så får han gullmedalje med Glimt.

Nordås har scoret to mål for TIL etter overgangen fra Glimt i sommer. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Var det noe du var klar over?

– Jeg var ikke klar over det før Avisa Nordland ringte meg tidligere. Da tenkte jeg at det var litt kjedelig. Det hadde vært kult å være en av de spillerne med to medaljer. Men jeg har allerede gull med Glimt fra 2021. Og det er sinnssykt mye kulere for meg å ta medalje med TIL, sier Nordås til TV 2.

– I verste fall blir det et lite plaster på såret om vi skulle ende utenfor topp fire.

– Hvorfor er det større å ta medalje med TIL enn gull med Glimt?

– Det handler om standingen jeg har og hva jeg føler jeg har bidratt med. Jeg bidro på mange måter i Glimt, men ikke utelukkende i kamp. Her blir jeg sett på som en stor bidragsyter med en gjeng jeg er blitt veldig glad i.

Kan sende sin gamle erkerival ned

Det som gir søndagens kamp en ytterligere ingrediens for Nordås er hans fortid i Lillestrøm. 21-åringen spilte i klubben helt fra han startet med fotball og frem til 2020.

– Det er ikke de samme følelsene som da jeg var yngre og dro på kamp hver uke. Men det er hjembyen til begge foreldrene mine og jeg har vokst opp der. Jeg har fortsatt et forhold til klubben og stedet. Da er det naturlig med et forhold til Vålerenga også. Det har alltid vært spesielt mellom de to klubbene, sier spissen.

– Betyr det noe ekstra for deg at du kan sende VIF ned?

– Ja, det er en faktor det. Samtidig er det ingen tvil om at 99 prosent av fokuset er på det vi kan gjøre. Det andre har ikke så mye å si for oss. Men for meg som LSK-gutt tenker jeg selvsagt litt på det.

Lasse Nordås får nok en Eliteserie-medalje i 2023. Spørsmålet er bare hvilken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Gjør det noe med motivasjonen?

– Ja, jeg får motivasjon til å vise hva jeg har å by på. Og selvfølgelig gir det motivasjon å vise seg frem for VIF. Det gir alltid motivasjon å spille mot dem, sier Nordås.

– Litt anspent

Nordås melder om en spent TIL-spillergruppe som lader opp til sesongavslutningen.

– Stemningen er litt anspent og det har vi snakket ut om. Vi gjør det beste vi kan. Jeg tipper at guttene er på rett plass.

Dersom Tromsø vinner i Oslo, er laget sikret medalje. Hvilken valør avhenger av resultatet mellom Strømsgodset og Brann. Vålerenga er i stor fare for nedrykk ved tap, med mindre Sandefjord taper med to mål mer enn VIF.

