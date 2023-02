– Hvis vi bare sier ja til hverandre, vinner vi ingenting

VINNERSKALLER: Det hender at Mikael Dorsin og Kjetil Rekdal er uenige om spillere.

TV 2 Play: Se RBK-Stabæk kl. 15.30

– Jeg er aldri ferdigtittet.

Mikael Dorsin (41) smiler. Det har han god grunn til. Salget av Casper Tengstedt til Benfica har gitt midler i klubbkassen. Jayden Nelson er foreløpig sistemann inn portene på Lerkendal. Og det kan komme flere.

De garanterte summene i Tengstedt-avtalen overskrider 100 millioner kroner.

– Vi visste at det kunne komme noe rundt Casper med tanke på tallene, men vi hadde ingen planer om å selge. Men vi diskuterte et eventuelt scenario allerede i vinter. Da blir det lettere å ta den beslutningen, forteller Rosenborgs sportslige leder.

– Klart det er irriterende

Svensken spilte over 400 kamper for Rosenborg i perioden 2004 til 2016. Juristen fra Lidingö rakk å vinne fem seriegull i sin tid som Rosenborg-spiller. Som sportslig leder har han ennå tilgode å vinne gull. I samme periode har Bodø/Glimt og Molde prestert svært godt, både i Eliteserien og i Europa.

– Det er klart det er irriterende. Men man må glemme dem og se seg selv i speilet. Liker man det man ser der, pleier det å gå bra, sier Dorsin.

Etter en litt trangt start fikk Kjetil Rekdal sving på Rosenborg utover i sesongen. Tengstedt pøste inn mål. Ole Sæter slo ut i full blomst. Og ingen lag tok flere hjemmepoeng enn Rosenborg. Grunnlaget er godt før 2023-sesongen.

– Jeg vet at forventningene er ekstremt høye. Vi skal være i Europa og kjempe om gullet hvert år, innleder Dorsin.

Ísak Snaer Thorvaldsson, Ulrik Yttergård Jenssen, Santeri Väänänen, Morten Bjørlo og Jayden Nelson er nye ansikter siden forrige sesong. Kjetil Rekdal mener det vil ta litt tid før Rosenborg er tilbake på samme nivå som i høst.

– Vi har mistet den beste spissen i Eliteserien. Victor Jensen har dratt tilbake til Holland og Carlo Holse er skadet. De tre sto for ganske mange målpoeng. Men vi har Ole Sæter og Stefano Vecchia, som er frisk. Han ser spennende ut. Han har trent bedre enn i fjor. I tillegg har vi noen jokere bak dem som vi håper å utvikle slik at vi kommer opp på samme nivå til seriestart, sier Rekdal.

NYE KOSTER: Morten Bjørlo og Jayden Nelson på treningsfeltet i Marbella Foto: Lage Ask / TV 2

Konkurrentene Molde og spesielt Bodø/Glimt har hentet langt mer meritterte spillere. Dorsin peker på flere grunner til at det er slik.

– Prisen på de spillerne vi betaler mest for ligger på samme nivå som tidligere. Men nå er det to andre klubber som betaler enda mer, klubber som har spilt inn mye penger og med god økonomi. Med tanke på alt vi har bygget opp, har vi en god økonomi. Vi eier bla. stadion. Likviditetsmessig har det gått ganske mye penger de siste årene fordi vi driver for å være i toppen - hele tiden. Så har ikke resultatene samsvart med forventningene. Vi har ikke vært i Europa eller vunnet serien. Da koster det penger, sier Dorsin.

– Ikke alltid enige

Han jobber tett sammen med Kjetil Rekdal og Geir Frigård i jakten på potensielle forsterkninger til Rosenborg-troppen. Da hender det at det går en kule varmt.

– Jeg tror det er det som er utvikling. Vi er ikke alltid enige når vi diskuterer spillere. Skal vi utvikle oss og ta steg, er det viktig å utfordre hverandre. Men når fighten er over og vi har tatt en beslutning, gjelder det å stå sammen utad. Det er da man skaper kultur og vinnere. Hvis jeg og Kjetil bare sier ja til hverandre, vinner vi ingenting, sier Dorsin.

Da svensken var i Rosenborg som spiller, var han en del av en seiersvant og rutinert garderobe. I 2022 var Rosenborg et av lagene med lavest snittalder. Det har sine plusser og minuser.

– Det satt mer i veggene før. Du kom inn i en garderobe der mange har vunnet mye. Om man tapte og ble stresset, la Ørjan Berg hånden på kneet og sa: «Det går bra, det ordner seg». Slik er det ikke nå, selv om vi har hatt noen spillerne som har vært med lenge. Viktige bærebjelker som André Hansen, Per Ciljan og Markus Henriksen, sier Dorsin.

Marbella-lunsj: Brann-spesial | Odd-spesial | Molde-spesial | Aalesund-spesial | Stabæk-spesial | Vålerenga-spesial | Rosenborg-spesial | Kasper Foss på Brann-trening

Det gjenstår å se om noen av de nye spillerne kan erstatte målene Tengstedt leverte den halve sesongen han briljerte på topp. Dorsin tror noen av dem vil gripe sjansen. For fotball handler også om tilfeldigheter.

– Da Casper kom, startet han mot HamKam fordi Stefano Vecchia hadde fått en skade. Hadde ikke han vært ute, hadde kanskje Casper Tengstedt satt på benken. Da hadde han ikke scoret det målet og fått den starten. Når noen andre får sjansen, griper man den. Da skapes det nye stjerner. Det er ikke sikkert det hadde løsnet for Casper om han ikke hadde scoret det første målet. Det kan være litt tilfeldigheter i fotball også, avslutter Dorsin.