Ole Sæter (26) og Mushaga Bakenga (30) er sesongens to første gjester hos Vegard Vaagbø og Kristoffer Løkberg i Fotballrådet.

Se Fotballrådet på TV 2 Play

I tillegg til å inngå et veddemål om hvem som blir toppscorer i Eliteserien, prater duoen om hvor viktig det er å by på seg selv. Sæter er kjent for å snakke rett fra levra. «Løven fra Singsaker» tror Rosenborg har gitt opp alle forsøk på å temme ham.

– De har forstått at i det jeg blir intervjuet kan det komme noe. Jeg tror de har gitt litt opp. Alle er innstilte på at jeg er en løs kanon, forteller Sæter.

– Mye grått i ligaen

Rosenborg-spissen innrømmer at han har lyst til å være litt kontroversiell og komme med meldinger i media.

– Ja, jeg har jo egentlig det. Men det er fordi jeg synes det er så mye grått ellers i ligaen. Hvis du har noen som tar litt plass og prater høyt, tror jeg det øker verdien for norsk fotball, sier Sæter.

En rift på øyet gjorde at han var uaktuell da Rosenborg tapte 0-2 mot Viking i cupen. Den 26 år gamle trønderen, som fort ble en favoritt blant Rosenborg-supporterne da han kom til Lerkendal fra Ranheim i januar 2021, er inne i sin siste sesong som RBK-spiller.

LØVEBRØLET: Ole Sæter fikk sitt definitive gjennombrudd i Eliteserien i fjor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det har stormet rundt trønderens framtid helt siden han avslo RBKs forslag om en forlengelse i fjor høst. For tre uker siden bekreftet Sæter til TV 2 at han ikke kommer til å forlenge kontrakten med Rosenborg.

– At man prater litt løst, deler litt tanker og meninger som ikke er så populære, selv om jeg nødvendigvis ikke står inne for dem, kan løfte norsk fotball. Jeg hadde ikke trengt å diskutere forhandlingene i media, men det var artig det også. Det ble noen overskrifter av det, sier 26-åringen.

– Angret du på det?

– I ettertid tenkte jeg: «Hva faen». En ting er å vite at du har fått tilbud, men uten at jeg hadde sagt noe hadde absolutt hver minste detalj kommet ut. Det er ingen tvil om hva som er bedt om, hva som er tilbudt, hva som kan gis og hva som i fremtiden kan bli gitt. Jeg tror hele Norge føler seg trygg på hvordan min situasjon er. Men sett i ettertid er det en sak som aldri i verden burde sett dagens lys, sier Sæter.

– Jeg hyller det. RBK har satset på åpenhet med Youtube-serien og alt mulig, og her byr du på. Det har vært artig å følge med. Hvis Dorsin ringer, vet jeg hvor listen ligger, skyter Bakenga inn.

- Hva skjer her?

– Klart det trigger litt

Den tidligere RBK-spissen er tilbake i norsk fotball og Stabæk etter et eventyr i Japan. Han tror det er svært viktig at profilene og klubbene i Eliteserien byr på seg selv.

– Man trenger noen som skiller seg ut og tør å være seg selv. Det er mange som endrer seg helt når det kommer et kamera og en mikrofon. Det er naturlig å beskytte sitt. Men det er dritkjedelig for folk å høre de samme standardsvarene, sier Bakenga.

TILBAKE I NORGE: Mushaga Bakenga, her sammen med kompisen Simen Wangberg, lover å by på seg selv. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Søndag venter Molde i cupen for Bakenga og Stabæk. For Rosenborg blir det hakket mindre glamorøst etter cupexiten mot Viking. Lørdag er det treningskamp mot Ranheim på Koteng Arena.

Rosenborg fikk hard medfart av TV 2-ekspert Yaw Amankwah etter Viking-tapet.

– I min voksne levetid tror jeg aldri jeg har sett et gråere og mer profilfattig Rosenborg-lag i en tellende kamp, uttalte Amankwah.

Sæter innrømmer at det fristet å svare.

– Etter en sånn type kamp er det lett å kritisere. Da skal man være forsiktig med å si imot. Det er klart det trigger litt, men jeg holder meg i skinnet og prøver ikke å svare Yaw. For da får han det som han vil, og det er Sinna-Sæter, humrer RBK-spissen.