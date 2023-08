Holdt lekestue over Aalesund: – Er det Brann eller Barcelona?

KAN SMILE STORT: Brann vant suverent 5-1 over Aalesund. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Aalesund fikk det blytungt mot et Brann-lag i medvind.

Brann – Aalesund 5-1

Medaljejagende Brann lekte seg tabelljumbo Aalesund på Brann Stadion.

– Hva tenker du om medaljekampen?

– Det positive er at vi har Tromsø, Bodø/Glimt og Molde hjemme, samt en del bortekamper jeg føler vi skal ta. Programmet ligger til rette for at vi skal ta flere poeng enn vi har gjort i snitt, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.



– Så Brann er med i medaljekampen?

– Det vil jeg absolutt si. Akkurat nå er vi litt etter medaljekampen, kanskje, men vi henger på fjerdeplassen som kan være viktig med tanke på Europa neste år. Vi får bare ta kamp på kamp og kjøre på, fortsetter han.

Med seier over Aalesund står bergenserne med 33 poeng. Opp til Tromsø på tredjeplass skiller seks poeng.



LEKKER DETALJ: Sivert Heltne Nilsen hælflikket en pasning under et Brann-angrep som ga scoring. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Morten Langli i TV 2s FotballXtra mener Brann har en tropp som kan kjempe om medalje i høst.

– Se på da Brann avga poeng, de hadde knapt lag. Det var folk man knapt hadde hørt om på benken. Men nå har de hentet folk, spillere er tilbake etter skade, Børsting scorer mål og stallen ser helt annerledes ut. Nå ser det mye bedre ut, sier Langli.

Fem mål – fem målscorere

Frederik Børsting, Felix Horn Myhre og tidligere AaFK-spiller Niklas Castro noterte seg på scoringslisten de første 45 minuttene.

Aalesund og Isac Atanga reduserte til 1-3 etter 51 minutter, men til liten nytte. Bård Finne økte til 4-1 like etterpå, før innbytter Aune Heggebø satte 5-1 etter 79 minutter.

KOSTE SEG: Brann-spillerne kan juble for fem scoringer og tre viktige poeng i jakten på medalje. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Typisk Aalesund

Brann møtte Aalesund stinn av selvtillit etter å ha vunnet mot Arouca i Conference League-kvaliken i midtuken.



Den selvtilliten tok de med seg inn i kampen mot Aalesund.

Frederik Børsting satte inn 1-0 etter 17 minutter.

Etter mange trekk på små flater fra hjemmelaget kom dansken til avslutning. Ballen snek seg inn bak Sten Grytebust nede ved stolperoten.

– Dette er typisk Aalesund. Se hvor mange folk de er i og rundt ballfører hele tiden, men til syvende og sist er det ingen som er i den avgjørende situasjonen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

LEKENT: Frederik Børsting åpnet scoringsballet til Brann mot Aalesund. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Aalesund hadde omtrent hele laget inne i egen 16-meter, men klarte likevel ikke å stoppe Bergenslaget.

– Se hvor langt unna Aalesund er. Her får Børsting stå å plassere ballen i hjørnet fra ti-elleve meter. Det der er et OBOS-lag, sier Mathisen.

– Brann eller Barça?

Knappe fem minutter senere økte Brann ledelsen.



Castro fant Finne i boksen, som var kjapp med å spille til Horn Myhre. Den umarkerte 24-åringen satte inn 2-0 via foten til en Aalesund-spiller.

Like før pause satte Castro 3-0, og det på lekkert vis.

– Er det Brann eller Barcelona som har scoret? sa TV 2s fotballekspert.

Sivert Heltne Nilsen hælflikket ballen til Sander Kartum, som slo videre til Castro. Den tidligere AaFK-spilleren plasserte ballen lekkert i nettet via stolpen.

Gjestene fra Sunnmøre ble stående som statister.

FULGTE KAMPEN: Høyres Erna Solberg til stede sammen med Høyres ordførerkandidat i Bergen, Marit Warncke, og Høyres ordførerkandidat i Ålesund, Monica Molvær. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Dette viser divisjonsforskjellen som er mellom disse lagene. Brann koser seg mot Aalesund og scorer mål for gøy, fortsatte Mathisen.

– Det er ikke enkelt å spille fotball, men de gjør det ganske enkelt for oss, sa Castro til TV 2 i pausen.

Reduserte ...

Aalesunds Bjørn Martin Kristensen var rådvill om hvordan de skulle snu kampen i andre omgang.

– Jeg aner ikke, jeg. Vi får gå utpå der og gjøre som «coach» sier, så går det bra.

Pausepraten så ut til å fungere for Aalesund. I hvert fall for en liten periode.

På corner, seks minutter etter pause, gikk ballen forbi alle og endte i stolpen og ut. Returen fanget en umarkert Atanga opp og reduserte til 1-3.

ATANGA NOTERTE SEG: For scoring mot Brann. Foto: Christoffer Andersen / NTB

... Til liten nytte

Men gleden var kortvarig. Kun to minutter senere slo Brann tilbake.

Finne førte an til venstre i banen, før han slo til innbytter Mathisen i boksen. Sistnevnte chippet ballen mot mål. Der kom Finn og sørget for at 4-1-målet ble hans.

Etter 79 minutter sklei innbytter Aune Heggebø inn 5-1.

Spissen har vært skadeplaget denne sesongen, men kan vise seg å bli en viktig spiller for Brann i høstsesongen.