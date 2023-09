– Hvor faen skal vi ha armene?

Brann trengte to straffer for å score mål mot Sarpsborg. Sarpsborg reagerer på strenge straffer.

Brann – Sarpsborg 08 1–0

For tre kvelder siden ble Brann-supporternes Europa-drøm knust etter straffekonk.

Brann skulle også bomme på straffe i søndagens eliteseriekamp, men Sivert Heltne Nilsen ble helten da de fikk nytt forøk fra straffemerket.

Kapteinen var sikker da han banket inn 1–0 for rødtrøyene. Det var nok til å vinne kampen.

Sarpsborgspillerne reagerer på begge straffesparksituasjonene.

– Jeg har sett staffene og har til og med tatt skjermbilder av dem. Den første er han først på ballen og Brann-spilleren sier jo også at han ikke er på den, så den er feilaktig, sier Sarpsborg-trener Stefan Billborn.

Straffe nummer to var det Anton Skipper som ga etter at ballen traff hånden hans. Han ble også sendt i garderoben etter to gule kort.



– Skal det være hands og gult kort, så vet jeg ikke hvor faen vi skal ha armene, sier Bjørn Inge Utvik til TV 2 etter kampen.



Han forklarer at ballen går via brystet hans og så treffer hånden til Skipper.

– Vi kan ikke si noe på at ballen treffer hånden hans, men det tar ti sekunder fra den er på brystet mitt til den er der. Hvor skal vi gjøre av armene våre? Gult kort er veldig strengt på det, sier Utvik.

Også trener Bilborn mener den er feil.

– Dommeren sier at han burde fått vekk hånden, men da måtte han være raskere enn Lucky Luke, sier han til TV 2.

– Det er klart at det blir dobbelt straff, forsetter han.



– Unaturlig posisjon

Dommer Mohammad Usman Aslam forklarer avgjørelsen til TV 2 etter kampen.

– Vurderingen live var at hånden var i unaturlig posisjon og i skulderhøyde og det var et klart skudd mot mål, og derav var det et straffespark, sier Aslam.

Aslam vurderte situasjonen som en positiv angrepsmulighet.

– Derfor ble det et gult kort også.

Og på spørsmålet om de vurderte å koble inn VAR på situasjonen svarer dommeren slik:

– Nå er det slik at alle situasjoner blir kvittert ut av VAR, men dette var en situasjon rundt ett andre gule kort og den skal ikke VAR gripe inn på.

STRAFFE: Brann fikk to straffer, men scoret bare på den ene. Foto: Christoffer Andersen/ NTB

Fikk to muligheter

Brann overbeviste ingen i de første 45 minuttene. Men noen minutter ut i den andre omgangen fikk Bård Finne muligheten fra straffemerket. Angriperen tok straffen selv, men banket ballen i tverrliggeren og ut.

Dermed ble Brann-supporterne nok en gang vitne til en straffebom på eget gress. Torsdag røk bergenserne ut av Conference League etter at Frederik Børsting bommet i straffekonken mot AZ Alkmaar.

Men Brann fikk en ny mulighet fra elleve meter. Et skudd fra Børsting gikk først i blokken til Bjørn Inge Utvik før ballen spratt videre i armen til Anton Skipper.

– Den kommer rett fra Utvik. Han rekker ikke å gjøre noe med armen sin. Det er ikke kontroll på den armen, sier Petter Myhre i FotballXtra-studio.

Samtidig fikk Sarpsborg-spilleren sitt andre gule og ble dermed sendt i dusjen.

Denne gang fikk Sivert Heltne Nilsen muligheten. Kapteinen banket inn 1-0-målet.

Sarpsborgs nysignering Jo Inge Berget fikk en gyllen sjanse til å utligne, men den tidligere Norge-spilleren vippet ballen over mål.

Etter noen hektiske sluttminutter kunne Brann juble for tre viktige poeng i kampen om å få spille i Europa neste sesong.