Hushovd med klar melding: – Ekstremt dårlig oppladning

For mens de fleste av rivalene holdt seg i Belgia og Nord-Frankrike, eventuelt dro til varmen i Spania som Mathieu van der Poel gjorde, stakk de fleste Uno-X-rytterne hjem til kalde Norge mellom Flandern rundt og Paris-Roubaix.

På den måten fikk de tre-fire dager i hjemlige trakter før de satt seg på flyet sørover igjen.

Hushovd begynte i jobben som Uno-X-sjef 1. februar, men har allerede sett seg lei på det han mener er i overkant hjemmekjære nordmenn.

– Generelt er det vanskelig å være syklist og bo i Norge, spesielt med den vinteren vi har hatt i år. Skal du gjøre jobben din hundre prosent, så må du sykle i forhold som er optimale for en syklist. Spesielt når du konkurrerer mot så gode ryttere som trener på bare veier, sier han til TV 2.

HJEMME BRA, BORTE BEST: Thor Hushovd bor til daglig i Monaco og bodde hele sin aktive karriere i Sør-Europa. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Kristoff «perset» med syv timer på rulla

Samtlige av de norske på Uno-X-laget holder til vanlig til hjemme i Norge.

Det er i stor kontrast til majoriteten fra andre nasjoner, som tradisjonelt bosetter seg ved Middelhavskysten.

Når rytterne da i tillegg ofte vil hjemom mellom ritt, mener Hushovd at rytterne utsetter kroppen for unødvendig mye stress og risiko for sykdom, samt løper risikoen ved at sykkelforholdene ikke er allverdens.

Som i dagene før Paris-Roubaix, hvor Alexander Kristoff så seg nødt til å sykle rolige syv timer (!) på rulla hjemme i Stavanger på grunn av snøen ute.

– Jeg skulle helst ha kjørt ute, men det var snø. Min gamle rekord var en og en halv time på rulla, så jeg fikk i alle fall slått den! sier Kristoff og humrer.

Med litt film og reprise av fjorårets Paris-Roubaix på fjernsynet, gikk maratonøkten «overraskende greit».

– De første tre timene var litt seige, men så fløyt det godt på slutten.

Sjefen hans var ikke spesielt begeistret.

– Det er en ekstremt dårlig oppladning. Normalt skal man ikke kunne vinne Paris-Roubaix med å sitte syv timer på rulla i forkant, så jeg får håpe han klarer å motbevise meg! sier Hushovd.

HENDENE FULLE: Alexander Kristoff og kona Maren har fire gutter og nok å holde styr på hjemme i Stavanger. Foto: Daniel Sannum Lauten

Hushovd vil ta grep

– Skal man bli god til å spille tennis, må man bo ved en tennisbane. Det samme med golf. Hvor bor de beste golfspillerne i verden? De fleste bor der det er varmt og i nærheten av mange golfbaner. Og det samme er det med sykkel. Det er vanskelig å være toppsyklist og bo i Norge når det er snø og is på veiene, resonnerer Hushovd.

Den tidligere verdensmesteren sverget selv til utlandet som aktiv, og varsler nå at han vil ta grep for å få til en mentalitetsendring på laget.

Hva de grepene skal bestå i, vil han imidlertid ikke ut med ennå.

– Jeg er overbevist om at vi skal få til (en endring, journ.anm.), sier han.

– Jeg tror det er mange ryttere som også ser det. Og etter en hard vinter nå, så har noen kanskje fått en påminnelse om at det er på tide å gjøre noe. Jeg har fokus på det, for jeg tror at rytterne som bor i Norge kan gjøre det bedre ved å bo andre steder. Kanskje man må gjøre noen grep for å gjøre det vanskeligere å reise hjem, sier han.



– Hvilke grep sikter du til da?

– Det kommer! sier han og ler.

NY I JOBBEN: Thor Hushovd tok over som sjef som sykkellaget Uno-X 1. februar. Foto: Øyvind Brattegard/TV 2.

– Tyngre for hodet

Både Kristoff, Jonas Abrahamsen og Søren Wærenskjold ser oppsidene ved å være mer i utlandet, men mener samtidig det er to sider av saken.

– Det er mange veier til suksess. Jeg tror ikke det står og faller på om man har gjort det ene eller det andre, mener firebarnspappa Kristoff.

– Det er tyngre for hodet. De yngre guttene liker å komme seg hjem til venner og kompiser - vi eldre liker å komme hjem til barn og familie. Man skal leve med det man driver med også, så det blir en avveining, sier han.

GUTTA BOYS: Jonas Abrahamsen (venstre) holder til i Oslo og Skien, mens Søren Wærenskjold holder hus i Mandal. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Abrahamsen dro hjem etter Flandern rundt, og rakk derfor å få med seg bursdagen til kjæresten.

– Jeg har hatt ritt hver uke siden slutten av januar, så det å få noen avbrekk hjemme mellom ritt kan hjelpe mentalt på at man er klar til å kjempe når du skal konkurrere. Fysisk er det nok en fordel å bli igjen, men mentalt er det nok en fordel å av og til komme hjem og ikke tenke «sykkel, sykkel, sykkel», sier han.

28-åringen beskriver det som en «vanskelig balansegang» å treffe på.

– Av og til må man også hensynta hvor lenge man har vært på tur, for man trenger av og til et avbrekk for ikke å få helt brakkesyken.

Søren Wærenskjold er enig i at små avbrekk hjemme kan være godt for hodet, men er også klar over nedsidene av å farte til og fra Norge.

– Det er større risiko for smitte og sykdom på reise. Jeg tenker man kan være i utlandet og holde seg i utlandet når det er snakk om kortere turer, men det kan være greit å komme seg litt hjem om man har vært veldig lenge på tur. De fleste bor i Norge, men det kan være at noen flytter til utlandet etter hvert, sier han.

Han forteller at tematikken har vært oppe til debatt internt på laget flere ganger tidligere.

– Det kan godt være at de blir litt strengere på det etter hvert og krever det (at vi er mindre hjemme, journ. anm.). Men jeg dro hjem før Roubaix i fjor og følte meg veldig bra i rittet; jeg hadde mye mentalt overskudd og var klar til å krige, sier mandalitten.