Hver torsdag må Glimt-spillerne i kjelleren

I en sofa på Aspmyra sitter Amahl Pellegrino bredbeint.

Han har lagt armen over ryggputene, seget ned i setet, som om han skulle vært i sin egen stue.

Han er blitt komfortabel på arbeidsplassen. I den sosiale sonen, i treningsrommet - og på kunstgressbanen, der han har scoret titalls mål for Bodø/Glimt.

Men så komfortabel som han er nå, har han ikke alltid vært.

– Jeg traff veggen da jeg kom hit, sier Pellegrino til Fotballpunch.

Tung trening

For da 32-åringen flyttet fra Saudi-Arabia til Nordland for å spille fotball, ble han møtt av en helt ny hverdag.



HARDE ØKTER: Amahl Pellegrino har måttet grave dypt under flere Glimt-treninger. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Kravene var større, intensiteten på treningsøktene var høyere.

Hver gang han stilte på trening, var forventningen at han skulle bli en «bedre versjon av seg selv».

– I denne klubben er det jo like tungt å trene som å spille kamper, sier han, og fortsetter:

– Og det inkluderer noen av kampene vi har spilt mot store lag i Europa.

Høy intensitet

Det liker klubbens fysiske trener, Ørjan Nygård, å høre. Sammen med resten av trenerteamet, er han svært opptatt av at treningene til Bodø/Glimt skal ha høy intensitet.



Derfor gir han hele tiden feedback til hovedtrener Kjetil Knutsen, om hvor lange øktene skal være, hvor stor bane de skal spille på og antall spillere som skal være på banen.

FYSISK TRENER: Ørjan Nygård sørger for at Bodø/Glimt-spillerne er godt trent. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– 80 prosent av den fysiske treningen foregår på fotballbanen. Det er vanskelig å ta ut en fysisk kapasitet og trene på det isolert, for så å se en stor endring på banen, sier Nygård.

– Derfor trener vi intensitet gjennom fotballen. For å få til det bruker vi noen triks som jeg ikke kan avsløre.

– Men du kan kanskje gi noen hint?

– Ja, vi øver på ting som spillerne skal kjenne igjen. Så repeterer vi det til det sitter. Til slutt vil intensiteten i det som blir gjort være høy, forhåpentlig, sier Nygård.

Brutalt møte

Og det er den. Amahl Pellegrino er ikke den eneste som har fått kjenne det på kroppen.



Også Hugo Vetlesen, som ble kjøpt fra Stabæk i 2020, ble sjokkert da han deltok på sine første treninger i Bodø.

I BEDRE FORM: Hugo Vetlesen trodde han løp mye på fotballbanen, så begynte han å trene med Bodø/Glimt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det var brutalt. I Stabæk følte jeg at jeg var en av dem som løp mye og at jeg lå bra an fysisk, men da jeg kom til Glimt, følte jeg at jeg lå langt bak, sier han.

Ifølge Nygård, den fysiske treneren, brukte Vetlesen flere måneder på nå det fysiske nivået Glimt ønsket at han skulle ha.

– Det er en ukessyklus med harde og intense treninger her, sier landslagsspilleren.

Torsdagsøkten

Og den harde uken når sitt klimaks hver torsdag. Da spiller laget, som regel, elleve mot elleve på trening.



– Jeg er knekt etter alle økter elleve mot elleve. Hver torsdag, sier Pellegrino.

– Da spiller vi ofte tre ganger ti minutter. Det er som å løpe mot en vegg, fortsetter Vetlesen.

VIL HA TEMPO: Kjetil Knutsen kjører spillerne sine hardt hver torsdag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Går ballen utover sidelinjen, skal en ny ball kjapt i spill. Det er ingen avbrekk.

– Så det er nok den økten folk kjenner hardest, tipper jeg. Vi må grave litt. Men for hver uke vi klarer å stå i det, blir vi bedre trent, sier Pellegrino.

Slik holder de trøkket oppe

Selv mener Nygård at torsdagsøkten er den hardeste i uken, fordi intensiteten på spilløkten er konstant høy.



Blant annet fordi trenerteamet bruker triks for å holde trøkket oppe. De kan gjøre banen mindre og ha færre spillere på banen, for eksempel.

– Da blir intensiteten høyere enn i kamp. I kamp løper spillerne rundt 120 meter per minutt, mens på trening løper de gjerne 140 meter, sier Nygård.

LITE STYRKETRENING: Mesteparten av den fysiske treningen til Bodø/Glimt-spillerne skjer på fotballbanen, men en og annen økt i treningsrommet på også til. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Men han påpeker samtidig at det viktigste grunnen til at treningen er så hard, er at Glimt har mange gode spillere.

– Vi er i en situasjon der nåværende landslagsspillere kan bli benket, det er ganske ekstremt. Da får man et bedre spill og høyere intensitet, som gjør det vanskeligere å spille, sier han.

Roses

Selv om den intense treningen har vist seg å være en suksessformel for Bodø/Glimt, vil ikke Nygård ta noe av æren for det.

Han forlot klubben til fordel for Molde foran 2020-sesongen, og kom tilbake i 2022. Da Glimt vant sine to seriegull, jobbet han for konkurrenten.

Men i begge klubbene har den fysiske treneren fått gode skussmål.

– Ørjan er helt annerledes fra andre fysiske trenere jeg har hatt. De tingene vi skal gjøre, skal gjøres med kvalitet. Ikke kvantitet. Heller to løp på 100 prosent enn seks-syv på 90 prosent, sier Vetlesen, som er en av flere som er blitt landslagsspillere under Nygårds regime.

– Hvor lang tid vil det ta for en annen norsk klubb å komme på det fysiske nivået til Glimt, Nygård?

– Hvis det er snakk om en klubb i Eliteserien, tror jeg det vil ta tre til fem år å komme opp på vårt nivå. Men jeg har ikke fasiten.