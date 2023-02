I en årrekke har storklubbene jaktet Runar (18). Hjemmefra har han fått klar beskjed

PÅ SPESIELL LISTE: Tromsøs Runar Norheim er en mann det knyttes store forventninger til. I fjor ble han blant annet tatt ut på en liste over verdens 60 største talenter fra 2005-kullet av den engelske avisen The Guardian. I år sikter han seg inn på sitt virkelige gjennombrudd i Eliteserien. Foto: Erik Teige / TV 2

Allerede da Runar Norheim var 14 år gammel havnet han nyhetsspaltene.

Tromsø og Bodø/Glimt lå langflate etter stortalentet fra Finnsnes. Så dukket det opp interesse fra den danske storklubben FC København.

Alle tre ønsket seg signaturen til 10.-klassingen.

– Du får jo litt sjokk når FC København plutselig er der, sier hovedpersonen i dag.

Han endte til slutt opp med å takke nei til både Bodø/Glimt og FC København.

GODE KORT: Runar Norheim satt med gode kort på hånda som 14-åring. Til slutt falt valget på Tromsø. Foto: Erik Teige / TV 2

Valget falt på Tromsø Idrettslag.

– Mamma ville egentlig ikke la meg flytte. Men da det ble avklart at jeg kunne bo med onkel i Tromsø, ble det litt lettere å gi slipp på meg, sier Runar Norheim.

I år håper 18-åringen at valget hans på ungdomsskolen skal gi full gevinst. I Tromsø var man tydelig på at veien opp til A-laget skulle være kort. I år er det liten tvil om at klubben håper og tror at Norheim skal få sitt virkelige gjennombrudd i Eliteserien.

– Jeg synes bare det er kult at det er forventninger til meg, og at jeg ikke bare er en unggutt som «er med». Jeg føler det ikke som noe press – det er som klubben sier: Det er forventninger til deg, men ikke et press, sier Runar Norheim.

SCORET: Runar Norheim, som her jubler etter sin 1-0-scoring mot Strømsgodset i fjor, slapp stort sett til som innbytter for Tromsø i fjor. I år er planen å bli en fast del av startelleveren. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Sjokkbeskjeden på flyplassen

At det er forventninger til Norheim, er ingen underdrivelse. Han har naturligvis representert Norge på aldersbestemte landslag.

Og det var også i den forbindelse, på vei hjem fra en samling, at han satt og scrollet på telefonen på flyplassen at han plutselig fikk et varsel som gjorde at han våknet litt ekstra.

– Plutselig var jeg tagget i en Instagram-story. Jeg skjønte ikke helt hva det var, for jeg hadde ikke spilt på den samlingen, men plutselig får jeg opp at jeg er med på en liste over de topp 60 største talentene i verden, sier Norheim.

HISTORIENS YNGSTE: 15 år og 220 dager gammel fikk Runar Norheim debuten for Tromsøs A-lag. Her er TIL-spilleren fotografert i etterkant av oppgjøret mot Sandnes Ulf i 2020. Foto: Carina Johansen

Det er den engelske storavisen The Guardian som hvert år kårer de 60 største talentene i verden. I år var listen kommet til 2005-kullet.

– Jeg husker ikke helt reaksjonen min, men jeg fikk jo et lite sjokk. Det var ikke noe jeg hadde trodd skulle dukke opp. Men det var absolutt kult å være med på en sånn liste, sier Norheim.

– Er du enig i den listen?

– Ha-ja, det vet jeg ikke. Jeg er på listen og er fornøyd med det, sier Norheim.

Fikk klar beskjed hjemmefra

Nå er midtbanespilleren, som beskriver seg selv som driblesterk og god med ball i beina, blitt 18 år.

Forventninger har han levd med i flere år, men til tross for at han har levd i lokalavisenes søkelys i flere år, er Runar Norheim klar på at han ikke har tatt av.

– Jeg har en familie hjemme som jekker meg ned. Jeg får ikke lov å være oppe i skyene. De vil ikke at jeg skal bli «cocky», og det vil ikke jeg være selv heller. Jeg vil heller være litt ydmyk, sier han.

Han minnes selv tiden i 10.-klasse da Tromsø, Bodø/Glimt og FC København kjempet om hans signatur.

– Jeg fikk jo en del gratulasjoner og folk spurte hva som kom til å skje. Men det var bare hyggelig, sier Norheim føler han har levd fint med forventningene fra omgivelsene.

- YDMYK. Selv om han allerede i en årrekke har vært et stort talent som det har blitt knyttet forventninger til, er Runar Norheim klar på at han skal holde beina godt plantet på jorda. Foto: Erik Teige / TV 2

Drømmen er Anfield

Klar for en ny sesong i Tromsø håper klubben nå at Norheim skal bli mannen som fyller skoene til August Mikkelsen, 22-åringen som i vinter ble solgt til Hammarby for over 20 millioner kroner.

– Som fotballspillere er vi jo ganske likt. August herjet jo i Eliteserien i fjor, så hvis folk sammenligner meg med han, så er jo det positivt, sier Runar Norheim.

I fjor endte Tromsø på en sterk 7.-plass i Eliteserien.

– Vi har et litt yngre lag og har mistet noen viktige spillere, men jeg mener vi bør satse like høyt i år, sier Runar Norheim.

18 år gammel har han allerede opplevd en del innenfor fotballens verden. Han har fortsatt god tid, og vet at steget er langt, men får Runar Norheim lov å drømme fram i tid er han ikke i tvil.

– Liverpool. Jeg skal til Anfield å spille der, sier han.

– Tror du det skjer?

– Jeg vet ikke... Eller ja, jeg tror det blir å skjer. Jeg håper å signere for Liverpool og spille på Anfield. Det må være lov å sette seg høye mål og drømme om det, sier han.