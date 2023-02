Hugo Vetlesen forlenger med Bodø/Glimt: – Eventyrlige nyheter

SOMMEREN 2025: Hugo Vetlesen har signert ny kontrakt med Bodø/Glimt. Her med sportslig leder Håvard Sakariassen. Foto: KENT EVEN GRUNDSTAD FOTO

Etter en vinter full av overgangsspekulasjoner er det klart at Hugo Vetlesen fortsetter i Bodø/Glimt.

Årets spiller i Eliteserien forrige sesong har signert på en ny kontrakt med Glimt som strekker seg til sommeren 2025.

– Jeg bestemte meg endelig i går morges, og da ringte jeg Håvard (Sakariassen) og Kjetil (Knutsen) og fortalte det, sier han til TV 2.

Han har holt så godt på hemmeligheten at knapt medspillere vet om forlengelsen.

– Det er bare Sondre Sørli og Erik Botheim som kanskje har visst om forlengelsen, smiler han.

Den opprinnelige kontrakten gikk ut 31. desember 2023. Vetlesen scoret 16 mål forrige sesong i Eliteserien.

FORTSETTER: Hugo Vetlesen scoret 16 mål for Glimt i Eliteserien forrige sesong. Foto: Mats Torbergsen

Var skuffet

Etter det TV 2 kjenner til har det vært stor interesse for Vetlesen denne vinteren. På Deadline day la den nederlandske toppklubben Feyenoord inn et bud med en totalramme på rundt 65 millioner kroner for Vetlesen.

– Jeg legger ikke skjul på at jeg ville prøve meg i utlandet. I januar gikk det ikke. Det er deilig og roe seg ned og vite at jeg har forlenget med Glimt, sier han.

Det er ingen hemmelighet at han var skuffet da overgangen gikk i vasken.

– Jeg har ikke lagt skjul på at jeg var skuffet der og da, for jeg har en drøm om å spille i Europa en dag. Jeg dvelte ikke mye på det dagen etter. Jeg var sterk i troen på prosjektet her i glimt. Jeg har spilt min beste fotball her.

Molde-spiller Ola Brynhildsen sa selv til TV 2 at han var sjokkert da Glimt avslo budet. Selv lo Vetlesen av uttalelsene til kompisen.

– Jeg leste det og smilte godt. Ola har en tendens til å prate litt for mye og glemme seg litt. Det var morsomt. Jeg har vært klar på min egen fremtid, og det er derfor jeg forlenger.

– Kan vi snu det på hodet og si det er galskap at Molde takket nei til et bud på 35 millioner?

– Vi kan si det nå som Ola har meldt litt på meg, sier han.

– Spiller neppe ut kontrakstiden

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener dette er godt nytt for Kjetil Knutsen og co.

– Det er eventyrlige nyheter for Bodø/Glimt. De må naturligvis betale han en lønn som i Eliteserien vil være blant de høyeste, men det er han verdt. Sist sesong var han fenomenal, og om han fortsetter på samme nivået denne sesongen vil prislappen hans gjøre at den dagen han selges så kan nok en gang Bodø/Glimt fylle opp bankkontoen, sier han.

Eksperten er litt overrasket over at de har klart å forlenge med 23-åringen.

– Jeg trodde ikke Bodø/Glimt skulle klare å forlenge kontrakten hans, for han var så god i 2022 at det garantert har vært seriøs interesse fra mange klubber som kan betale langt mer enn det de kan i Bodø. Vetlesen spiller neppe ut kontraktstiden i Bodø/Glimt. Jeg tipper han blir solgt i god tid før det for en stor bunke med sedler.

Tror på flere signeringer

Sportslig leder Håvard Sakariassen er naturligvis glad for å ha landet avtalen.

– Det er helt fabelaktig. For det første så er spilleren Hugo viktig, og for det andre så er det den situasjonen han setter klubben i viktig. En svært viktig forlengelse, sier han.

Han kan opplyse om at det ikke finnes noen klausuler om utenlandske klubber skal prøve å hente ham.

Sakariassen tviler på at Glimt ikke henter inn flere spillere.

– Det tror jeg ikke. Hvem vet.

– Keeper?

– Kanskje.