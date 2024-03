I harnisk: – Bodø er en talentløs by

– Nå begynner det å bli ganske patetisk fra bodøværingenes side. Jeg tror vi har undervurdert hvor ufattelig dypt dette lillebrorkomplekset har stukket.

Det sier iTromsø-journalist Helge Skog til TV 2 etter at nok en Tromsø-gutt, denne gang August Mikkelsen, har endt opp hos erkerivalen.

– På fotballfronten er Bodø bokstavelig talt en talentløs by. Da henter de spillere fra Tromsø, enten direkte fra TIL eller andre klubber. Det begynner å bikke over i det komiske.

– Sender varme tanker

Erlend Osnes, som er komiker og publikumsoppvarmer på Aspmyra, lar seg ikke fornærme av de harde karakteristikkene fra Skog.

– Det er så deilig med alle de store ordene som han prøver å sette sammen til en fornærmelse. Jeg sender varme tanker. Men det skal sies at jeg synes synd på TIL-supporterne, sier Osnes til TV 2.

GLEDER SEG: Erlend Osnes varmer opp publikum på Aspmyra. Nå gleder han seg til å se Mikkelsen i gult. – Det var en kombinasjon av glede og smerte å se på da han spilte i TIL. Jeg er fryktelig fornøyd med at han nå er Glimt-spiller, sier han. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Rosenborg gjorde det samme med oss en periode, så vi vet hvordan det er å miste mange spillere til en rival. Men sånn er fotballen. Jeg vil oppfordre folk, spesielt de som skriver og har en plattform, om å tenke over hva de rister i gang.

Tidligere i vinter har Glimt også hentet trener Gaute Helstrup, midtstopper Jostein Gundersen og speider Jo Nymo Matland fra rivalen i nord. Mikkelsen hentes fra Hammarby, men er Tromsø-gutt.

Osnes mener supportere må besinne seg.

– Vi supportere er elendige mennesker. Når spillerne gjør noe bra, skal det hylles. Men hvis de gjør noe vi ikke liker, så er de helt forferdelige. Vi må alle roe oss litt ned. Man må unne spillerne å spille der det er best for hver enkelt, sier Osnes.

– Har ingenting med det å gjøre

Håvard Sakariassen, som er sport manager i Glimt, sier til TV 2 at Mikkelsens Tromsø-bakgrunn ikke har noen betydning for overgangen.

– Det har ingenting med en Tromsø-link å gjøre i det hele tatt. Vi er ute etter å styrke Bodø/Glimt. At de kommer fra Tromsø, har ingenting å si: Det er spillere og trenere som kan gjøre Glimt bedre.



HENTER FRA TROMSØ: Gaute Helstrup (t.v.) ble hentet fra Tromsø av Håvard Sakariassen (t.h.) og Glimt. Nå er også August Mikkelsen på plass. Foto: Jan Langhaug/NTB

Det svaret går ikke Skog med på.

– De fremstår som nyrike nessekonger som skal vise seg litt. Den bortforklaringen om at det er helt tilfeldig at alle kommer fra Tromsø, begynner å bli så teit at det må de slutte med. Det er helt åpenbart at de liker å gni det litt inn, sier Skog.

Glimt-supporter Osnes har en helt annen oppfatning.

– Glimt har hentet gode spillere over tid. Men klubben har ingen intensjoner om å ødelegge for TIL, det er helt meningsløst.

– Men de er i en slags sorgens tåke. Jeg kan ikke annet enn å sende varme tanker igjen. Jeg syns det er en absurd uttalelse. Men det er litt artig. Det skal være litt følelser og det begynner å bli sirkus i norsk fotball.

ELITESERIEN IGJEN: August Mikkelsen forlater Hammarby etter 26 kamper og to mål. Nå venter nye utfordringer på Aspmyra. Foto: Run Gyllander/ TV 2

– Et månedlig humorinnslag

Rune Robertsen, som er sportsredaktør og kommentator i iTromsø, tror rivaliseringen mellom klubbene når nye høyder.

– Rivaliseringen er ganske sterk allerede. Det føles som et nytt månedlig humorinnslag der Bodø henter folk fra Tromsø. Det gjør Glimt bedre, men samtidig svekker det TIL. Jeg tror ikke Glimt bare henter spillere fra Tromsø for å svekke TIL, men jeg er ikke tvil om at det betyr noe, sier Robertsen til TV 2.

LEI: – Det er blitt en tradisjon, sier Rune Robertsen etter at nok en Tromsø-gutt skal spille i gult. Foto: TV 2

Han tror flere enn bare tromsøværingene reagerer.

– Jeg tror de fleste begynner å bli lei. Det tror jeg ikke bare er folk i Tromsø, men i hele Norge.

– De er høye, mørke og henter hvem de vil. De har mye penger, som de også bruker. De har ikke noe ansvar for andre når de bruker penger, men folk legger merke til det og det er veldig mange som ser frem til at nedturen kommer. Og den kommer til å komme.

Sleipnes: – Det er skadefryd

VGTV-profil og Glimt-supporter Martin Sleipnes er full av følelser etter Mikkelsen-signeringen.

– Det er liksom litt vanskelig å sette ord på hvilke følelser som bobler inni meg. Det er så mange, sier Sleipnes til TV 2.

GULLJUBEL: Glimt-fan og programleder i podcasten Enkel Servering, Martin Sleipnes, feiret seriegull sammen med Vegard Leikvoll Moberg i 2021. Foto: Privat

– Det er glede over Glimts spillerlogistikk og det er oppskrudde forventninger til sesongen. Kryhet over at laget jeg heier på vant overlegent i fjor, og forsterker og oppgraderer laget ytterligere for femte gang siden nyttår.

– Jeg føler en stolthet over hvor jeg er fra, og at vi får nok en nordlending inn i laget.

Samtidig forteller Sleipnes om revansjen han nå føler.

– Også er det skadefryd. Store mengder skadefryd. Jeg så noen Tromsø-fans på X som koste seg da Glimt røk mot Ajax. De lo og koste seg. Nå ler jeg og nå ler vi Glimt-folk. Augusts ankomst ble med en gang mye, mye artigere. Det er så deilig at Glimt plukker kjæledegge etter kjæledegge fra Tromsø.

Dette sier Mikkelsen

Tidligere søndag fikk Mikkelsen spørsmål om det var vanskelig å signere for Glimt med tanke på Tromsø-bakgrunnen.

– Man tenker så klart på det. Men til syvende og sist så var jeg ganske klar på at jeg visste hva jeg ville, når interessen kom. Jeg har ikke tenkt så mye på det, sa Mikkelsen.



– Jeg har kun hatt fokuset der det er best for meg. Når man har hatt de samtalene man har hatt, og summerer opp, så er Glimt en god match for meg, fortsatte han.