Hyller forvandlingen: – Verdt en del euro

– Man får noen ekstra poeng med spillere som kan score fra distanse. Nå til dags legger mange lag seg ned i en 5-4-1. Da er det viktig å ha spillere som kan score fra distanse. Det er verdt en del euro det også, sier Amin Askar i FotballXtra om Solbakken.

Under søndagens 3-1-seier over Lillestrøm var 23-åringen involverte i det meste, fikk karakteren 8 av Stavanger Aftenblad på børsen og scoret et rålekkert mål fra distanse.

– Det var deilig. Jeg viste vel forrige kamp at jeg kunne skyte. Det er deilig at det treffer godt en gang til, sa landslagssjefens sønn til TV 2 etter kampen.

Se det utrolige målet her:

Også Erik Thorstvedt lar seg begeistre over landslagssjefens sønn og roser 23-åringen for stegene han har tatt den siste tiden.

– Jeg synes han har vært god hele veien. Han er god under press og taper ballen sjelden. Ankepunktet har vært for mye på tvers og bakover.

– Det har han blitt mye bedre på, og blitt ekstremt fremoverrettet. Likevel har han beholdt de gode egenskapene, som å beholde roen og han fordeler ballen godt, analyserer Thorstvedt.

Også TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah roser forvandlingen til Solbakken.

Amankwah forklarer at 23-åringen har blitt en mye mer voksen spiller etter tiden de hadde sammen i Stabæk og at han har et sluttprodukt på toppen av det han har vist tidligere.

– Nå begynner det å ligne en ganske komplett pakke i sekserrollen hans, sier Amankwah i Fotballkveld.

Ekspertkollega Mathisen følger opp:

– Det er én ting at Pisa fra Serie B er interessert, men dette tiltrekker seg oppmerksomhet fra langt større klubber på enda høyere nivå.

– Viking kommer til å kunne selge ham for ganske mye penger, enten i sommer eller etter sesongen, som de fleste Viking-supportere håper på, mener Mathisen.

Nytt bud

Det har vært mye snakk om interessen rundt Solbakken fra klubber ute i Europa.

Forrige uke kunne TV 2 erfare at Serie B-klubben Pisa var på plass i Norge for å forhandle om en overgang.

Samme uke avslørte Stavanger Aftenblad at Pisa hadde lagt inn et bud på mellom 15 og 20 millioner kroner for midtbanespilleren.

Partene skal ikke ha blitt enige.

Etter søndagens 3-1-seier mot Lillestrøm skriver avisen at Pisa har kommet med et nytt bud på 23-åringen.

Sportssjef i Viking, Erik Nevland, bekrefter dette til Aftenbladet.

– Budet var godt forbedret, men det handler egentlig ikke om det. Vi vil ikke selge. Jeg tror Solbakken har bedre ting i vente også, sa Nevland til avisen søndag.

Han påpekte at de ikke har satt forhandlingene på is.

Nevland har ikke besvart TV 2s henvendelse sent søndag kveld.

– Han forlater ikke dette her



På spørsmål om Solbakken kan forlate Viking med tolv kamper igjen, er Lars-Jørgen Salvesen klar i sin melding.

BLIR: Viking-spiller Lars-Jørgen Salvesen håper at Markus Solbakken velger å bli Viking. Foto: Carina Johansen

– Nei, det håper jeg ikke. Vi trenger ham.

Etter kampen kom hovedpersonen med et utspill til «Vikingpodden» som nok vil glede supporterne:

Viking-trener Morten Jensen er klar i sin tale.

– Kan Markus Solbakken forlate dette her?

– Han forlater ikke dette her. Det er ingen som vil forlate dette her. Jeg tror hele gjengen har lyst til å være med på dette eventyret her, og så får vi se hvor lenge det holder, sier Jensen.

– Føler du deg trygg på at han blir?

– Ja, jeg gjør egentlig det, svarer Viking-treneren.

Solbakken var godt fornøyd etter seieren på Åråsen, og beskriver det som fantastisk.

– Jeg har ikke helt ord akkurat nå. Vi kjemper på og jeg er utrolig stolt av gjengen. Det er absolutt et statement. Solid gjort av oss, slår midtbanespilleren fast.

– Kan du dra til Serie B nå?

– Akkurat nå trenger jeg ikke noe spørsmål om noe annet enn Viking. Nå er det ni på rad og herlig stemning. Jeg har ikke interesse av å snakke om noe annet, sier Solbakken.