Horneland med bønn til Brann-styret

Eirik Horneland har jublet ferdig med fansen på Brann Stadion. En kveld samtlige Brann-spillere karakteriserer som «magisk» er over.

Nå er rødtrøyene ett hinder unna gruppespill i Conference League.

Hinderet er AZ Alkmaar fra Nederland.

– Var ikke de i semifinalen i fjor, svarer Horneland på spørsmål om hva han tenker om møtet med nederlenderne.

TØFF OPPGAVE: Neste hinder på veien mot gruppespill i Europa er AZ Alkmaar for Eirik Horneland og Brann. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

På denne tiden av året i 2022 hadde Brann nettopp slått Raufoss 3-0 i OBOS-ligaen. Nå skal mange av de samme spillerne møte forrige sesongs semifinalist i Conference League.

Det vil si, om Brann-treneren får beholde alle frem til overgangsvinduet stenger. Gode resultater i Europa gir attraktive spillere.

– Vi kan ikke miste flere nå. Vi er ikke flere enn vi må være, sier Brann-sjefen.



– Meldes det om salgsstopp fra Horneland?

– Salgsstopp, ja, og hvis jeg kan gi et ønske til styret her, da, så kunne jeg tenkt meg penger til en spiller til, svarer Horneland på TV 2s spørsmål.

– Ja, det er jeg helt enig i, sier Branns første målscorer, Felix Horn Myhre.



– Hvis vi skal fortsette å bringe klubben videre, så bør de fleste bli værende, mener jeg.



JUBEL: Bård Finne og Felix Horn Myhre feirer scoring mot Arouca. Foto: Markus Engås / TV 2

En lykkelig, men bestemt daglig leder svarer følgende:

– Jeg har ingen kategoriske svar på det, sier Christian Kalvenes, før han fortsetter:

– Vi må alltid vurdere spillere ut og spillere inn. Den situasjonen vil leve hver dag i gjennom et overgangsvindu.



EUFORISK: Branns daglige leder, Christian Kalvenes, strålte etter seieren over Arouca, men kan ikke gi trener Horneland noen lovnader. Foto: Markus Engås / TV 2

– Vi vil alle sammen ha best mulig lag, så vi kan heller kjøpe noen, sier Ruben Kristiansen til TV 2.

– Vi skal ikke selge noen før den kampen der, nei, det håper jeg virkelig ikke, sier kaptein Sivert Heltne Nilsen.

STAMME: Sivert Heltne Nilsen (bak til venstre) håper samtlige som var med på å slå Arouca blir med på resten av høsten i Brann. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Klubbens daglig leder er veldig godt klar over at gode prestasjoner øker interesse og markedsverdi på klubbens spillere.

– Heldigvis. Vi har jo ønsket og drømt om å være i en sånn posisjon, en posisjon hvor spillerne våre skal være mer attraktive.



– En spiller du får én million for i OBOS-ligaen, kan du gange med ti for i Eliteserien og kanskje gange med ti igjen for å spille i Europa. Dette skal vi ikke være redd for, sier Kalvenes.