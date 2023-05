Hyller målscoreren: – Kan score fra 400 meter

Amahl Pellegrino scoret fra midtbanen i kampen da Odd for første gang på over 400 minutter slapp inn mål.

Bodø/Glimt - Odd 2-0

I videovinduet øverst kan du se reaksjoner på kunstscoringen til Pellegrino.

– Det er kun «Pelle» som kan gjøre det der. Han er frekk nok til å gjøre det. Det er det som er så fantastisk med ham. Jeg må bare hylle mannen, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen om Pellegrinos utrolige scoring åtte minutter før slutt.

Serielederen tok imot Odd som frem til denne kvelden ikke hadde sluppet inn et eneste mål denne sesongen. Målvakt Leopold Wahlstedt, som tidligere har avslått Glimt, har senere tiltrukket seg interesse fra langt større klubber.

Onsdag måtte han for første gang denne sesongen gi tapt. Den svenske landslagskeeperen så Hugo Vetlesen bredside inn kampens første scoring.

Kampens virkelige prestasjon kom da Amahl Pellegrino dunket til fra egen banehalvdel og traff blink.

Se scoringen her:

– Hvorfor ikke prøve?

– Hva tenkte du da du banket den inn?

– At jeg skal score. Jeg må pynte litt på statistikken. Det er det eneste jeg tenker, svarer Pellegrino.

– Det er åpent mål, så hvorfor ikke prøve? Jeg vet at jeg har en fin fot. Det er bare å treffe så er det en stor sjanse. Jeg skal ikke skryte på meg at det er mål hver gang. Den gikk inn i dag. Neste gang går den ut, la målscoreren til og bekreftet at han hadde lagt merke til at Wahlstedt ofte sto langt ute.

Bodø/Glimt er dermed tilbake på seierssporet etter to kamper som har endt med tap og uavgjort.



Patrick Berg la også merke til at Odd-keeperen ofte sto langt ute.

– I første omgang så jeg Wahlstedt til tider sto veldig langt ute. Da tenkte jeg at hvis ballen falt ned til meg så skulle jeg skyte. Da hadde selvfølgelig Pelle tenkt det samme, og han klarte å utføre det med perfeksjon.

SPRAKK NULLEN: Hugo Vetlesen ble den første til å overliste Leopold Wahlstedt denne sesongen da han bredsidet inn 1-0. Foto: Mats Torbergsen

– Årets mål?

– Han sa det selv: «Er det årets mål? Nei, det kommer flere.» Det hadde han rett i, sier Knutsen.

– Flere mener han kan gjøre en forskjell på landslaget. Tror du det?

– Der tror jeg andre får ta den debatten. Han er god i Bodø/Glimt, svarer Knutsen.

Odds målvakt var selvsagt skuffet etter kampen, men måtte bare smile av drømmetreffet til Pellegrino.

– Det er vel årets mål. Det er et utrolig treff! Den buen og rett i mål. Jeg må bare applaudere, sier Wahlstedt.

Her kan du se forrige gang Pellegrino gikk viralt denne sesongen for det ekspertene mente kunne være årets scoring:

Hyller målscoreren

TV 2s eksperter er mektig imponerte av Pellegrino og hans drømmetreff.

– Jeg trodde han hadde scoret årets mål allerede, men den gang ei. Eliteseriens beste keeper må bare applaudere. Han feirer før den er i mål. Han går med en følelse av at han kan gå på vannet, han kan score fra 400 meter. Jeg kan ikke forestille meg å score et slikt mål engang, sier fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

Ved siden av satt kommentator Peder Mørtvedt. Han var like imponert som kollegaen.

– Her kunne han (dommeren) nesten bare blåst av. Utrolig å bli vitne til slike scoringer! Det skjer så sjeldent, og det er så spektakulært. Det er vilt. For noen mål han scorer! Sa kommentatoren.

– Jeg burde scoret

Da Odd gjestet Aspmyra forrige sesong tapte de 7-0 (!).

– Jeg har forsøkt å fortrenge det, men det husker jeg. Det er blant det verste jeg har vært med på på en fotballbane. Vi skal gjøre alt for at det ikke skal bli noe lignende i år, sa Wahlstedt til TV 2 før kampstart.

Også denne gang var det de gulkledde som var det førende laget fra start, men det var Odd som kom til den første målsjansen. Filip Jørgensen la ballen inn i feltet hvor Mikael Ingebrigtsen løp seg fri og fikk headet mot mål. Nikita Haikin hadde god kontroll og reddet hjemmelaget.

Fire minutter senere kontret bortelaget. Conrad Wallem spurtet mot målet og ble jaget av Omar Elabdellaoui. Den tidligere landslagskapteinen fikk løpt opp Odd-spilleren og forstyrret han tilstrekkelig i skuddøyeblikket.

Så tok hjemmelaget over kommandoen i kampen. Halvveis i omgangen kom de til en kjempesjanse. Hugo Vetlesen sitt innlegg var svært godt og Amahl Pellegrino fikk stå alene foran målet og avslutte. Den normalt treffsikre Glimt-spilleren satt hodet mot ballen, men så heller ut til å treffe den med skulderen. Odd slapp med skrekken.

29 minutter var spilt da det 19 år gamle Odd-talentet Dennis Gjengaar fikk en enorm mulighet til å sjokkere vertene og sende sitt lag i føringen. Milan Jevtovic la innlegget hardt foran mål, hvor Gjengaar kastet seg frem for å tuppe ballen over linja. Forsøket gikk utenfor.

– Jeg leser den kanskje et halvt sekund for sent. Jeg burde scoret der, sa 19-åringen til TV 2 i pausen.

FØRSTE BAKLENGS: Leopold Wahlstedt måtte for første gang denne sesongen plukke ballen ut av nettet bak seg. Foto: Mats Torbergsen

Sprakk nullen

Også i andre omgang var det Odd som kom til den første målsjansen. Ballen kom dalende ned etter en duell i feltet og Jørgensen fikk stå alene og heade mot mål. Han fikk ikke nok kraft i avslutningen. Haikin reddet vertene.

Nesten ti minutter var spilt da spilleren som forrige sesong scoret hat trick hjemme mot Odd, ble kampens første målscorer. Pellegrino tuppet ballen elegant inn i midten av feltet og der kom Hugo Vetlesen og bredsidet ballen inn i nærmest hjørne. 1-0!

Med det røk også nullen for Wahlstedt og Odd etter over 400 minutter uten baklengsmål.

Tre minutter senere lå målscoreren strak på gresset innenfor sekstenmeteren. Vertene ropte på straffespark da Vetlesen gikk i bakken etter å ha blitt hindret av Diogo Thomas. Dommeren vinket han opp.

Kvarteret før slutt fikk Vetlesen en gigantsjanse til å bli tomålsscorer. Joel Mvuka var uselvisk inne i feltet og rullet ballen noen meter til siden. Der siktet Vetlesen upresset seg inn og var svært nære å presse ballen under tverrliggeren.

Etter 82 minutter kom kampens store øyeblikk. Pellegrino var tydelig våken gjennom hele kampen og ventet på sin mulighet til å dunke til. Åtte minutter før ordinær tid kom sjansen: Pellegrino klinte til få meter inne på egen halvdel og sendte ballen i bue over Wahlstedt og inn i målet på andre siden av banen. En ellevill scoring fra Glimt-spilleren.

– Det siste målet er magi! Sier Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen.