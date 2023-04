Horneland tok drastisk grep: – Folk var engstelige for å gå opp til lunsj

Se Odd - Brann søndag fra klokken 16.50 eksklusivt på TV 2 Play.

– Jeg synes ikke vi har landet helt etter Haugesund-kampen. Vi hadde en fryktelig svak økt i går. Eller den var delt: Noen var forberedt og klar til å trene, mens halvparten var ikke forberedt og klar til å trene. Jeg håper vi kommer oss litt opp igjen i dag, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2 fredag.

3-0 og festfotball var fasiten etter premieren mot et tafatt Haugesund.

– Vi må få skrudd det på plass igjen

Men det som har skjedd i etterkant har ikke vært like gledelig for Brann-treneren. Torsdag avbrøt han økta før oppsatt tid.

– Er du redd for at folk tar av?

– Nei, jeg er ikke redd for at folk skal ta av, men jeg er redd for at folk ikke har den rette, mentale inngangen til arbeidshverdagen. Der var vi ikke helt i går. Vi må få skrudd det på plass igjen, sier Horneland før fredagens trening.

STARTET SESONGEN MED SEIER: Brann-trener Eirik Horneland jubler sammen med sin assistent Erik Huseklepp. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Har du kjeftet og smelt?

– Nei, jeg har ikke det. Men vi må påpeke ting og komme oss på jobb igjen. Vi har tøffe oppgaver foran oss i Skien på søndag.

Opplevde det for første gang

Brann-juvel David Møller Wolfe bekrefter at treningen ikke var av den skarpeste sorten.

– Ja, det var litt ... Han var ikke helt ...

– Han var én av dem. Han var virkelig én av dem, skyter en smilende Horneland inn.

– Han var vel ikke helt fornøyd. Det er første gang jeg har vært på at økta har blitt avsluttet før den egentlig var ferdig. Folk var litt engstelige for å gå opp til lunsj i går. Da sitter han der og da er man redd for å bli grillet, sier Møller Wolfe.

– Hva skyldes det?

– Jeg vet faktisk ikke. Det kan av og til være vanskelig å nullstille hver gang før en trening. I går var en sånn dag, men det er ikke noe vi stresser over, sier 20-åringen.

Brann må klare seg uten førstekeeper fremover. Han skadet seg i seriepremieren og ble byttet ut med Eirik Holmen Johansen. Han står også i Grenland til helga.