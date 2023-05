Horneland til TV 2: – Jeg er villig til å kappe fingeren

Eirik Horneland står foran sin kanskje viktigste uke som Brann-trener. Den kan ende med plass i Europa. På veien må han svare for prioriteringer.

Brann stadion er pyntet til fest.

Supportere har plantet ut 16.000 flagg som skal utgjøre en Tifo i det spillerne entrer gressteppet for møtet med Stabæk.

Tirsdag fra kl. 17.00: Se 16. mai-kampene på TV 2 Play.

Eirik Horneland har ingen planer om å sende et fullsatt Brann Stadion hjem uten valuta for pengene.

Selv om laget han leder skal ut i cupfinale kun fire dager etter.

Flere, deriblant TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, har ment at Horneland gjør klokt i å spare spillere inn mot møtet med Lillestrøm på Ullevaal.

– Da kjenner de ikke meg i hvert fall, sier Horneland til TV 2 mens han ler.

ALLTID PÅSKRUDD: Eirik Horneland er kjent for å gi alt på sidelinjen og for å kreve det samme av de han sender ut på banen for Brann. Foto: Christoffer Andersen

– Jeg er villig til å kappe fingeren for å få tre poeng mot Stabæk.

– Det er et eventuelt cupgull og plass i Europa det står om, tenker du ikke noe på det?

– Nei, det gjør jeg ikke, sier Brann-treneren bestemt.

– Jeg tenker at den beste måten vi kan forberede oss på er å gjøre en knallmatch mot Stabæk, få fylt på med energi og en god prestasjon.

Tappende eller givende

I Bergen er det er en sterk tradisjon og ikke minst en forventning om at Branns spillere og støtteapparat deltar i byens Hovedprosesjon på 17. mai.

I år har debatten rast og mange mener laget bør slippe å tråkke gatelangs i Bergen, for så å kunne stille bedre forberedt til cupfinalen tre dager etter.

Horneland forstår dem som er skeptiske til tidsbruken, men virker til å ha et ambivalent forhold til det hele.

FORSTÅR: Eirik Horneland forstår skeptikerne, men tror Brann-spillerne kan få mye godt ut av en runde i Bergen sentrum 17. mai. Foto: Michael Allen / TV 2

– Det er gode argumenter for å droppe det, men nå er det en gang sånn at det er bestemt at vi skal gå i prosesjonen.

Mannen som først gir skeptikerne noen små dråper vann på mølla, snur like fort som regnvær blir til solskinn i byen mellom de syv fjell.

– Det tror jeg bare kommer til å gi masse energi, få litt luft, gå litt tur og kjenne på stemningen i byen. Jeg tror det bare er bra, jeg, sier Horneland.

Brann har lagt til rette for felles transport av spillerne til og fra Bergen sentrum. Det gjøres for å minimere tiden de må være i bykjernen.

– Det betyr mye for oss. Jeg synes klubben har gjort mye for å møte den sportslige inngangen til dette. Summen av dette tror jeg blir bra, sier Brann-sjefen.

Skadeplaget og liten tropp

48-åringen råder over en rimelig liten tropp. Branns krevende spillestil, kombinert med tett kampprogram og mye reising har blitt brukt som forklaring på at resultatene har variert så langt denne sesongen.

Og skader.

Niklas Castro, Thore Pedersen, Ulrik Mathisen og nå sist, Aune Heggebø, er alle utilgjengelige til møtet med Stabæk. Trolig også Cupfinalen.

– Han hadde et lite inngrep her i helgen, så vi får se hvor fort den foten leger seg, men i utgangspunktet blir det vanskelig for ham, sier Horneland om Heggebøs sjanser til å nå helgens store begivenhet på Ullevaal.



UTE: Aune Heggebø (med skjerf rundt halsen) er trolig ute når Brann møter Lillestrøm til cupfinale. 21-åringen scoret Branns første mål da finalebilletten ble sikret i 2-0-seieren over Stabæk. Foto: Annika Byrde / NTB

I møtet med Sarpsborg fikk man se resultatet av hva skader gjør med Branns slagkraft på banen. I jakten på utligning kastet Horneland innpå flere tenåringer, blant dem de to Eliteseriedebutantene David Tufekcic og Rasmus Holten.

– Det var det vi hadde den dagen. Unggutter som fikk kjenne litt på det, få litt erfaring og levere under press. De kom inn og gjorde sitt aller, aller beste, sier Horneland til TV 2.

– Er du bekymret over troppens størrelse og den slitasjen dere har?

– Som fotballtrener er man bekymret hver eneste dag for at ting skal gå slik man ønsker at de skal gå, men jeg er ikke mer bekymret nå enn jeg har vært hele livet som fotballtrener.

Tirsdag fra kl. 17.00: Se Brann-Stabæk og de andre 16. mai-kampene på TV 2 Play.