«I» håper Vålerenga overlever

Han var delaktig som spiller da Vålerenga rykket ned sist i 2000-sesongen.

Og selv om han har vært innom to andre klubber siden sist han var trener på Valle, så er budskapet hans klart.

– I håper at Vålerenga overlever, sier han i kjent stil, og fortsetter.

– Nå er jeg fri. Jeg har ikke koblinger til andre klubber, så da håper Vålerenga redder seg. Jeg har tross alt brukt ti, elleve år av livet mitt der. Men hadde jeg trent Stabæk, så hadde jeg ikke håpet det, ler han.



TUNGT NEDRYKK: Kjetil Rekdal spilte kampen da Vålerenga rykket ned. Foto: Heiko Junge

– Min del av ansvaret

Han husker ennå de skjebnesvangre kvalikkoppgjørene mot Sogndal i 2000. Og hvor bekmørkt det var da klubben rykket ned.

– Det var en enorm skuffelse. Jeg slet med lyskene, hadde gilmours groin. Jeg tok tabletter for å døyve smertene, men følte på meg at jeg ikke fikk gjort mitt aller beste.

– Sånn sett så har jeg ingen problemer med å si at jeg hadde et medansvar i nedrykket.

Han husker ennå levende flere episoder fra den dramatiske kvalifiseringskampen.

– Jeg husker vi leda 2-1, da Tommy Øren dukka opp på en dødball – som en viss spiller ikke markerte, sier han.

Rekdal havnet nylig i en X-feide med sin gamle trener Tom Nordlie som i en TV 2-reportasje antydet at det var Rekdal som glapp i markeringen.

Tom Nordlie sitter og juger om nedrykket i 2000,hvem som skulle markere Tommy Øren?. Passer vel best i narrativet til treneren Nordlie når han skal finne unnskyldninger for nedrykket. — Kjetil Rekdal (@RekdalKjetil) November 5, 2023

– Det var ikke meg. Og jeg synes det er tullete av Tom Nordlie å gå ut sånn. Men han får holde på. Det er ikke min stil å navngi lagkompiser på den måten, freser Rekdal.

Nordlie selv svarte slik på X.



«De som husker de husker. Ingen unnskyldning.»

– Overrasket

At Vålerenga er i nedrykksumpa overrasker Rekdal.

– Ja, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd det før sesongen, sier han.

– Samtidig er det så mange tilfeldigheter som gjør at det er de og for eksempel ikke Rosenborg som er i den situasjonen. Hadde Vålerenga scoret på den straffen mot RBK, og snudd kampen, så hadde det fort sett annerledes ut. Folk glemmer at det er små marginer som fort får store konsekvenser.

Han mener nøkkelen til å unngå nedrykket ligger i evnen til å tåle det presset klubben står i nå.

– I trives med press, men det er ikke for alle. Folk reagerer forskjellig på det, ler han.

Derfor har han et klart råd til gamleklubben. Man må prøve å legge frykten igjen i garderoben.

– Man må si til hverandre at de går ut der for å prøve. Men det er ikke lett. Presset i dag er mye større enn for 20 år siden. Om jeg tråkker på en potet i Norge i dag, så er det spredt ut over verden på to sekunder. Sånn var det ikke den gangen. Men man må bare lukke det ute, avslutter Kjetil Rekdal.